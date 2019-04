Royal Caribbean presenta en Málaga su primer crucero para el mercado asiático y avanza once escalas con otros seis barcos en este recinto

Royal Caribbean ha elegido Málaga para presentar su primer crucero diseñado para el mercado asiático y el que está considerado como el más tecnológico, el 'Spectrum of the Seas'. El barco, con capacidad para 4.246 pasajeros y con 1.551 tripulantes, de 55 nacionalidades diferentes, atracó en el recinto portuario a primera hora y de completo estreno ya que procedía del astillero alemán Meyer Werft. Tras su atraque, el director de Ventas en España de esta naviera, Sergio Arévalo, junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, presentó el nuevo barco como el más vanguardista e innovador y destacó que hará desde Barcelona su crucero inaugural, que partirá el próximo día 18 hacia Shanghai en un recorrido, bautizado como Global Odyssey, de 51 días que visitará trece países. «Tanto el puerto como la ciudad de Málaga son claves para Royal Caribbean, por eso hemos decidido volver a presentar nuestro nuevo buque aquí, como ya hicimos el año pasado con el 'Symphony of the Seas'», dijo Arévalo, para avanzar que la apuesta de la naviera por estas instalaciones se traducirá en que este año volverán a este puerto los grandes barcos de la compañía. En total se han programado once escalas, con seis cruceros diferentes, con capacidad para mover a casi 40.000 pasajeros. Eso sí, dejó claro que serán solo escalas y señaló que Málaga sigue estando ahí para volver a ser puerto base, si bien explicó que no hay fecha para ello. Aunque sí apuntó que la compañía está ampliando su flota y que cuantos más barcos tenga más fácil será posicionar un buque en la capital de la Costa del Sol.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, destacó el respaldo que supone para este recinto la decisión de Royal Caribbean de elegirlo para su presentación. «Mantenemos una estrecha relación con esta naviera y este evento otorga nuevamente una amplia repercusión nacional e internacional a nuestro puerto y al destino, posicionándolo en el mapa mundial del sector del crucero», declaró, para recordar que en esta Semana Santa son 18 los cruceros que atracarán con un récord de pasajeros de más de 37.000.

El 'Spectrum of the Seas' cuenta con importantes novedades como la incorporación por primera vez de una zona exclusiva y privada para suites, para la que parte del mobiliario se ha cargado en Málaga. Estas suites disponen de ascensor privado, restauramtes y salón propios, así como una zona para relajarse de terraza y otra área exclusiva comercial. Y eso que en la calle Explanade, la zona de tiendas del barco, ya dispone de selectas firmas, entre las que no falta Tiffany. Además, cuenta con un camarote esepcial para familias, con capacidad para hasta once personas y con 260 metros cuadrados en dos plantas, así como con sala de juegos para los más pequeños.

Respecto al ocio, repite el bar servido por dos robots, el Two 70, con espectáculos digitales, y el Flowrider, o piscina de olas para practicar el surf. Además, de contar también con el North Star, una cápsula observatorio que se alza a más de 90 metros sobre la cubierta número 16. Pero se añaden por primera vez un túnel del viento para simular una caída en paracaidas y el SkyPad, una cúpula luminosa con camas elásticas y gafas de realidad virtual que te trasladan a otra galaxia. También son novedad el Seaplex, un espacio que incluye una escuela de trapecio, una cancha de baloncesto y una pista de coches de choque, entre otros atractivos.

Sin embargo, una de las revoluciones del crucero es la gastronomía en la que se ha elaborado una carta especial pensando en el mercado asiático, que incluye una variedad de 30 tés y combinados con esta bebida, así como un restaurante especial, el Sichuan Red, para este público que lidera un chef con gran tirón en China, pese a que es madrileño. Daniel Ledo explicó que lleva ocho años con esta compañía y consideró un reto esta nueva experiencia en un crucero destinado al pasajero chino. Destacó que se ha elaborado una carta con 36 platos típicos de esta zona y con condimentos de la misma, como el pez maiz o el cangrejo de Alaska, que es la estrella de China. Sin olvidar que también en otros restaurantes del barco se sirven menús occidentales.

El 'Spectrum of the Seas' parte esta tarde para Barcelona y no volverá este año por Málaga. Los que sí harán escalas serán el 'Vision of the Seas', el 'Rhapsody of the Seas', el 'Independence of the Seas', el 'Explorer of the Seas' y el Brillance of the Seas'.