¿Qué podrías comprar si te toca el bote de 190 millones de Euromillones? Hasta una isla privada sería fácilmente asequible con el bote de 190 millones de euros. / EFE El premio máximo del sorteo busca este viernes ganador OLEK PETRUNYAK Viernes, 4 octubre 2019, 00:40

Por quinta vez en su historia, Euromillones sortea un premio de 190 millones de euros. El bote ha alcanzado el máximo premio posible de Euromillones, pero nadie ha podido llevárselo en las últimas semanas. Por ello, este viernes se sortea de nuevo.

El máximo bote posible ya ha tocado tres veces en la historia del sorteo, y, de hecho, una de esas tres veces cayó en España. Por ello, aunque las posibilidades son remotas, es difícil evitar pensarlo: ¿Qué podría comprar con 190 millones de euros?

Por ejemplo, se podría comprar la casa más cara de toda España a la venta que se encuentra en Marbella por 55 millones de euros. Y nos sobraría dinero para meter en el garaje el coche más caro de la historia, el Ferrari 335 Spider Scaglietti de 1957. Uno de los ejemplares de este modelo, que cuenta con muy pocas unidades en el planeta, llegó a ser vendido por 32 millones de euros, como recuerda Las Provincias.

Si no le gustan los deportivos, podría optar por otro tipo de medio de transporte, como un yate de lujo. Un ejemplo podría ser el Ulysses, que se pudo ver recientemente por Cullera, cuyo valor supera ligeramente la cuantía del premio (alrededor de 200 millones). Si la idea es viajar por aire, sería suficiente para comprar el Boeing 757, el avión privado de Donald Trump que utilizaba antes de pasar al Air Force One, valorado en alrededor de 100 millones de dólares (92 millones de euros).

Otra posibilidad sería gastarlo en arte. 'Mujeres de Argel', de Picasso, el cuadro más caro jamás vendido hasta hace unos meses, también estaría al alcance del ganador, ya que en su día puso el récord en 160 millones de euros.

También podría utilizarse para decorar, pero de otra forma: llevarlo puesto. Por ejemplo, en forma de reloj más caro del mundo. Llevar en la muñeca el Hallucination de Graff Diamonds no costaría ni un tercio del premio, unos 55 millones de euros. El reloj de Nadal, de 800.000 euros, parece de mercadillo comparado con él.

Lo que está claro es que el estilo de vida cambiaría por completo para el ganador. Con los 190 millones de euros se podría pasar unas vacaciones en la suite Real del Burj Al Arab, el hotel más caro del mundo. Unas vacaciones de 20 años, concretamente.

Hasta la fantasía tan imaginada, una isla privada, sería mucho más que accesible con el premio de Euromillones. Ni la más cara que se puede encontrar en venta por Sotheby's, la isla Gemini, supondría un problema. Cuesta 126 millones de euros.

Por cierto, si te toca no olvides pagar a Hacienda. Los premios de sorteos gestionados por LAE, como por ejemplo, la primitiva, bonoloto y Euromillones, además de los organizados por por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, la Cruz Roja española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.), deben tributar a Hacienda. La normativa establece un impuesto del 20% sobre los premios de lotería cuyo importe superen los 20.000 euros. Esto quiere decir que si nuestro premio esta por debajo de esa cifra no debemos tributar, y en el caso que la supere deberemos tributar por la cantidad que exceda esa cantidad.