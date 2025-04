Un funcionario de Torrox, agredido por un aspirante a un puesto de carpintero en el Ayuntamiento

Eugenio Cabezas Martes, 1 de abril 2025, 12:54 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de una agresión de la que ha sido víctima un funcionario del Ayuntamiento de Torrox. Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana de este martes, cuando el empleado ha sido abordado en plena calle, cerca de las dependencias de Urbanismo, por un hombre encapuchado, que lo ha golpeado con violencia, dándole un puñetazo en la cara.

En el forcejeo, el funcionario ha podido quitarle el pasamontañas a su agresor. Según ha podido saber SUR, el presunto autor de la agresión es un joven vecino de la localidad axárquica, que ha sido recientemente aspirante a una plaza de funcionario municipal en la categoría de carpintero, en la que finalmente el elegido ha sido otro vecino, que curiosamente, además, es familiar suyo, pues es su tío.

La víctima de la agresión ha formado parte del tribunal de selección de este proceso de estabilización de la plantilla en el área de la carpintería municipal. Uno de los aspirantes, tras no resultar elegido, no ha aceptado el resultado del baremo y se ha tomado, literalmente, la justicia por su mano. Los hechos ya han sido denunciados por la víctima ante la Guardia Civil, que mantiene abierta una investigación. No obstante, aún no se han practicado detenciones por estos hechos.

Múltiples contusiones y heridas

El funcionario agredido fue trasladado a las Urgencias del centro de salud para ser atendido de las múltiples contusiones que ha sufrido. El empleado público ha denunciado además que se ha encontrado su coche con dos ruedas rajadas, según las fuentes consultadas por este periódico.

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno del PP han condenado rotundamente a este periódico estos hechos violentos y han trasladado su «apoyo absoluto» al funcionario, confiando en que la Guardia Civil puede esclarecerlos y arrestar al presunto agresor, que ha sido identificado por la víctima, a pesar de que iba encapuchado. El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha destacado que "se trata de un funcionario ejemplar", del que se siente "plenamente orgulloso" tras informar de que se ha incorporado a su puesto de trabajo tras recibir el alta.