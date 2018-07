¿Cómo hay qué reaccionar si te encuentras con una serpiente? Los expertos recomiendan moverse sigilosamente hacia el lado contrario de donde esté, o quedarse quieto si la bicha está huyendo del lugar PILAR R. QUIRÓS Málaga Sábado, 28 julio 2018, 00:54

El verano está siendo prolífico en serpientes urbanas en Málaga. Bueno, realmente no son tan urbanas. Vayamos por partes. El primer susto con las serpientes propias de estas latitudes (culebras bastarda, de herradura, de escalera, de cogulla y víbora hocicuda) lo reseñaba este periódico a principios del mes de julio, cuando una bastarda de 1,20 metros de longitud se había escondido en el carrito de un bebé en una casa en Parque Clavero. ¡Qué susto! No es propiamente una zona urbana este lugar, ya que en sus alrededores está el Parque de El Morlaco, y por ende, esta es una zona de campeo del animal. Ciudad, pero campo.

Sigamos. El siguiente reptil que daba un susto urbano era una culebra de herradura, con más de un metro de longitud, que la Policía Nacional rescataba del patio de una vivienda en la calle Subida de San Cristóbal, en Málaga capital. También en la ciudad, pero muy cerca del campo.

Y por último, otra culebra de herradura, según dirimieron finalmente los expertos, de dos metros de envergadura, era apresada el pasado martes en un garaje de un edificio de viviendas en el Morlaco. También una zona apartada del casco urbano, y cerca, como hemos advertido antes, de un parque forestal, el del Morlaco, su hábitat natural.

Pues bien, qué debemos hacer si nos encontramos con un animalito de estas características delante de nosotros. El biólogo y director del parque natural Sierra de las Nieves, Rafael Haro, que es buen conocedor de la fauna, y de estos reptiles en particular, explica que hay que tener en cuenta que para la serpiente, el ser humano puede ser un depredador, es decir, a priori nuestra sola presencia les intimida. De ahí que activen sus sistemas de defensa porque se pueden sentir atacadas. «Si te acercas y la miras, harás lo peor que puedes hacer, ella puede tomar una actitud agresiva e incluso hacer un sonido por el que te avisará de que la estás molestando; en este momento lo cierto es que ella está más asustada que tú, y se pone a la defensiva», explica el biólogo.

Y entonces, ¿cómo reaccionar ante esta tesitura? Haro afirma que lo mejor es dejarla tranquila. Pero, ¿cómo? Pues o bien separándote lentamente de ella, o quedándote totalmente quieto si la bicha está cerca, y está a punto de escapar de lugar donde estáis (es decir, no está acorralada). Lo que no debe hacerse bajo ningún concepto -y suena fácil decirlo pero puede llegar a ser difícil hacerlo-, es ponerse a gritar y a dar botes. Negativo. En ese preciso instante, le estarás haciendo frente.

La tendencia de las serpientes es siempre a huir. Eso sí, hay que tener especial cuidado con los niños pequeños y las mascotas, que por su naturaleza innata son mucho más imprevisibles.

Imagen de las tres serpientes capturadas recientemente en Málaga

En el caso de que el animal se dirija hacia una habitación, o esté dentro de ella, lo mejor es cerrar la puerta para evitar que escape por cualquier rendija, y llamar a la Policía Local, que avisará al Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPONA), en Málaga capital; o al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil; que están especialmente formados para capturarlas y devolverlas a su hábitat.

En el campo, mire bien por donde pisa, y procure no adentrarse en matorrales que desconoce. Como son animales de sangre fría, en invierno, invernan, y es el verano su época de mayor actividad, por lo que salen literalmente a tomar el sol. No se ponga delante de ellas, para que no se sientan atacadas y evite que le muerdan, no porque sean especialmente venenosas (la única de cierto riesgo en Málaga es la víbora hocicuda, aunque es de hábitos nocturnos y propia de zonas de montaña), sino porque la mordedura puede infectarse, y ese es un riesgo que hay que evitar. Además, hay que tener en cuenta que hay personas que son intolerantes a este veneno, como al de las avispas, por ejemplo, y esta cuestión se desconoce generalmente hasta que se produce la mordedura.

Sepa que todos los reptiles españoles están protegidos, por lo que procede devolverles a su medio natural. Además, las serpientes, como otros animales, cumplen una importante función en la naturaleza: son predadores, y tienen su lugar en la cadena trófica, esencial para mantener el equilibrio ecológico. Forman parte de la rica biodiversidad andaluza, y cada especie, por ser patrimonial, es un tesoro que hay que preservar a toda costa. Así que ya sabe: no las desafíe y, si es necesario, llame a los expertos. Si está en el campo, déjelas marchar, y en caso de encontrarselas en zona urbana, el GRUPONA o el SEPRONA le ayudarán. Pero sobre todo: no grite, no haga aspavientos y no corra.