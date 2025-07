La pesca en Málaga de la sardina y el boquerón: Fotografías de Luis Bellón

Javier Ramírez Miércoles, 2 de julio 2025, 00:06 Comenta Compartir

La publicación de fotografías históricas de Luis Bellón es en cualquier tiempo una buena noticia. Y lo es por una multiplicidad de razones. La primera (y no es cuestión de orden jerárquico), porque siempre son bienvenidas esas imágenes que forman parte de nuestro acervo visual y que, por olvido o culposa negligencia, han sido sustraídas de la memoria común. Otro aspecto a considerar, es el perfil del autor: no se trata de un profesional de la fotografía, sino de la escogida obra de un amateur muy cualificado. Una tercera razón la encontramos en el perfil científico del fotógrafo: un destacado biólogo marino, ligado a la Málaga de mediados del siglo pasado tanto en el plano profesional como en el socio cultural —director del Laboratorio Oceanográfico de Málaga y destacado miembro de la Academia Malagueña de Ciencias y de la Sociedad Económica de Amigos de País—. Consecuencia de esa labor científica es el empleo de la fotografía como herramienta de acúmulo documental para la investigación científica y la posterior difusión de los resultados obtenidos; una absoluta novedad en la época a la que nos referimos. La quinta razón, aunque no la última, es que el estudio de Luis Bellón sobre la pesca de la sardina y el boquerón, además de un muy detallado análisis de las embarcaciones, artes y técnicas de pesca empleadas en el litoral malagueño, deviene en un extraordinario reportaje que, a modo de secuencia periodística, retrata la gente que se gana la vida en el rebalaje. Estas y otras ideas se entrecruzaron, hasta conformar una red de la que será oportuno ir tirando, en la presentación —el pasado viernes 27 de junio— del último número de Cuadernos del Rebalaje, publicación trimestral que, con el patrocinio de Fundación Unicaja, edita la asociación cultural Amigos de la Barca de Jábega. Son autores de este número Juan Antonio Camiñas y José Oyarzabal, con prólogo de Javier Martínez de Ubago. En aquel encuentro pareció manifestarse el espíritu de la serendipia, ese vector espontáneo que en ocasiones sugieren pistas orientadoras de la práctica científica. No de otra manera se explica ese cúmulo de casualidades que parecen concurrir en la recuperación de estas fotografías de Bellón: un hermoso álbum confeccionado en 1948, que contiene 147 fotografías y un título de referencia Luis Bellón Uriarte. Pesca y utilización del boquerón y la sardina en las costas de Málaga junto a un sello impreso con el águila imperial de aquellos años ceñida por la leyenda: «Laboratorio · Oceanográfico · Málaga». Álbum que, gracias al azar, terminó en manos de Javier Martínez de Ubago, empresario que tiene, como dice él, «ADN familiar conservero»: su padre, Jaime Martínez de Ubago, industrial conservero de pescado en Galicia, debido a la mengua de los caladeros de sardina en las costas del Norte, se trasladó a Málaga a finales de los años cincuenta e instaló una factoría de pescado en Callejones del Perchel; allí se manufacturaban y enlataban las capturas que, luego, con la denominación «Conservas de Galicia» de vendían en toda España.

Ampliar Las pernadas se van aproximando. Luis Bellón (ca 1947-1948)

A finales de los años setenta, Jaime Martínez de Ubago, interesado en el estudio de la materia prima que sostenía su industria, solía acudir al Laboratorio Oceanográfico (instalado entonces en el Paseo de La Farola, en el edificio que hoy ocupa la Subdelagación de Defensa). Allí conoció a un joven biológo, Juan Antonio Camiñas, que pasado el tiempo llegaría a ser director del Instituto Oceanográfico.

Ampliar Pinturas populares de la barca «Trinidad» (en la aleta de estribor). Luis Bellón (ca 1948)

Los dos investigadores de los que venimos hablando, Bellón y Camiñas, coinciden, en espacios temporales bien distintos, tanto en la dirección del Laboratorio Oceanográfico como en la Academia Malagueña de Ciencias. Esta circunstancia permite a Camiñas seguir muy de cerca la documentación producida por Bellón; no obstante, no conoce el álbum fotográfico que tratamos sino a través de Javier Martínez de Ubago.

Ampliar Pinturas populares de la barca «Trinidad» (en la aleta de babor). Luis Bellón (ca 1948)

Ampliar Jabegote Se empieza a halar el arte. Luis Bellón (ca 1947-1948)

Ampliar Barquilla vista de popa. Luis Bellón (ca 1947-1948)

Algunas de las imágenes del álbum de Luis Bellón sirvieron para ilustrar su libro El boquerón y la sardina de Málaga, editado en 1950 por el Instituto de Estudios Malagueños del CSIC. Más próximo en el tiempo, en las páginas interiores del extraordinario compendio sobre el litoral malagueño que firman Ramón Crespo Ruano y Pablo Portillo Strempel titulado Abecedario incompleto de la jábega y sus contextos (Ediciones el Genal, 2020), encontramos un total de 27 fotografías pertenecientes al álbum, una de ellas, el jabegote en primer plano que aquí reproducimos, es la portada de este magno volumen.

