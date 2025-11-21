Las zambombas cofrades inauguran la Navidad en Málaga El calendario festivo arranca antes del encendido oficial de las luces con tres celebraciones, organizadas por las cofradías de El Rico, Rocío y Sepulcro, que anticipan el ambiente navideño

El mes de noviembre ni siquiera ha dicho adiós y en Málaga ya empieza a respirarse el ambiente navideño. Poco a poco la ciudad va sumando luces de Navidad, los operarios trabajan a destajo para levantar los puestecillos del mercadillo del Paseo del Parque, que ofrecen multitud de artículos, belenes como el del Ayuntamiento van tomando forma y comienzan a anunciarse diferentes eventos que se desarrollarán durante los próximos días y que, en algunos casos, se prolongarán hasta la noche mágica del 5 de enero, con la llegada de los Reyes Magos Oriente.

La Navidad está a la vuelta de la esquina. En poco más de un mes será Nochebuena. Y aunque la iluminación festiva que abrirá de forma oficial el periodo navideño será el viernes 28 de noviembre, momento en el que se encenderán más de 2,7 millones de puntos led, tres cofradías de la capital se adelantarán al ya ritual del encendido de la Navidad, en la antesala del Adviento, el primer período del año litúrgico cristiano, con la celebración de una de las actividades de este tiempo previo a la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret que más éxito de participación está teniendo en Málaga durante los últimos años. Hablamos de la zambomba, fiesta popular en el que los villancicos y el flamenco se erigen protagonistas del evento y todo un auténtico fenómeno social en el que, en muchos de los casos, se promueve la convivencia y participación ciudadana cuando se eligen espacios públicos o inmuebles que lo permiten.

Si bien, históricamente, la zambomba, que no 'zambombá' procede de los núcleos de población de la campiña jerezana y se encuentra inscrita desde 2015 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, la provincia malagueña, como otras poblaciones andaluzas, también la ha hecho suya, promovida, sobre todo, y una vez más, como las Cruces de Mayo o las verbenas de verano, por las hermandades y cofradías, que han encontrado en esta fiesta navideña un filón para potenciar sus acciones caritativas con los beneficios que genera el servicio de barra, atendido, cómo no, por los propios hermanos de forma desinteresada.

La primera zambomba de 2025, la organizada por la Cofradía de El Rico, llegará este viernes 21 de noviembre, pero en este caso, concebida como espectáculo y en un auditorio como lugar de encuentro, en el Edgar Neville de la Diputación, con la actuación, a partir de las 20 horas, del cantaor malagueño Alejandro Estrada, quien llevará a escena un repertorio de villancicos flamencos tradicionales y otros de creación propia.

Sin embargo, las primeras zambombas populares que se trasladarán a la calle o casas hermandad se celebrarán este sábado. Serán las del Sepulcro, en su sede social de la calle Alcazabilla a partir de las 21.30 horas, y Rocío, en el barrio de la Victoria, en su segunda edición.

Al igual que el pasado año, la calle Chaves, a espaldas de la casa hermandad de la corporación de San Lázaro, se convertirá en una auténtica feria de Navidad, con la instalación de puestos, iluminación extraordinaria, habrá juegos, sorteos, el clásico 'durillo' y tampoco faltarán la gastronomía y, por supuesto, la música, con las actuaciones de 'Los de Siempre', hacia las 17.30 horas; Ortigosa, a las 19.30 horas, con su espectáculo 'Una fiesta por Navidad'; y la zambomba flamenca jerezana de Manuel de Perikín y su gente, a partir de las 21.30 horas.

Además, la banda de música de la cofradía hará un pasacalles por el barrio, a las 12.30 horas, y ofrecerá un concierto a las 13.30 horas.

El evento, uno de los más esperados después del éxito del pasado año, comenzará a las doce del mediodía y se prolongará hasta la una de la madrugada. Y en sucesivas semanas llegarán las zambombas cofrades de Nueva Esperanza (28 de noviembre), Mena (28 de noviembre), Humildad y Paciencia (29 de noviembre), Dolores del Puente (29 de noviembre, en la casa hermandad del Sepulcro), Santo Traslado (29 de noviembre), Mercedes de El Tarajal (29 de noviembre), Misericordia (6 de diciembre), Humillación (13 de diciembre), Viñeros (13 de diciembre), Hermandad del Rocío de Málaga filial de Almonte (13 de diciembre), Expiración (19 de diciembre), Crucifixión (20 de diciembre, bajo el nombre de 'Las Candelas del Buen Pastor'), Divina Pastora (20 de diciembre), Dolores del Puerto (20 de diciembre) o Amor (27 de diciembre, en el colegio Virgen de Gracia), entre otras hermandades.

Málaga afronta así un inicio de la Navidad, con el colectivo cofrade como motor de convivencia, tradición andaluza y, sobre todo, mucha caridad, el principal motivo de esta acción.

