Los 64 países a los que no deberías viajar este verano según el Ministerio de Exteriores

Ya sea por conflictos armados, problemas de salud, altos índices de delincuencia, terrorismo o fenómenos atmosféricos, hay determinados países a los que el Ministerio de Exteriores aconseja no ir en estos momentos o hacerlo con extrema precaución. Antes de planificar cualquier viaje conviene echarle un vistazo a la web para conocer el nivel de riesgo, así como visitar la del Ministerio de Sanidad para informarse de la situación sanitaria y de vacunación. Aunque Exteriores avisa de que en estos momentos ninguna región del mundo ni país está a salvo de posibles actos terroristas, estos son los destinos más peligrosos en la actualidad, estos son los 64 destinos a los que se recomienda no viajar en estos momentos:

1 Afganistán

Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstacia, ya que existe un serio riesgo de atentados y secuestros en todo el país. Se pueden producir manifestaciones o alteraciones del orden público en cualquier momento, pero, sobre todo, ataques con bombas y ataques suicidas, especialmente en lugares públicos, edificios gubernamentales, sedes de organizaciones internacionales y de ONGs y hoteles.

2 Arabia Saudí

Se desaconseja el viaje fuera de los grandes núcleos urbanos y las carreteras principales. En concreto, se recomienda abstenerse totalmente de viajar a las regiones fronterizas con Irak, Yemen y Jordania, así como limitar en lo posible los desplazamientos a la Provincia Oriental.

3 Argelia

Exteriores recuerda que existe riesgo de secuestros y atentados terroristas en todo el país. Abstenerse de viajar por determinadas zonas (sur desértico -incluidos los campamentos de refugiados saharauis- así como las fronteras con Mali, Níger, Libia, Mauritania, Túnez y Kabilia).

4 Bangladesh

La amenaza terrorista contra intereses occidentales en Bangladesh por parte de grupos fundamentalistas islámicos es muy elevada. Además, en los últimos meses se han vivido episodios de violencia callejera. Se recomienda extremar la precaución y abstenerlo de hacerlo fuera de las ciudades principales del país.

5 Benín

La inestabilidad económica ha producido un notable incremento de la delincuencia e inseguridad. Benín mantiene un espacio de libre circulación de personas compartido con países vecinos donde la amenaza terrorista es mayor. Las fronteras con Burkina Faso y con Níger, al norte de Benín, son particularmente permeables, por lo que las zonas fronterizas (especialmente los parques W y Pendjari) pueden sufrir incursiones de grupos terroristas del Sahel, especialmente a través de Burkina Faso, donde las últimas acciones terroristas muestran una tendencia de estos grupos a atacar lugares frecuentados por turistas.

6 República de Burkina Faso

La situación de seguridad del país es volátil. Existen riesgos de secuestro y ataque terrorista en todo el territorio de Burkina Faso, en particular en todas las zonas fronterizas con Mali, Níger, Benín y Togo, y en parte de las adyacentes a Ghana y a la Costa de Marfil. Dicha amenaza existe también en la capital Uagadugú.

7 República de Burundi

La participación de Burundi en las misiones de paz en Somalia ha provocado la amenaza pública por parte del grupo terrorista Al Shabaab de llevar a cabo actos terroristas en Burundi. La presencia de armas de fuego es masiva en todo el país. Además, en las ciudades se ha registrado un incremento de la criminalidad. Sin olvidar que el país se encuentra sobre una falla geológica activa por lo que existe riesgo sísmico en el país.

8 Camerún

La región del extremo norte de Camerún sufre desde hace ya más de cinco años los ataques del grupo terrorista Boko Haram. Los choques armados son frecuentes con numerosas víctimas mortales. Boko Haram ha secuestrado desde febrero de 2013 a 11 ciudadanos occidentales y diez ciudadanos chinos entre otros, y desde julio de 2015 comenzó a perpetrar atentados suicidas. La región es escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas de seguridad con bandas armadas secesionistas, especialmente virulentos en las ciudades y zonas cercanas a la frontera con Nigeria.

