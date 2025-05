La generación del matrimonio

Iván Gelibter Viernes, 30 de mayo 2025, 00:13 Comenta Compartir

Dicen los expertos que la perspectiva, a la hora de analizar un hecho histórico, es esencial para no errar en las conclusiones de lo que realmente ocurrió. No sabemos en SIX si veinte años son suficientes, pero en estas dos décadas desde que todas las personas tienen los mismos derechos a la hora de casarse, algo ha cambiado profundamente en nuestro país. Porque a estas alturas, nadie duda ya de que en 2005 España hizo historia. El Congreso de los Diputados aprobó la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en el tercer país del mundo en reconocer este derecho. Lo que entonces fue una de las decisiones más controvertidas de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, es hoy una realidad legal plenamente asentada y respaldada por la mayoría de la sociedad.

Regina y Dani son una de la parejas favoritas de SIX. En 2023 se dieron el 'sí, quiero'. Bruno Campos

La aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo se disparó tras aprobar la ley, demostrando que a veces las legislaciones cambian a mejor a una sociedad

De hecho, la aprobación del matrimonio igualitario supuso un antes y un después en la política y en la vida social española. Quienes entonces defendieron esta ley, la presentaban como una cuestión de justicia e igualdad. El objetivo siempre fue extender a todos los ciudadanos, sin distinción de orientación sexual, los mismos derechos civiles, incluido el acceso al matrimonio y, aunque muchos lo olviden, a la adopción.

El matrimonio de Christian Mellado y Pedro Alarcón es una referencia cultural en Málaga. Migue Fernández

En 2012, el Constitucional rechazó el último recurso contra la ley

Hace veinte años, las organizaciones políticas y religiosas ligadas a la derecha se opusieron con firmeza, argumentando que el matrimonio debía reservarse para la unión entre un hombre y una mujer, y que permitir la adopción a parejas homosexuales ponía en riesgo el «bienestar de los menores». Durante semanas, miles de personas salieron a la calle en manifestaciones convocadas por el Foro de la Familia. En paralelo, se planteaban alternativas legales, como las uniones civiles, que evitaban redefinir el concepto tradicional de matrimonio. Años más tarde, muchas de estas voces reconocerían que oponerse a este derecho fue un error histórico, sobre todo después de que la sociedad avanzara tan rápidamente en muy poco tiempo.

Vanesa y Miriam fueron una de las primeras parejas LGTBI que se casaron en Andalucía. Juan C. Domínguez

Basta echar un vistazo a las crónicas de la época para entender que, en 2005, el debate social estaba en pleno auge. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en ese año el 66% de los españoles apoyaba el matrimonio igualitario. Sin embargo, la opinión sobre la adopción era bien distinta: apenas el 49% estaba a favor. El respaldo era más fuerte entre jóvenes, personas con estudios superiores y residentes en grandes ciudades, mientras que los mayores de 55 años y los católicos practicantes mostraban una oposición más firme. De aquellos años se recuerdan este tipo de frases: «Está bien que se casen, pero la adopción no. Un niño necesita un padre y una madre». Pero pese a las diferencias, la tendencia era clara: la sociedad española se estaba moviendo hacia una mayor aceptación de los derechos LGTBI.

país del mundo en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo de los españoles apoyaba en 2005 el matrimonio igualitario, según datos del CIS de los encuestados por el CIS en 2005 apoyaba la adopción por parte de las parejas del mismo sexo El Tribunal Constitucional rechazó el recurso del Partido Popular contra la ley del matrimonio LGTBI

Y, ¿dónde estamos ahora? Veinte años después, España es otro país en el que la sociedad ha cambiado por completo; y el matrimonio igualitario cuenta con un respaldo social más que mayoritario. Según el Eurobarómetro de 2023, el 88% de los españoles cree que las uniones entre personas del mismo sexo deberían permitirse en toda Europa. Una encuesta del Pew Research Center del mismo año arroja un dato similar: un 87% de apoyo entre la población española.

Ángelo Néstore y Martín de Arriba (Pink Chadora), ¿el matrimonio más creativo de España?

La aceptación ha crecido incluso entre votantes conservadores y personas religiosas no practicantes. El matrimonio igualitario ya no forma parte del cuestionamiento político y supone una realidad asumida por la sociedad y normalizada en la vida pública y privada.

El último hito relacionado con el matrimonio ocurrió en 2012, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del Partido Popular contra la ley. Aquello confirmó no solo su validez legal, sino también el profundo cambio cultural que había tenido lugar en el país. España, que décadas antes había vivido bajo un régimen autoritario que criminalizaba la homosexualidad bajo leyes como las de Vagos y Maleantes, se situaba entre los países más avanzados en derechos LGTBI, poniendo su ejemplo a disposición de muchos otros países, como los latinoamericanos.

Dos décadas después de su aprobación, el matrimonio igualitario ya no forma parte del debate público y ha pasado a ser un símbolo del progreso social. Un ejemplo de cómo a veces las leyes pueden y deben de ir por delante de la sociedad. Ésta es, sin ningún género de dudas, la generación del matrimonio igualitario.

