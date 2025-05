Un laboratorio confirma un foco de gripe aviar en Badajoz

A. M. Sábado, 24 de mayo 2025, 11:41 | Actualizado 12:01h. Comenta Compartir

Detectado un foco de gripe aviar en Extremadura. El Laboratorio Nacional de Referencia para la influencia aviar de Algete confirmó este viernes casos en gansos de Don Benito (Badajoz). Estas aves aparecieron muertas en la finca Doña Blanca, por lo que los servicios veterinarios oficiales de la localidad tomaron las muestras pertinentes para su envío al laboratorio madrileño y que han resultado positivas.

La Junta de Extremadura explica que se trata del primer foco detectado de influenza aviar en aves silvestres de la región este año. La Administración regional asegura que, de momento, no hay indicios de focos en aves de corral. «Hay que aclarar que el subtipo detectado, H5N1, no posee una capacidad zoonósica significativa, es decir, su capacidad de transmitirse a las personas resulta muy reducida. No obstante, es recomendable minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en campo».

Además, como medida preventiva, explica HOY, quedará prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales definidos en el artículo 3.7 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. Es decir, en los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas al aire libre en la comarca de Don Benito, como área afectada por este foco.

A través de una nota de prensa, la Junta transmite un mensaje de tranquilidad «ya que los servicios de sanidad animal están vigilantes y están en marcha todos los protocolos para prevenir y detectar nuevo casos, si los hubiera».

«La gripe aviar lleva tiempo haciendo cosas raras. Puede provocar la próxima pandemia mundial», afirmó hace un año a este diario José Marín Sánchez Murillo, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz. Este organismo colegial ha organizado jornadas con expertos de sanidad animal pero también humana, para abordar el potencial pandémico de la gripe aviar.