9 República del Chad

La situación de seguridad es muy frágil, por lo que se ruega prudencia y precaución en todo el país. Se deben evitar los desplazamientos cerca de las fronteras (al menos a treinta kilómetros de distancia). Cabe destacar la desestabilización en el noroeste (grupos armados de buscadores de oro en Tibesti), noreste (elementos restantes del grupo rebelde sudanés Movimiento por la Justicia y la Igualdad) y en el Sur en la cuenca del Lago Chad, en la frontera con la región del extremo Norte de Camerún (debido a las acciones terroristas de Boko Haram) y en la frontera con la República Centroafricana por incursiones de grupos armados rebeldes centroafricanos.

10 República Centroafricana

Todo el país se encuentra en zona de alto riesgo, ni siquiera la presencia de las tropas internacionales puede garantizar la seguridad en las zonas en las que están desplegadas por lo que se recomienda evitar viajar al país. Los riesgos pueden provenir tanto de ataques de los grupos armados como de actos de criminalidad común por la inexistencia de fuerzas de seguridad. Resultan especialmente peligrosos los barrios de PK3, PK5, PK12 en Bangui y las ciudades de Bambari, Berberati, Bossangoa, Ndele, Sibut y Kabo, entre muchas otras, así como la carretera Bangui-Garoua-Boulai.

11 Colombia

La suma de delincuencia común, guerrilla, narcotráfico y otros grupos irregulares definen un especial clima de violencia e inseguridad en diversas zonas del país. Aunque se ha firmado un acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero existente en Colombia, las FARC, la situación de seguridad en los departamentos más periféricos del país, sigue siendo extremadamente volátil por la existencia de otros grupo armados ilegales. Aunque los ciudadanos occidentales no son objetivo de las guerrillas colombianas, si se encuentran en una de las zonas donde actúan, fácilmente se pueden convertir en un «daño colateral» de sus actividades terroristas. Las zonas rurales del país son peligrosas y algunas muy peligrosas.

12 República del Congo

Pese a que las condiciones de seguridad son en general aceptables en todo el país, se debe prestar especial atención a la Región del Pool y a las zonas fronterizas con la RDC y la RCA. Se recomienda ir en todo momento provisto de la documentación identificativa y, al no poder descartarse la aparición de incidentes violentos, alejarse de manifestaciones espontáneas que puedan surgir.

13 República Democrática del Congo

La situación de seguridad en todo el país es extremadamente frágil. Se desaconsejan los viajes por carretera tanto por su inseguridad como por el mal estado de las mismas. Se desaconsejan los vuelos interiores al no poder garantizar la profesionalidad de los pilotos ni la seguridad, fiabilidad y mantenimiento de los aviones. Es frecuente la extorsión en puestos fronterizos por parte de los agentes de migración. Cada vez se producen más secuestros express y agresiones, de los que son víctimas los extranjeros que se aventuran a conducir o pasear por el centro de Kinshasa sin adoptar las precauciones necesarias. En la mayor parte de los casos, estos secuestros los llevan a cabo falsos policías. El propósito es el robo del efectivo que se lleve encima y acudir a cajeros automáticos para sacar la mayor cantidad autorizada. A menudo el robo se acompaña de lesiones y golpes. Se ha registrado asimismo, una intensa actividad de bandas juveniles en el centro de la capital. De ahí que se desaconseje formalmente caminar por la ciudad, especialmente de noche, y se recomiende circular en vehículos con las ventanillas cerradas y el seguro de las puertas activado.

14 Corea del Norte

El desarrollo del programa nuclear y armamentístico norcoreano ha incrementado la tensión, especialmente desde inicios de 2016. El régimen norcoreano mantiene un estricto control sobre las actividades cotidianas de sus ciudadanos y de todos los ciudadanos extranjeros presentes en su territorio. No existen estadísticas de crímenes en Corea del Norte, pero pueden ocurrir pequeños hurtos en la capital (robos de documentación). Se desaconseja pasear por la noche por las calles, debido a la escasa iluminación pública. Está prohibido hacer fotografías en sitios militares, aeropuertos, estaciones de tren, puertos, puentes y otros lugares que sean relevantes para la seguridad.

