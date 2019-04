B de Bulo Vuelve el timo de las cafeteras Nespresso gratis en nueva versión «Nespresso ofrece cafeteras gratis para probadores. Gana una máquina más un año de cápsulas», dice el WhatsApp ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Miércoles, 24 abril 2019, 23:45

Este timo no corre como la pólvora, sino más bien como el café. Y por WhatsApp, como no podía ser de otra forma. «Nespresso ofrece cafeteras gratis para probadores. Gana una máquina más un año de cápsulas». Pero obviamente es un timo, porque ese mensaje que has recibido de un amigo dirige a una web bastante dudosa 'nespresso.com-regalo.gratis', recordemos que la oficial es nespresso.com, a secas, y no se caracteriza precisamente por regalar las cosas.

Cuando entras en la web de más que discutible estética te avisa que quedan 414 máquinas de café, cifra que no cambia nunca. Tras una encuesta bastante descafeinada de 3 preguntas sobre si tomas el café largo o corto, solo o con leche, llega el deseado regalo: «Usted ha sido calificado para obtener la Máquina de café Nespresso más 1 año de cápsulas». ¿Cómo conseguirlo? Aquí viene el truco: Hacer clic en 'compartir' para enviar el mensaje a 5 Grupos o contactos Whatsapp. Casi nada. Después, aseguran, «recibirás la máquina Nespresso más 1 año de cápsulas». Ellos engrosan su listín de contactos y tú te quedas sin café y de mala leche.

La Policía Nacional ya ha denunciado 'el timo de la Nesspreso' en varias ocasiones. La última intentona, con motivo del aniversario de la compañía, sorteando una «cafetera Gold Nespresso edición limitada», a lo que la Policía respondía con sorna en su cuenta de Twitter: «Claro... y va a ir #GeorgeClooney a llevártela personalmente a tu casa... What else? #NoPiques»