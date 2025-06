Las 'divaZas' del nuevo evangelio del pop

Irene Manzano y Encarni Hinojosa Miércoles, 4 de junio 2025, 23:44 Comenta Compartir

Madonna, la eterna reina del pop, se subió al escenario de los Video Music Awards de la MTV con una nueva provocación en mente. Cual serpiente del Jardín del Edén del Antiguo Testamento, les ofreció el fruto prohibido a Eva y a Eva –Britney Spears y Christina Aguilera– en forma de beso. De esta escena bíblica del pop han pasado ya más de veinte años y la generación Z –que entonces vestía pañales– se había quedado huérfana de sus propias divas del pop coetáneas. Hasta ahora. La apóstol fue Billie Eilish en 2019. Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Charlie XCX forman la Santísima Trinidad. Y su profeta, Chappell Roan.

La profeta

Chappell Roan Edad 27 años (19/02/1998)

Lugar de nacimiento: Willard (Misuri)

Momento 'prime': En 2024, su canción 'Good Luck, Babe!' consiguió el quinto puesto del Top 50 Global de Spotify, todo un logro en la industria

«Hola, soy Chappell, sé que acabas de aterrizar… llámame cuando puedas», así irrumpe el inicio de su canción 'Naked in Manhattan'. Aunque realmente es originaria de Missouri, Kayleigh Rose (1998) se bautizó artísticamente como Chappell Roan, que combina el apellido de su abuelo con su canción favorita, 'Strawberry Roan' de Marty Robbins. Y pese a que no ha sido hasta hace un año cuando se ha convertido en una «estrella naciente», comenzó su carrera más atrás en una trayectoria de montaña rusa, como su propia personalidad.

La de Roan fue crecer como una incomprendida en el seno de una familia católica que no entendía ni respaldaba su estilo indiscreto. Así lo narra en la canción 'Pink Pony Club': «Mamá no estará orgullosa de mí, ella ve a su niña… Eras una niña de ponis rosas y ahora bailas en el club».

Como tantas otras artistas del presente milenio, comenzó su andadura en Youtube, haciendo versiones de sus canciones favoritas. Con tan solo 16 años compuso su primer sencillo, 'Die Young', que refleja la lucha interna que la cantante ha experimentado desde que era niña y que no fue hasta los 21 cuando obtuvo una respuesta a su autodestrucción: el diagnóstico del trastorno de bipolaridad por el que se sentía «un bicho raro».

Autodefinida como abanderada del movimiento 'queer', la estética 'drag' y el estilo 'camp', lanzó su primer EP en 2017, 'School Nights'. Este lanzamiento coincidió con su ansiada libertad al mudarse a Los Ángeles, donde salió del armario y se definió como lesbiana: «Siento que puedo ser quien quiero ser aquí», reconoció en 2022 a 'Rolling Stone'. Pero la cantautora no cosechó ningún éxito y la acabaron expulsando del paraíso, en este caso de la discográfica Atlantic Records.

Tocó fondo con un calvario profesional y personal, fue sacrificada por la implacable industria musical y, al tercer día, resucitó como profeta del nuevo pop femenino con 'The Rise and Fall of a Midwest Princess'. Pasó de vender camisetas a que su cara apareciera en ellas, el productor Dan Nigro le dio el pase de oro y el público la coronó con espinas de plumas.

Ampliar Chappell Roan montó su propio 'Pink Pony Club' con un equino gigante rosa en el escenario de los premios, donde se llevó el galardón a mejor artista revelación. Reuters

Pero no sólo convenció por su música inspirada en el pop de finales del siglo pasado con letras valientes y de alto contenido lésbico. Su identidad visual y estética, muy influenciada por el 'camp' y por el movimiento 'drag', se presentó como otro evangelio a seguir. Apareció en Coachella como una mariposa gigante brillante y acaparó titulares con un estilismo inspirado en los años 80 –pelo rizado, mallas de leopardo y una camiseta de tirantes que decía «Eat Me»–. Pero fue ella quien devoró a crítica y a público. Días después, su canción 'Good Luck, Babe!' –donde habla de una mujer incapaz de asumir su sexualidad y reconocer su amor por ella– se volvió viral en TikTok, colándose directamente en el Billboard Hot 100.

