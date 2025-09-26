Ponentes y programa de Sun&Tech Málaga 2025

SUR Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

Como cada otoño desde hace ya cinco ediciones, vuelve Sun&Tech, la gran cita de la Málaga tecnológica que organiza Diario SUR. El próximo 30 de septiembre se celebrará en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el encuentro sobre tecnología, emprendimiento e innovación que viene reuniendo en la ciudad desde 2021. 'Gente revolucionarIA' es el lema de esta edición, marcada -como no podía ser de otra manera- por la explosión de oportunidades que está representando la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la economía, la ciencia, la sociedad y la cultura.

Estos son los ponentes que participarán en Sun&Tech Málaga 2025 y el programa:

Comenta Reporta un error