15 Egipto

Existe el riesgo de atentado terrorista: se han perpetrado atentados terroristas en el Sinaí, en El Cairo y en otras ciudades de Egipto. Los más frecuentes han tenido lugar contra comisarías de policía y puestos de control de las fuerzas de seguridad. Se debe evitar los lugares en los que habitualmente se producen actos de protesta y manifestaciones (por ejemplo, el Palacio Presidencial de Heliópolis, la Plaza Tahrir, la Corniche, los edificios gubernamentales y las sedes de los partidos políticos). Conviene tomar las mismas precauciones y extremar las medidas de autoprotección ante posibles manifestaciones en otras localidades del país como Alejandría, Suez, Port Said e Ismailia.

16 El Salvador

Este país tiene uno de los índices de homicidios más elevados del mundo. Existen grupos criminales denominados 'maras' (pandillas) que operan en todo el país. Aunque los turistas no son objetivo directo de estos grupos se recomienda extremar la precaución. Es conveniente que una persona de confianza le vaya a esperar al aeropuerto y, en caso de necesitar un taxi, se recomienda utilizar los del hotel en el que se vaya a alojar y acordar el precio completo de la carrera antes de iniciarla. No se recomienda tomar un taxi por la calle, ni usar taxis no oficiales, o cualquier otro transporte privado.

17 Eritrea

Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia. En caso de que pese a esta advertencia se decida viajar a Eritrea, deben evitarse especialmente las zonas fronterizas con Sudán, Etiopía y Yibuti. Las muy tensas relaciones de Eritrea con Etiopía suponen un riesgo potencial. En los últimos años se han producido episodios de violencia militar en territorio eritreo de origen no aclarado y la frontera común permanece cerrada.

18 Filipinas

Existe amenaza de ataques terroristas, no solamente en la conflictiva región de Mindanao, sino a lo largo de todo el país, incluyendo su capital Manila. La delincuencia es un problema frecuente, por lo que es muy recomendable viajar con precaución.

19 Gambia

Las fronteras terrestres del país permanecen cerradas de 19.00 horas a 6.00 horas. Las comunicaciones telefónicas y por internet funcionan, aunque con problemas de cobertura. El aeropuerto de Banjul está abierto a los vuelos internacionales. Además, la pequeña criminalidad ha aumentado en los últimos meses. Se han producido robos al descuido y algunos casos de atracos que, aunque no es habitual, pueden llegar a ser violentos, especialmente de noche.

20 Georgia

Tras el conflicto con Rusia del mes de agosto de 2008 los territorios de Abjasia y Ossetia del Sur declararon su independencia de Georgia. Dada la fuerte presencia militar que existe en ambos lados de la línea que separa a estos territorios de Georgia, se aconseja evitar esas zonas. Además, no existe posibilidad de acceder a dichos territorios desde Georgia. En general, el riesgo de secuestro ha disminuido considerablemente. Lo mismo puede decirse con respecto al riesgo de robos. Sin embargo, aún existen grupos armados y bandas criminales que hace necesario extremar las precauciones cuando se viaja por el país y se abandonan los grandes núcleos urbanos.

21 Ghana

Tras ataques terroristas en Mali, Burkina Faso y en Costa de Marfil, cerca de la frontera con Ghana, el Gobierno ghanés decidió elevar el nivel de alerta y reforzar las medidas de seguridad. La meningitis y el cólera son enfermedades endémicas y recurrentes en Ghana debido a la falta de higiene y a las condiciones sanitarias. En los últimos meses, han aumentado los robos a mano armada y los asaltos a domicilios, incluso con machetes.

22 Guatemala

Las condiciones de seguridad en Guatemala no son buenas, produciéndose muchos incidentes de asaltos, robos y otros delitos como secuestros exprés en todo el país. Asimismo, en las zonas fronterizas con México y en los corredores utilizados para el tránsito de estupefacientes (zonas de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango y San Marcos) se producen numerosos hechos delictivos relacionados con las actividades del crimen organizado vinculado al narcotráfico.

23 Guinea

La situación de seguridad en el país es muy precaria.Con relativa frecuencia, se han originado alteraciones del orden público en momentos políticos delicados así como por las interrupciones del suministro eléctrico y del agua potable, entre otros problemas de carácter socioeconómico. En caso de movilizaciones o protestas, ya sea en la capital o en otras localidades, se recomienda observar la máxima prudencia, alejarse de las zonas afectadas así como abstenerse de todo desplazamiento que no sea estrictamente necesario. La delincuencia es alta y va en aumento, especialmente en Conakry, en barrios de las afueras y sobre todo durante la noche. También es muy alta en el interior del país.

