¿Por qué se dice que la gripe es un trancazo? La vacunación es la forma más efectiva de prevenir la gripe. Cosas que debes saber sobre esta infección causada por un virus para que te ayuden a prevenirla

«Estoy como si me hubiesen dado una paliza en todo el cuerpo». Esta frase define con claridad los efectos que provoca la gripe en las personas que la padecen. De ahí que cuando el virus gripal entra en el organismo de un individuo, la consecuencia es sentir como si le golpeasen con una tranca. «Una gripe es un coche que te arrolla, un tren que te pasa por encima. No en vano la llamamos un trancazo. Te sientes como apaleado», explica el médico de familia Juan Manuel Jiménez. A partir de los próximos días, se espera el incremento de casos gripales hasta tocar techo a finales de enero y principios de febrero.

Este facultativo expone que los intensos dolores musculares y la fiebre muy alta (de 38.5 a 40 grados) son las dos características principales de la gripe. Los síntomas que evidencian que nadie nos va a librar del trancazo son tener el cuerpo dolorido, fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza y de garganta (se observa roja y sin pus) y tos seca. La gripe no da estornudos ni moqueo. «La gripe lo que hace es ponerte a morir durante toda una semana, pues muchas veces es rebelde hasta a los medicamentos que utilizamos para bajar la fiebre y para mejorar el dolor», señala el doctor Jiménez.

¿Y qué hay que hacer cuando se coge la gripe? Pues armarse de paciencia y quedarse en casa en reposo. No hay un tratamiento específico para combatir esta enfermedad una vez que se coge. Los fármacos que los médicos recetan sirven para aliviar los síntomas, pero no curan. Como dice Juan Manuel Jiménez, «con tratamiento, una gripe dura una semana y sin tratamiento, siete días». Este médico de familia recomienda tomar muchos líquidos (agua e infusiones). Si la fiebre no baja, una ducha ayuda al descenso de la temperatura.

En torno a la gripe hay muchas cuestiones que se tienen como eficaces y que no lo son. Una de ellas es la idea de que es bueno abrigarse mucho en la cama para sudar. «Si tienes 40 de fiebre no te eches dos mantas encima. Con eso, solo conseguirás subirla hasta 41. Recuerda: la gripe no hay que sudarla», precisa el doctor Jiménez, que apostilla que no debe confundirse un resfriado común con la gripe, ya que son dos enfermedades distintas.

Por su parte, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) hace hincapié en que los casos de gripe han comenzado a aumentar esta semana, en parte debido a la vuelta al colegio de los escolares y, en parte, al descenso de las temperaturas, aunque todavía no se han alcanzado los niveles epidémicos a los que se llegará probablemente en unos días. Se espera que la incidencia de la enfermedad sea moderada este año.

Muy contagiosa

La SEIMC indica que la gripe es una infección vírica aguda que se transmite fácilmente de una persona a otra y puede afectar a individuos de cualquier edad. Generalmente, es un padecimiento autolimitado y de curso benigno que no requiere de tratamiento antibiótico. La gripe es muy contagiosa. Se transmite por vía respiratoria (menos de un metro) y por contacto directo e indirecto.

La mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas. Para prevenir el contagio, la SEIMC aconseja evitar el contacto con personas enfermas. Es recomendable cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo cuando se tose o estornuda. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia mediante el uso de agua y jabón o de una solución alcohólica. Es importarte no tocarse los ojos, la nariz y la boca. La forma más eficaz de prevenir la gripe es la vacunación. La vacuna de este año ha vuelto a ser trivalente (dos cepas de la gripe A y una de la B).