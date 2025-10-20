Todos los datos de los cultos y procesión extraordinaria de la Virgen de la Trinidad por el 25.º aniversario de su coronación

La Virgen de la Trinidad procesionará el sábado 25 de octubre en su trono del Lunes Santo.

La Cofradía del Cautivo y los devotos de la Virgen de la Trinidad ya están preparados para vivir con intensidad los actos centrales del 25.º aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa de Francisco Buiza, una efeméride, que llega esta semana a su punto más álgido y que llenará de fervor las calles del barrio trinitario y del Centro Histórico.

La sagrada imagen, la Madre del Cautivo, fue coronada canónicamente en la Catedral de Málaga el 21 de octubre del Año Jubilar de 2000, y ahora, un cuarto de siglo después, volverá simbólicamente al templo mayor de la diócesis en procesión extraordinaria, que no de forma física, para presidir un acto litúrgico conmemorativo ante la catedralicia puerta de la Encarnación, frente a la plaza del Obispo.

Para proclamar este 25.º aniversario, la cofradía ha organizado un programa de actos litúrgicos que se desarrollará entre este martes, 21 de octubre, al domingo 26, coincidiendo con las fechas de la histórica coronación. Como motivo de esta conmemoración y, fundamentalmente, por la salida extraordinaria, las calles y balcones del barrio de la Trinidad y del casco antiguo se están engalanando para recibir a la Virgen trinitaria coronada, que procesionará bajo palio en su trono del Lunes Santo.

Cultos y pasacalles musical

Los cultos comenzarán este martes, justo cuando se cumplirán los 25 años de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, con el devoto besamano en la parroquia de San Pablo, donde permanecerá expuesta la imagen de 9 a 21 horas en un altar instalado en el crucero del templo. El besamano se interrumpirá en las celebraciones religiosas de las 10, 19 y 20 horas. Esa misma tarde, a las 20 horas, se celebrará la misa anual de aniversario.

Durante el miércoles, jueves y viernes –días 22, 23 y 24 de octubre–, la hermandad le dedicará a su titular un solemne triduo extraordinario, igualmente en San Pablo, comenzando cada ejercicio a las 20 horas.

Tras el último día del triduo extraordinario, la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo realizará un pasacalle por las principales vías del barrio de la Trinidad. La formación contará para esta ocasión con componentes de más de diez bandas andaluzas. Así, en la comitiva participarán miembros de las bandas de cornetas y tambores del Carmen de Málaga, Nuestra Señora de la Encarnación, Monte Calvario de Martos, Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, del Paso y la Esperanza de Málaga, Maestro Valero de Aguilar de la Frontera, Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, Santísimo Cristo Vera Cruz, Almogía, Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, Nuestra Señora de la Victoria, 'Las Cigarreras' de Sevilla, y de las agrupaciones musicales San Lorenzo Mártir, Marbella y Virgen de Gracia de Archidona.

El recorrido del pasacalles será el siguiente: parroquia de San Pablo (21 horas), plaza de San Pablo, Jara, Tiro, Feijóo, plaza Paco Márquez, Ribera del Guadalmedina, Trinidad, Malasaña, San Quintín, Don Juan de Austria, plaza de Montes, Churruca, Lemus, Trinidad, Barrera de la Trinidad y casa de hermandad (22.30 horas).

Serán días de preparación espiritual que culminará este sábado, 25 de octubre, con la celebración de una función solemne que oficiará el obispo de Málaga, José Antonio Sauté, y concelebrada por varios sacerdotes. Esta misa supondrá la primera del nuevo prelado dedicada a una imagen de la Semana Santa de Málaga desde que tomara posesión de la silla episcopal el pasado 13 de septiembre.

La eucaristía, que se celebrará en la plaza de San Pablo, a modo de misa de campaña, como la misa del alba que acoge la mañana del Sábado de Pasión y que presiden Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, comenzará a las 9 horas, pero en este caso, presidida únicamente por la Dolorosa objeto de la efeméride, que se situará en la puerta del templo ya en sus andas de traslado.

Participará la banda sinfónica Virgen de la Trinidad y el coro Ciudad de Antequera. La hermandad anuncia que la plaza de San Pablo será de libre acceso para todos los hermanos, devotos y vecinos hasta completar el aforo de seguridad.

Ampliar La banda sinfónica Virgen de la Trinidad participará en la misa del 25 de octubre. R. Rodríguez

En un principio, la cofradía había contemplado la posibilidad de que la Virgen presidiera esta misa en el interior de la Catedral, donde fue coronada hace un cuarto de siglo. Sin embargo, los compromisos adquiridos con anterioridad por el Cabildo Catedralicio con otros eventos han hecho imposible esta opción. Aun así, la Dolorosa de la Trinidad sí pasará ante la puerta principal de la Catedral, la de la Encarnación, donde se llevará a cabo un acto litúrgico a las 21 horas.