En 2024 llegó el primer reconocimiento, el premio a Artista Revelación en los MTV Video Music Awards, que aprovechó para dedicar al colectivo LGTBI por ser «su lugar seguro y su refugio». Y al año siguiente se llevó el mismo galardón en los Premios Grammy, en una gala donde aprovechó para retratarse con el resto de predicadoras de este nuevo testamento.

La apóstol

Billie Eilish Edad: 23 años (18/12/2001)

Lugar de nacimiento: Los Ángeles (California)

Momento 'prime': Tenía 17 años cuando se convirtió en la primera artista nacida en la década de los 2000 en tener un álbum número uno

El 29 de marzo de 2019 se lanzó el álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', el trabajo debut de una joven de 17 años, Billie Eilish, grabado junto a su hermano Finneas O'Connell en el estudio doméstico del hogar familiar. Que se llevara el mayor premio –el del álbum del año– en los Grammy de 2020 significó un punto de inflexión en la industria musical. Por primera vez, ganaban las reglas de la generación Z.

La predicación de Billie Eilish caló entre el público 'queer', en gran parte debido a su enfoque inclusivo y su ruptura con los roles de género tradicionales. Se declaró bisexual hace unos meses y su manera de abordar temas de alienación y autoaceptación han sido interpretados como un mensaje de apoyo para quienes se sienten fuera de las normas.

La Santísima Trinidad

Este fenómeno femenino del pop no está sólo protagonizado por el dúo anterior. Completan la mesa de la última cena del nuevo pop Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Charlie XCX.

Olivia Rodrigo Edad: 22 años (20/02/2003)

Lugar de nacimiento: Temecula (California)

Momento 'prime': En 2022, con tan solo 19 años, se llevó a casa tres de los siete premios Grammy a los que estaba nominada con 'Sour'

Olivia Rodrigo pasó de interpretar un papel secundario de Disney Channel en la serie 'High School Musical' a ser un ícono de estilo y música para la generación Z con grandes éxitos como 'Good 4 u', 'Drivers license' o 'Deja Vu'. Cantante y actriz, escogió a Chappell Roan como telonera de su gira 'Guts' en Los Ángeles y ésta la invitó a cantar uno de sus himnos, 'Hot to Go!', como respuesta. A partir de ahí, su conexión tanto personal como musical es latente.

Sabrina Carpente Edad: 26 años (11/05/1999)

Lugar de nacimiento: Quakertown (Pensilvania)

Momento 'prime': Se encuentra en su 'peak' actualmente con 80 millones de oyentes en Spotify gracias a su 'Short n' Sweet'

Sabrina Carpenter, quien saltó a la fama de niña también en Disney Channel, se ha lanzado de lleno a un estilo mucho más atrevido y extrovertido, con canciones malvadas y divertidas en las que se ríe de sí misma. 'Please Please Please' fue un 'boom', al igual que 'Espresso', pero con el lanzamiento de su álbum 'Short n' Sweet', en 2024, convirtió la basura romántica en un pop brillante.

Charli XCX Edad: 32 años (02/08/1992)

Lugar de nacimiento: Cambridge (Reino Unido)

Momento 'prime': 'I Love It', el tema en el que colaboró con el dúo sueco Icona Pop, se posicionó como un 'hit' mundial

Por último, la única del grupo no estadounidense. La británica Charli XCX es, sin duda, una de las figuras más influyentes para los artistas de pop alternativo y 'queer' en la actualidad. ¿Quién se niega a bailar su 'Brat'? Su último álbum verde oscila entre extremos de una canción a otra, una montaña rusa de hiperpop y electrónica lleno de ansiedades y de valentía 'it-girl'. Su constante innovación le ha ganado una base de fans devotos que encuentran en su música refugio e inspiración. Con 'Guess featuring Billie Eilish', en colaboración con la artista americana, ha creado un himno lésbico que recibió el premio de canción del año en los últimos Brit Awards.

En el vídeo musical de este último tema, Charlie y Billie predican desde lo alto de una montaña de bragas. Un símbolo de este nuevo orden del pop, creado por ellas y para ellas. Difundamos su palabra.