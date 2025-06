«Me preocupa la proliferación de delitos de odio hacia el colectivo LGTBI»

Víctor Rojas Lunes, 9 de junio 2025, 19:25 Comenta Compartir

La diversidad es un valor fudamental en Andalucía. Y Loles López, consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, lo tiene claro. Desde que llegó al cargo no ha dejado de trabajar para poner Andalucía a la cabeza de los derechos LGTBI. En esta entrevista, la política transmite su preocupación por el aumento de los delitos de odio contra el colectivo, pero no se olvida de los avances como que, por primera vez, la Junta de Andalucía se ha personado en uno de estos casos.

–¿Cuál es la situación actual del colectivo LGTBI en Andalucía?

–Andalucía es una tierra solidaria, que trabaja por ser cada vez más inclusiva y diversa, una tierra que avanza con pasos firmes y decididos hacia una igualdad real, en la que todos los ciudadanos vivamos con plenitud de derechos y libertad. Somos conscientes de que aún queda mucho trabajo por hacer ya que, por desgracia, todavía siguen produciéndose episodios de discriminación y delitos de odio. Desde el Gobierno andaluz rechazamos la LGTBIfobia y la violencia. Ante cualquier trato discriminatorio, tolerancia cero.

–¿Qué avances se han producido en el último año en materia de derechos y protección del colectivo LGTBI?

–La Junta de Andalucía y, en particular desde mi consejería, ha trabajado durante el último año sin descanso por avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria. Por ello, hemos impulsado medidas en aras de este objetivo. Entre ellas, me gustaría subrayar que, por primera vez, la Junta de Andalucía está personada en un caso de delito de odio. Para el Gobierno de Andalucía la lucha contra la LGTBIfobia es prioridad. En nuestra sociedad no cabe la discriminación, y hay que actuar con todas las herramientas. Además, durante este último año hemos desarrollado, de la mano de las entidades LGTBI, un protocolo para la inclusión social y la prevención de la LGTBIfobia en los centros sociales comunitarios, así como la primera Estrategia Andaluza para la igualdad de trato y no discriminación, o la campaña contra la LGTBIfobia en el deporte.

–¿Qué cuestiones relacionadas con el colectivo LGTBI centran ahora mismo la atención de la Consejería?

–Una de las cuestiones que más me preocupa es la proliferación de episodios de discriminación y delitos de odio hacia el colectivo. Fíjese, según el último informe elaborado por la Federación Estatal LGTBI+, relativo a 2024, uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años confiere haber sido víctima de delitos de odio durante la etapa educativa, un dato más que preocupante. Es intolerable que en pleno siglo XXI las personas no puedan desarrollar su proyecto de vida de forma libre. Conscientes de la importancia de eliminar las barreras del odio y la discriminación, el V Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, los días 4 y 5 de junio en Torremolinos bajo el lema 'Andalucía: tierra de igualdad, libertad y diversidad', se centrará en visibilizar la realidad que sufre el colectivo LGTBI y sensibilizar a la sociedad sobre las actitudes de LGTBIfobia.

Loles López, consejera de Igualdad.

–¿Hay alguna línea de actuación prioritaria?

–La base de una sociedad libre e igualitaria está en la educación. Sin formación resulta imposible acceder al cambio de cultura para que los valores del respeto y la libertad formen parte de nuestro ADN. Por ello, la línea de actuación prioritaria de esta consejería parte siempre de promover la concienciación a través de la sensibilización y la formación especializada desde edades tempranas y hasta los profesionales que prestan servicio en distintos ámbitos competenciales. En esta línea, la consejería incluyó el pasado año en el Plan de Formación Corporativa del Instituto Andaluz de Administración Pública como acción formativa homologada un curso específico sobre igualdad de derechos de las personas LGTBI y prevención de la LGTBIfobia para profesionales de la Administración de la Junta.

–Una de las medidas más aplaudidas ha sido la de reconocer espacios como libres de LGTBIfobia. ¿Qué supone obtener esta distinción?

–El objetivo del reconocimiento 'Espacio libre de LGTBIfobia' es reconocer aquellos entornos que representan en Andalucía espacios de paz para las personas LGTBI, en los que viven con plena igualdad, respeto, seguridad y libres de todo signo de LGTBIfobia. Surge de la necesidad de avanzar en la realización de acciones que contribuyan a promover la igualdad de toda las personas. En la convocatoria de 2024, se entregaron un total de 66 distintivos entre entidades e instituciones públicas y privadas de las ocho provincias de Andalucía.

–Más allá de esta medida, ¿qué otras acciones se están desarrollando para mejorar la calidad de vida y la inclusión del colectivo LGTBI en Andalucía?

–A las medidas ya mencionadas, me gustaría añadir un protocolo que hemos firmado con los ayuntamientos de Torremolinos y Sevilla, municipios referentes en diversidad. El acuerdo tiene como objetivo posicionar Andalucía como destino preferente para desarrollar eventos sociales para combatir los estereotipos de género y fomentar la diversidad, la igualdad y el respeto al colectivo LGTBI. La colaboración entre administraciones es fundamental para alcanzar una sociedad igualitaria. A través de este protocolo, trabajaremos para impulsar proyectos que refuercen y garanticen los derechos LGTBI.

–¿Cuáles son los retos que aún deben abordarse en Andalucía para garantizar la igualdad real y efectiva?

–Aunque hemos avanzado mucho en materia de respeto e inclusión de las personas del colectivo LGTBI en Andalucía, todavía queda mucho por hacer. Es un hecho que arrojan las estadísticas. No podemos avanzar hacia la igualdad real y efectiva mientras quede un resquicio de violencia, de odio, materializado en la forma que sea. Tenemos que mirar a la LGTBIfobia de frente, todos de la mano, administraciones y entidades, ya que la unión hace la fuerza. En este punto, es importante reiterar que tenemos de nuestro lado la herramienta más fuerte y eficaz de la que dispone el ser humano: la educación. Desde la sensibilización y la educación en valores como el respeto y la igualdad construiremos una Andalucía aún más grande, libre y diversa.

–¿Qué le inspira a seguir trabajando en esta línea de políticas sociales?

–Siempre digo que soy la consejera más afortunada, ya que mi barco es el de las personas. Me siento profundamente orgullosa y llena de satisfacción por poder trabajar por y para ellas. Nuestro objetivo es dejar atrás etiquetas obsoletas y avanza hacia el mejor destino posible: una sociedad verdaderamente igualitaria, donde todas las personas vivan con dignidad y puedan alcanzar una felicidad plena, que es el verdadero motor para el desarrollo humano. Y todo ello, siempre desde la colaboración y alianza con las entidades locales, el tercer sector y las empresas.