24 Guinea-Bisau

Debido a las actuales condiciones económicas y al estado de las infraestructuras (carreteras, transporte servicios médicos) se hace aconsejable tomar importantes precauciones para prever algunos problemas y dificultades. Conviene evitar las manifestaciones públicas de carácter político y tener especial cuidado en eventos que congreguen a un gran número de personas (conciertos, acontecimientos deportivos). Esta recomendación adquiere especial relevancia ante la incierta situación política del país y la previsión de elecciones presidenciales para el 24 de noviembre de 2019. Conviene viajar con agencias establecidas y fiables

25 Haití

Haití es un país con tendencia a la tensión social y política, que puede derivar en manifestaciones y altercados violentos en las calles. Los disturbios que se produjeron en el mes de julio de 2018, las grandes protestas de los meses de octubre y noviembre, o las manifestaciones y bloqueos que se produjeron en el mes de febrero, son prueba de ello. Es muy conveniente que cualquier desplazamiento se realice en el marco de un viaje organizado o en compañía de alguna persona que conozca el país.

26 Honduras

En todo el territorio hondureño los ciudadanos extranjeros deben extremar las precauciones y observar las medidas de autoprotección, particularmente en los grandes centros urbanos (Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula), ante la inseguridad y el elevado número de armas de fuego que circulan en el país. El índice de violencia en Honduras es muy elevado, siendo habitual que las personas vayan armadas. Un factor determinante de la inseguridad es la proliferación, en los últimos años, de «maras» o pandillas juveniles que hacen del delito su forma de vida.

27 India

Los atentados que ha sufrido India en los últimos años han puesto de manifiesto la amenaza contra la seguridad existente en el país. Centros turísticos y lugares frecuentados por extranjeros han sido también objetivo terrorista. Si ve alguna bolsa sospechosa y/o equipaje no atendido en estaciones o aeropuertos, por favor, tome precauciones. La seguridad se ha reforzado en casi todos los lugares públicos en los últimos años.

28 Indonesia

Tras los graves desastres naturales acaecidos en Indonesia en agosto y septiembre de 2018, se recomienda evitar cualquier desplazamiento no esencial a las zonas afectadas de Célebes Central (ciudad de Palu, distritos de Donggala, Mamuju Utara, Sigi y Parigi Moutong) y sopesar seriamente el viajar al norte de la isla de Lombok o a las islas cercanas de Gili debido a que las zonas afectadas están sometidas a una fuerte actividad sísmica y debido también a que la carencia de un sistema de alerta de riesgos eficaz, la desinformación y la falta de capacidad de las autoridades indonesias suponen un peligro añadido a las condiciones naturales propias del Sudeste Asiático.

29 Irak

Ante la creciente escalada de tensión entre EEUU e Irán y sus repercusiones regionales, se aconseja a las personas para las que sea imprescindible viajar a Iraq, que estén atentas a la evolución de los acontecimientos. La situación de seguridad sigue siendo muy compleja, pese a la mejora experimentada en Bagdad, todo el sur del país y la región autónoma del Kurdistán iraquí. Aunque Daesh ha sido territorialmente derrotado, sigue manteniendo actividad en el norte del país, especialmente en las regiones de Mosul, Hawiya, Kirkuk y las zonas desérticas de Anbar.

30 Israel

Debido a la frecuente tensión entre Israel, Irán y Siria conviene sopesar cuidadosamente la situación antes de viajar a los Altos del Golán y cercanías de la frontera de Israel con Líbano y con Siria. Se recomienda extremar la precaución en barrios ultraortodoxos judíos, especialmente en Jerusalén. En estos barrios conviene evitar la toma de fotografías, vestir con recato (hombros y piernas cubiertos) y evitar circular en vehículo motorizado durante el Sabbath (desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado).

31 Japón

Japón es un país muy seguro, en el que apenas hay problemas de criminalidad que puedan afectar a turistas o residentes. Sin embargo, se encuentra en una zona de frecuentes terremotos y de considerable actividad volcánica, aunque muchos de los seísmos no sean perceptibles o no afecten de forma importante a los principales centros habitados o turísticos. Debe tenerse en cuenta igualmente que en ciertas épocas del año pueden darse fenómenos atmosféricos, especialmente tifones y tormentas tropicales, de difícil predicción y evolución que provocan lluvias torrenciales y, en ocasiones, inundaciones.

32 Kenia

Se recuerda que en Kenia existe alerta de atentado terrorista como consecuencia de la actividad del grupo terrorista Al Shabaab, organización afiliada a Al Qaeda. Se recomienda especial precaución en las zonas deprimidas de los centros urbanos (como los barrios de Kibera y Mathare, en Nairobi) y en la zona oeste, la región de Rift Valley y Lakipia y la zona costera, así como alejarse de cualquier manifestación.

33 Laos

Se recomienda evitar viajar a la provincia de Xaisomboun, sobre todo se recomienda evitar la ruta 13 que transcurre desde Kasi hasta Phou Khoun. En los últimos meses se han registrado ataques con heridos a turistas en las carreteras que transcurren por la provincia de Xaisomboun, especialmente de noche cuando operan bandas locales que asaltan a los turistas con armas.

34 Lesotho

Debido a los índices de criminalidad en Lesotho es necesario ejercer un alto grado de precaución. En el pasado, se han producido atracos a ciudadanos extranjeros, especialmente en la capital, Maseru, o en ciudades como Leribe, si bien pueden ocurrir en cualquier parte del país. No se recomienda, por ello, pasear por la capital, sobre todo a primera hora de la mañana y por la noche. Del mismo modo, y debido a la inestabilidad política del país, es conveniente evitar grandes aglomeraciones y, sobre todo, las manifestaciones que, en algunos casos, han dado lugar a incidentes violentos.

35 Liberia

Se aconseja extremar las precauciones a la hora de viajar a Liberia, y especialmente para todos aquellos desplazamientos fuera de la capital. Las condiciones de seguridad del país no son equiparables a las de un país europeo. Por precaución y seguridad, se desaconsejan los trayectos en coche por la noche y los viajes en solitario. Los robos y hurtos son frecuentes en el país, por lo que es conveniente no hacer ostentación de dinero, joyas y otros artículos de valor. La Policía Nacional de Liberia carece de los medios necesarios para responder de manera adecuada a los delitos comunes.

36 Libia

Desde la revolución de 2011 la situación de seguridad en Libia se ha degradado y es, en la actualidad, muy precaria. Se suceden los enfrentamientos entre milicias armadas y grupos extremistas en varios puntos del país, incluida la capital, y se registra una proliferación generalizada de armas. La inseguridad se ve agravada por la inexistencia de fuerzas y cuerpos de seguridad que respondan a una autoridad política única. Grupos terroristas y criminales han atacado a ciudadanos e intereses extranjeros en territorio libio, frecuentemente con secuestros e incluso asesinatos.

37 Malasia

Los turistas son objetivos prioritarios de hurtos, atracos y robos con tirón desde motocicletas porque los pasaportes occidentales están especialmente cotizados. Además de extremar la precaución conviene llevar fotocopias de los pasaportes y dejar los originales en el hotel hasta el momento de viajar o salir del país. También objetivo principal de diversos tipos de timos. El más frecuente se produce cuando un local entabla conversación amistosa que deriva en una invitación a un asistir a una fiesta, a una partida de cartas o una cena de amigos. En su lugar el turista se ve envuelto en una trama de extorsión, normalmente económica, pero que en ocasiones ha tenido incluso consecuencias en forma de lesiones físicas.

38 Mali

Existe un serio riesgo de que se produzcan secuestros así como ataques terroristas en el país, en las regiones del norte y del centro, a lo que hay que añadir el incremento notable del bandidaje. La presencia de artefactos explosivos improvisados y minas hace desaconsejable los traslados por carretera en el interior del país.

39 Mauritania

La situación de seguridad en lo que se refiere al terrorismo en Mauritania está actualmente estabilizada, aunque la amenaza sigue latente, ya que también puede ser objetivo de cualquier acción terrorista, especialmente contra ciudadanos occidentales. Se deben evitar, en la medida de lo posible, lugares muy concurridos (especialmente por occidentales) y manifestaciones, en particular cerca de las mezquitas o edificios públicos. Asimismo, existe un alto nivel de inseguridad vial.

40 México

El problema de inseguridad que afecta a México se materializa en una elevada incidencia de la delincuencia relacionada con los secuestros (tanto reales como «virtuales»), la extorsión, el narcotráfico y los asaltos en la vía pública y en el transporte público, de los cuales pueden ser víctimas tanto los turistas como los residentes en México.

41 Nicaragua

El nivel de riesgo es elevado en todo el país. Ha aumentado la inseguridad, con fuertes disturbios como consecuencia del actual conflicto social y político.No puede descaartarse que se sigan registrando manifestaciones y concentraciones de personas, cortes de tráfico y enfrentamientos violentos.

42 Níger

Níger está afectado por la situación de seguridad en toda la región del Sahel y se mantiene «muy alto riego» de secuestros y atentados contra objetivos occidentales. La gran extensión del país impide garantizar plenamente la seguridad en amplias zonas del país, especialmente en las regiones fronterizas con Mali, Libia, Nigeria y Burkina Faso. En este contexto se recuerda que hay actividad militar en las fronteras con Libia y Mali. Asimismo, varias zonas del país se encuentran en estado de urgencia, concretamente en las regiones de Diffa, Tillabéry y Tahoua. Conviene tener presente además la creciente actividad criminal en las carreteras que recorren el eje Niamey-Uagadugú.

43 Nigeria

Nigeria es un país de riesgo desde el punto de vista de la seguridad. El nordeste del país es la zona de operaciones del grupo terrorista Boko Haram, donde se siguen produciendo atentados y la amenaza terrorista continúa. Se desaconseja en todo caso el viaje a los estados de Borno, Yobe y Adamawa. Además, en el norte y centro del país se producen frecuentes estallidos de violencia intercomunitaria, particularmente en el medio rural, así como asaltos y secuestros. Se desaconsejan muy especialmente los estados de Gombe, Bauchi, Kaduna, Benue, Jigawa, Nasarawa, Plateau, Taraba, Kano y Zamfara.

44 Pakistán

En caso de que necesite viajar a Pakistán, incluyendo por motivos de negocio, deben restringirse los movimientos, extremándose las medidas de seguridad y autoprotección, así como realizar un seguimiento constante de los acontecimientos por los medios de comunicación.

45 Papúa Nueva Guinea

Se desaconseja el viaje, salvo por circunstancias esenciales, a Hela y las provincias en las Southern Highlands, tras el incremento de episodios de luchas tribales y la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno. Se desaconseja asimismo todo viaje no necesario a Enga y a la zona de Western Highlands, debido a la alto riesgo de enfrentamientos tribales. La situación política y social que puede dar lugar a un aumento de la criminalidad y la violencia, aconseja mantenerse alerta si viaja a la ciudad de Lae. En general, en Papúa Nueva Guinea el nivel de criminalidad es elevado, por lo que debe tenerse particular cuidado por la seguridad personal, tanto de día como de noche, y especialmente en determinadas zonas. Las violaciones y los asaltos sexuales son delitos muy graves y generalizados en el país.

46 Santa Lucía

La cuestión de la seguridad en Santa Lucía ha llegado a ser un problema durante el 2017 y el 2018, habiendo mejorado levemente desde principios de 2019. Ello no impide que se recomiende mantener la precaución durante el viaje, dado el incremento de los pequeños hurtos en zonas turísticas, así como de las agresiones sexuales y atracos en zonas de poco tránsito.

47 Sierra Leona

Si bien las condiciones de seguridad han mejorado, no se debe olvidar que Sierra Leona es un país que sufrió un conflicto de 12 años de duración (1991-2002) que afectó seriamente a sus infraestructuras, a las condiciones de seguridad y a los servicios públicos en general. Se aconseja extremar las precauciones a la hora de viajar a Sierra Leona, y especialmente para todos aquellos desplazamientos fuera de la capital. Las condiciones de seguridad del país no son equiparables a las de un país europeo. Se desaconsejan los trayectos en coche por la noche y los viajes en solitario.

48 Siria

Ninguna zona del país está a salvo de posibles brotes de violencia, combates, bombardeos, ataques terroristas o secuestros indiscriminados por lo que se desaconseja todo viaje o desplazamiento a Siria en estos momentos.

49 Somalia

El nivel de inseguridad del país, los continuos enfrentamientos armados que afectan a distintas regiones, las amenazas dirigidas por grupos insurgentes contra cualquier ciudadano extranjero y la proliferación de los secuestros ponen en grave riesgo a cualquier ciudadano español que se desplace a Somalia, incluido el personal humanitario de organizaciones internacionales u organizaciones no gubernamentales. Diariamente se producen incidentes relacionados con la actividad armada, el terrorismo, los secuestros, los robos con violencia o la piratería.

50 Sri Lanka

El Gobierno de Sri Lanka ha incrementado las medidas de seguridad y se siguen llevando a cabo toques de queda, detenciones, explosiones controladas y evacuaciones de edificios. Las medidas de seguridad pueden afectar también a extranjeros.

51 Sudán

Ante la situación de inestabilidad actual en Sudán, se recomienda posponer todo desplazamiento no esencial al país. Además, se ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Se desaconseja terminantemente viajar a los cinco Estados de Darfur, en el Oeste del país. Existe riesgo de que se produzcan secuestros en determinadas zonas de Darfur. Se desaconseja asimismo viajar a los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, la región de Abiey y la mitad meridional del estado de Kordofán Occidental, así como evitar también las zonas fronterizas, en especial la frontera con Libia.

52 Sudán del Sur

Todo el país es considerado zona de alto riesgo. Desde el inicio del conflicto civil en diciembre de 2013 son especialmente peligrosos los Estados de Unity, Upper Nile y Jonglei, sumidos en una situación de violencia y desorden permanente. Central y Western Equatoria y Western Bahr el Ghazal son igualmente peligrosos debido a la proliferación de milicias locales que suelen protagonizar asaltos de manera cotidiana. Además, se desaconseja especialmente viajar a las zonas fronterizas, en donde con frecuencia se producen incursiones desde los estados vecinos.

53 Tailandia

Tailandia tiene una elevada tasa de siniestralidad vial. Aunque las carreteras pueden ser buenas, la conducción es temeraria y es muy probable que en caso de accidente el conductor culpable no tenga seguro. El consumo de alcohol se asocia a muchos de los accidentes. Desde enero de 2004, las provincias sureñas de Yala, Pattani, y Narathiwat son escenario de atentados por parte de grupos insurgentes. La mayoría de la zona está bajo el estado de emergencia y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad son habituales, por lo que debe evitarse totalmente. No obstante, en caso de viajar, se recomienda no salirse de las rutas turísticas y evitar los lugares concurridos. Asimismo, se aconseja también extremar la precaución en la provincia de Songkla (Hat Yai) donde ha habido algunos atentados terroristas. En la frontera entre Tailandia, Myanmar y Laos (el llamado «triángulo de oro») se concentra gran actividad de narcotráfico y a su amparo han proliferado mafias de todo tipo. En consecuencia, se debe evitar viajar a esta región. Asimismo, en los templos de Preah Vihear, Ta Krabey y Ta Moan, en la frontera entre Tailandia y Camboya, ha habido enfrentamientos entre las fuerzas armadas de ambos países en el pasado, con víctimas civiles. La zona está altamente minada.

54 Tanzania

La situación política en Tanzania es considerablemente estable pero existe un malestar social en el país que puede derivar en disturbios localizados y cierta agitación política. Por otro lado, existe una potencial amenaza terrorista en toda la región del África Oriental en la que se incluye Tanzania. Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar los periódicos para conocer la evolución de los acontecimientos.

55 Togo

Desde agosto de 2017 el país se encuentra en tensión política. Aunque a lo largo del último año se estableció un diálogo entre el Gobierno de UNIR y la oposición, se han producido pocos avances. Tras la celebración de elecciones el 20 de diciembre de 2018, los partidos integrantes de una coalición de la oposición han anunciado que seguirán convocando manifestaciones exigiendo la aprobación de reformas políticas. En anteriores manifestaciones se han producido enfrentamientos violentos entre partidarios del Presidente y opositores, así como entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que se han saldado con heridos e incluso muertos.