Ampliar Barquillas de sardinal en las playas de El Palo. Luis Bellón (ca 1947-1948)

Ampliar Tornos para varar el sardinal. Luis Bellón (ca 1947-1948)

Este valioso caudal icónico ha servido a Juan Antonio Camiñas de hilo conductor a la hora de enmarcar el perfil científico de Bellón, dibujando un preciso bosquejo de la figura del investigador y apuntando el calado de su obra. Este discurso narrativo se completa en tanto trae a primer el papel que Bellón adjudica a la fotografía como lenguaje capaz de transmitir conocimiento científico. Sin embargo, su obra fotográfica es, fuera de estos ámbitos, muy poco conocida. En la Biblioteca Cánovas del Castillo, Legado Temboury, encontramos tres distintas reproducciones fotográficas de óleos de la serie «Cenachero» del pintor malagueño Leoncio Talavera, aunque la silueta de nuestro personaje se desdibuja en la ficha que esta entidad le dedica, datando su nacimiento en 1872 y muerte en 1935. Con mayor acierto aparece la figura de Bellón en el Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga, donde se localiza un retrato en primer plano de la imagen de Jesús Nazareno de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. De las 147 imágenes que comprende el álbum, solo una no lleva la marca L. Bellón. Se trata de una copia con la firma J. Denis.

Ampliar Halando la jábega. J. Denis.

Hay además tres reproducciones de obras artísticas, en las que se anota el pie «foto copia L. Bellón», que hoy entenderíamos como «copia fotográfica». Dos de ellas reproducen copias distintas de óleos del pintor costumbrista malacitano antes mencionado; una tercera, obra de catálogo de la empresa fotográfica J. Lauren y Cia., es copia fotográfica monocromática del cuadro El Copo, de José Blanco Coris. Estas cuatro obras, la de Denis probablemente coetánea a la producción de Bellón, se muestran en claro contraste con el discurso que caracteriza la línea expositiva de este álbum y plantean otro enfoque, distinto desde luego a la interpretación veraz del hecho que se retrata, característica esencial del resto de la obra contenida en el álbum. La foto de Denis encaja perfectamente en la «moda concursística» del momento, más interesada en la «fotografía artística». El «Cenachero», célebre obra de Leoncio Talavera, es el pie con que nomina Bellón las dos obras incluidas en el álbum; la imagen se hace «célebre» cuando su autor, en 1877, gana el concurso convocado por el gobernador Civil de Málaga para «representar al vendedor de pescado en el momento de vender su mercancía»; más tarde, en 1947, el Ayuntamiento de Málaga, incorporará a su colección pictórica la obra ganadora. El Copo, de Blanco Coris, es sin duda un buen ejemplo de lo que venimos diciendo; cuadro monumental de 4 metros de alto por 9 de ancho, se presentó a concurso en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887. A pesar de la buena crítica promovida por la prensa especializada, el jurado no consideró la obra digna de premio aduciendo que «la temática no justificaba las dimensiones del cuadro». Estas obras, ajenas o distantes de la realidad, subrayan, por oposición, la sinceridad natural del lenguaje fotográfico de Luis Bellón.

Ampliar Arte del sardinal. Luis Bellón (ca 1947-1948)

La clave de las fotografías de Luis Bellón en el trabajo que venimos comentando es que funciona como el story board de un documental etnográfico riguroso y preciso, como una narración de la vida cotidiana que refleja un espacio vital de la costa malagueña en una época como muy pocos documentos visuales de mediados del siglo XX logran hacerlo. Por eso, es una buena noticia que Luisa Balbín, directora de los Cuadernos de Rebalaje, anunciara en la presentación de su último número que, también de la mano de Juan Antonio Camiñas, se editará otro monográfico que tendrá como base las fotografías de Luis Bellón; se referirá al arte que apareja la traíña y a la manufactura y utilización de las capturas del boquerón y la sardina en la costa malagueña; sus protagonistas: mujeres y hombres faenando en el puerto, Malagueta, Pedregalejo y El Palo. Se cuenta ya para ello, como en este último número, con la asesoría fotográfica de Mercedes Jiménez Bolívar y la colaboración del Centro de la Fotografía en Málaga.

Ampliar Presentación del Cuaderno Jábegas y sardinales en la fotografía de Luis Bellón el pasado 27 de junio. Foto Mercedes Jiménez Bolívar

Ampliar Portada y página interior del Nº 66 de Cuadernos del Rebalaje. José Oyarzabal

Cada número de la revista se completa habitualmente con la obra gráfica de un artista reconocido; en esta ocasión es el arquitecto, profesor universitario y connotado cartelista José Oyarzábal quien establece armónico contraste con las imágenes de Luis Bellón y el texto de Juan Antonio Camiñas. Son siete carteles relacionados con el mar los incluye este Cuaderno. No podía faltar el mítico Melillero atravesando una calle Larios inundada por el mar; de este cartel comentaba Oyárzabal que fue en 1987 cuando imaginó la calle Larios inundada, sin llegar a pensar que otro tipo de marea, como la que hoy vemos, pudiera cubrir la calle; éste y otros seis carteles: Semana de Internacional de Cine de Autor (1986), Jazz de verano (1990), Costas -Obras de regeneración de playas… (1991), Semana Internacional de Cine Fantástico (1997), Conciertos de Julio - Teatro Cervantes (2003) y Coro Nostro Tempo – Conciertos de Verano (2004), además de la portada marcan un relevante contrapunto en este número de Cuadernos del Rebalaje.