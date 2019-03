Un malagueño bate el récord Guinness de comer más hot dogs en tres minutos Josué Montero, Esttik en Youtube, subió el vídeo a internet y la página oficial de records le ha reconocido esta marca CLAUDIA SAN MARTÍN Miércoles, 27 marzo 2019, 19:39

Puede parecer sencillo, pero engullir nueve perritos calientes en tan sólo tres minutos es una hazaña que hasta ahora sólo el malagueño Josué Montero Durán, conocido en el mundo de Youtube como 'Esttik', ha logrado. La página oficial del Record Guinness ha reconocido a este joven de 24 años como 'Most hot dogs eaten in 3 minutes', aunque lo cierto es que en un principio no fue fácil.

El malagueño Esttik reconoció en uno de sus primeros vídeos en 2013 que uno de sus '10 objetivos que cumplir antes de morir' era tener un récord Guinness, y seis años después lo consiguió casi sin darse cuenta. «Siempre estoy dándole vueltas a los récord, y vi que había dos que creía que eran viables para mí. Uno es la cantidad de hamburguesas comidas en tres minutos, y el otro el igual pero con perritos calientes», afirma este youtuber. Josué no se lo pensó dos veces, y con la intención de «practicar» para conseguirlo, al final acabó lográndolo en una primera sentada.

El vídeo, que subió a su canal de Youtube el pasado 10 de febrero, 'Batiendo un Record Guinness de comida en mi nueva mansión *10 hot dogs en 3 minutos', obtuvo miles de visualizaciones rápidamente, y sus seguidores, dispuestos a que fuese oficial, bombardearon de comentarios la plataforma de récords. «La gente empezó a enviar el vídeo de Youtube a la página del Record Guinness, diciendo que yo había batido el récords», comenta Josué aún asombrado por el logro. Cuando quiso comprobar de nuevo los comentarios, la plataforma ya no se actualizaba: «Me salía error, habían colapsado la página de comentarios». Desde Record Guiness, viendo la avalancha de comentarios en todos los idiomas que pedían el reconocimiento de esta nueva marca, contactaron con Esttik para pedirle el vídeo en bruto, y que además, los testigos que estuvieron presentes en la filmación, diesen parte del hecho.

Fue este martes cuando recibió la noticia: la marca ya era oficial mundialmente. Un correo electrónico de la página de récords así se lo hacía saber, y le proporcionaba un código para que recibiera el certificado. «Hasta que no lo vea físico no me lo creo», comenta Esttik aún emocionado por el logro, que tras dedicarse durante años a hacer retos en Youtube con comida, le ha llegado ahora el plato más fuerte del menú.