56 Trinidad y Tobago

Debido al crecimiento del número de homicidios y asesinatos en los últimos años en todo el país, se recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentren en el país procurar no salir de noche a las zonas consideradas «de riesgo» y «de riesgo medio» y mantenerse en contacto con la Embajada. Durante el día, la situación es más tranquila, pero no por ello exenta de riesgos reales.

57 Turquía

Si bien Turquía es considera como un pais seguro en términos de criminalidad y delincuencia, hay un riesgo elevado de ataques terroristas y, en determinadas regiones por un alto grado de violencia provocada por la lucha contra grupos terroristas y por los conflictos en Siria y en Irak, países fronterizos con Turquía. La probabilidad de que se produzcan atentados en todo el territorio de Turquía sigue siendo, por tanto, alta. Estos ataques son, en muchas ocasiones, indiscriminados y han tenido entre sus objetivos lugares turísticos, de ocio o lugares frecuentados por extranjeros.

58 Ucrania

Se desaconseja todo viaje a la República Autónoma de Crimea y a las Provincias de Donetsk y Lugansk, donde el bloqueo del Gobinero ucraniano a estas zonas hace muy difícil entrar o salir de ellas. La situación económica se ha deteriorado extremadamente, lo que ha forzado a muchos habitantes de estas zonas a desplazarse a otras partes del país.

59 Uganda

Actualmente el nivel de alerta terrorista es elevado en Kampala, por lo que se recomienda extremar la precaución en los principales enclaves turísticos y, especialmente, en los hoteles. La existencia de grupos armados hace aconsejable no viajar al noreste del país (región de Karamoja) y extremar las precauciones en las zonas norte y oeste del país, en particular, a las zonas fronterizas con la República Democrática del Congo y la zona del Monte Elgon, fronteriza con Kenia.

60 Unión de Comoras

La criminalidad es baja, pero en aumento, por lo que es conveniente extremar la precaución. Debido a la inestabilidad que prexiste en Anjouan, después de la insurrección armada en la medina de Mutsamudu, se aconseja la máxima prudencia.

61 Venezuela

El deterioro de la seguridad en Venezuela hace aconsejable que se extremen las medidas de prevención en caso de viajar a este país. Se recomienda evitar las áreas donde se desarrollen manifestaciones de protesta, incluso si está previsto que sean pacíficas. Asimismo, Venezuela es un país con un nivel de criminalidad elevado. El aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas), principal puerta de entrada al país, es una zona de alto riesgo debido a la proliferación de robos en sus inmediaciones. Por ello se aconseja tanto a la entrada como a la salida el uso de taxi debidamente identificado o previamente concertado.

62 Yemen

Desde 2011 Yemen se encuentra inmerso en un complejo proceso de transición democrática caracterizado en los últimos tiempos por una progresiva inestabilidad socio-política y una aguda crisis económica. La situación se ha agravado debido al deterioro constante de las condiciones de seguridad en el país, lo que imposibilita garantizar la seguridad e integridad física de cualquier persona que se desplace a Yemen.

63 Yibuti

Como el resto de países del este de África, Yibuti permanece bajo amenaza terrorista. El riesgo de sufrir atentados o secuestros se mantiene en un nivel moderadamente alto. Las Fuerzas Armadas de Yibuti están desplegadas en el centro de Somalia desde el año 2012, en el marco de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), lo que ha motivado que Yibuti se encuentre en el punto de mira del grupo terrorista somalí Al Shabaab.

64 Zimbabue

El paso del ciclón tropical Idai a mediados de marzo de 2019 ha devastado zonas del este del país, en especial los distritos de Chimanimani, Chipinge y Mutare, en la provincia de Manicaland. A día de hoy, se cuentan más de 100 fallecidos, 700 desplazados y unos 12.000 afectados. Carreteras y puentes se han visto dañados y numerosas áreas permanecen inaccesibles. Se recomienda, en la medida de lo posible, evitar viajar a la zona.