Sun&Tech Málaga regresa hoy con 'Gente revolucionarIA'
Esta edición de 2025 está marcada por la explosión de oportunidades que está representando la inteligencia artificial
SUR
Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:54
Como cada otoño desde hace ya cinco ediciones, vuelve Sun&Tech, la gran cita de la Málaga tecnológica que organiza Diario SUR. Este martes 30 de septiembre se celebra en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el encuentro sobre tecnología, emprendimiento e innovación que viene reuniendo en la ciudad desde 2021. 'Gente revolucionarIA' es el lema de esta edición, marcada -como no podía ser de otra manera- por la explosión de oportunidades que está representando la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la economía, la ciencia, la sociedad y la cultura. Puedes seguirla aquí hoy en directo en SUR.
Estos son los ponentes que participarán en Sun&Tech Málaga 2025 y el programa:
