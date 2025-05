Lara y Bea: «Nos casamos por nuestra hija, para que fuera de las dos»

Víctor Rojas Viernes, 30 de mayo 2025, 00:14 Comenta Compartir

Para Lara era una noche más en su local. Para Bea era salir a despejarse con sus compañeras del equipo de balonmano. Y para las dos fue la primera vez que se veían. Era una noche de 2015 en el conocido bar lésbico madrileño Fulanita de tal, creado por la propia Lara junto a su hermana Ruth Franco. Aunque no comenzaron a salir hasta tiempo después, ese fue el primer contacto entre estas mujeres que se conocieron gracias a amigas en común. En ese momento, Bea aún se dedicaba al deporte profesional, pero por su cabeza ya rondaba retirarse. Conocer a su novia impulsó esa decisión, al igual que la de mudarse a Madrid para estar juntas.

Lara Franco y Bea Fernández, matrimonio y empresarias comprometidas con las mujeres del colectivo LGTBI. Edu Gómez

Tras dejar el balonmano, Bea creó una marca de ropa con una amiga aunque acabó ligada a los negocios de Lara, al 'universo Fulanita'. «Fue un gran cambio porque venía de estar en la alta competición», asegura la deportista en una entrevista, junto a su pareja, con SIX. Fue una incorporación que se fraguó con naturalidad y sirvió para el crecimiento de dicho universo. «Son muchas cosas, no sólo los locales de ambiente; también todas las fiestas que hacemos, más los restaurantes…», explica Lara, quien cuenta que su hermana es su socia, pero que su trabajo como representante de actores impide dedicarle todo el tiempo necesario a los negocios. «Ha venido a aportar muchísimas ideas y a poder crecer, sin ella hubiera sido imposible», reconoce la madrileña.

«Celebrar nuestra boda como otro sarao grande nos iba a separar más que a juntar»

Combinar la vida profesional con la laboral no es tarea fácil. Incluso les cuesta discusiones. Algo que no ha impedido que desarrollen su vida juntas y que se hayan casado. Su boda tuvo lugar en 2021 cuando esperaban a su primera y única hija. «Realmente nos casamos por ella, para que fuera de las dos. Queríamos estar casadas por todos los trámites que conllevaba. Si no lo hubiéramos estado, la hubiera tenido que adoptar», afirma Lara, quien recuerda como Bea acudió a los juzgados «embarazadísima».

Lara Franco y Bea Fernández. Edu Gómez

A pesar de dedicarse, entre otras cosas, a organizar eventos, Lara y Bea decidieron casarse sin fiestas. Además de por estar en pandemia, el matrimonio reconoce que están «hartas de estar metidas en saraos». «Celebrar nuestra boda como otro sarao grande creo que nos iba a separar más que a juntar», considera Bea. La pareja cuenta que siempre están «muy rodeadas de gente» y en «grandes multitudes», pero tienen un punto en el que les gusta recogerse y estar sólo con sus amigos íntimos. «Trabajamos con tanta gente que también hay un desgaste de lo social, a veces nos gusta recogernos y hacer cositas en 'petit comité'», dice Lara, a lo que Bea añade que tenían un problema extra: conocen a tantas personas que no hubieran sabido dónde poner el límite. «O lo hacíamos muy 'petit comité' o nos íbamos a una boda como la de Rocío Jurado y Ortega Cano», bromean.

Lara y Bea se conocieron en un contexto en el que se podían casar cuando quisieran, ya que la ley se había aprobado diez años antes. Sin embargo, ambas recuerdan esos momentos previos a tener este derecho. Fulanita de tal abrió meses antes, en diciembre de 2004, en plena lucha por conseguir el matrimonio igualitario. «Recuerdo las acciones en la plaza de Chueca y todo el revuelo que hubo», hace memoria Lara, quien recuerda esas primeras uniones, como la de las dueñas de la librería Berkana o la de Pedro Zerolo y Jesús Santos. «Te alegras de que la gente se case porque ves esa normalidad tan esperada», añade Bea, quien ve esta ley como una conquista.

«Es necesario que las familias LGTBI podamos estar en espacios donde hay gente igual que nosotros»

La Ley del Matrimonio Homosexual también fue un revulsivo para muchas familias. Unas familias que, veinte años después de que entrara en vigor esta ley, son más libres. Y así lo demuestran en los eventos que organizan desde Fulanita, que cada vez incluyen más actividades para los pequeños de la casa. «Para nosotras es vital y es una de las partes que más feliz nos hace», afirma Lara, quien recuerda el evento 'La Verbena', que celebraron el pasado abril, y al que acudieron muchos niños. «Es necesario que las familias LGTBI podamos estar en espacios donde hay gente igual que nosotros», reivindica la empresaria. Actividades que cada vez incluyen más en el Fulanita Fest, que se celebra cada mayo en Fuengirola, y que también hacen en el Orgullo de Madrid. Lara y Bea organizan la programación de la Plaza de las Reinas.

Lara Franco y Bea Fernández. Edu Gómez

Estas dos mujeres tienen locales de ambiente, restaurantes, organizan festivales, eventos deportivos como una liga de fútbol que ya cuenta con más de 1.000 mujeres, eventos culturales y también de ocio, se encargan de la programación de la citada Plaza de las Reinas y han creado una aplicación para que las lesbianas puedan quedar con otras para acudir a los eventos que les interesen. Dos mujeres todoterreno que siempre llevan por bandera la diversidad, la libertad y la visibilidad de las mujeres del colectivo LGTBI.