La procesión extraordinaria

Tras la misa matinal del sábado, en torno a las 10.30 horas, la Virgen de la Trinidad será trasladada a su casa de hermandad en unas sencillas andas, acompañada musicalmente por la banda Escuela de la Trinidad Sinfónica. El itinerario de este traslado será el siguiente: plaza de San Pablo, Jara, Pizarro, Trinidad, plaza de Jesús Cautivo y casa de hermandad.

Y ese mismo día, a las 16.30 horas, comenzará la procesional extraordinaria. La imagen recorrerá las calles de Málaga en su trono del Lunes Santo, acompañada por la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo, que abrirá el cortejo, y la banda sinfónica Virgen de la Trinidad, que pondrá música tras el trono.

La comitiva bajará al Centro Histórico por las calles Trinidad, Jaboneros, Mármoles, puente de la Aurora y pasillo de Santa Isabel. Desde este punto, buscará la emblemática Tribuna de los Pobres y continuará por Carretería, donde volverá la cofradía después de años sin pisarla, y seguirá su camino hacia el entorno de la Catedral por Álamos, Cárcer, Casapalma, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Granada, plaza del Siglo y Molina Lario.

Según las previsiones, la Virgen de la Trinidad alcanzará la plaza del Obispo a las 21 horas y será allí donde se celebre un acto litúrgico. A su finalización, la procesión proseguirá por las calles Molina Lario abajo y girará hacia Strachan para, de nuevo, revirar hacia Larios arriba en busca de la plaza de la Constitución. Una vez en este céntrico enclave, el cortejo tomará la calle Especería y bajará Nueva, vía por la que pasaba la corporación a mediados del siglo pasado. A continuación, la Dolorosa callejeará por el entorno del mercado de Atarazanas por la plaza Félix Sáenz, Sagasta, plaza Arriola, Sebastián Souvirón y Moreno Carbonero, y subirá la plaza Enrique García-Herrera (plaza de Camas), Fernán González y Fajardo para emprender su regreso al barrio de la Trinidad por Puerta Nueva, pasillo de Santa Isabel, puente de la Aurora, Ribera del Guadalmedina, Trinidad, plaza Jesús Cautivo y casa de hermandad, donde llegará hacia las 3.30 horas de la madrugada.

Ampliar Fachada adornada de uno de los edificios de la calle Larios para la procesión de la Virgen de la Trinidad. R. Rodríguez

Durante el recorrido, participarán representaciones de hermandades trinitarias de toda Andalucía y España, así como cofradías malagueñas con titulares coronadas, entidades hermanadas y corporaciones del barrio, como el Santo Traslado, la Salud o Fátima, que acompañarán a la Virgen en una procesión que se prevé multitudinaria y con una duración de más de once horas.

A la llegada de la Virgen a los pies de la Catedral, en la plaza del Obispo, se realizará la lectura de la palabra, por parte del director espiritual de la hermandad, José Manuel Llamas Fortes, y una oración a la Virgen de la Trinidad Coronada. Intervendrá musicalmente la Coral Santa María de la Victoria.

El ciclo conmemorativo culminará el domingo 26 de octubre, cuando la Virgen de la Trinidad regrese a su parroquia tras la procesión extraordinaria. El traslado de vuelta, previsto para las 19.30 horas, seguirá el siguiente itinerario: casa de hermandad, plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, plaza de Montes, Empedrada, Jara, plaza de San Pablo y parroquia de San Pablo.

La imagen irá acompañada por un quinteto de metales de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad, en este caso, en un ambiente de recogimiento y acción de gracias.

La imagen

La Virgen de la Trinidad es una Dolorosa de vestir, con cuerpo de candelero, tallada por el imaginero carmonense Francisco Buiza Fernández en el año 1963, aunque la cofradía no la adquirió hasta 1968 para sustituir al icono fundacional de la corporación, una escultura de origen doméstico, de medio busto hasta que se le añadió el cuerpo de candelero, adquirida en 1934 en un anticuario de la calle Álvarez.

La Dolorosa de Buiza presenta un rostro oval, de bellas facciones y sobrecogedora expresión. Fue bendecida en la iglesia de San Pablo el 27 de febrero de 1968. Luce corona de plata de ley sobredorada, realizada para su coronación canónica, cuya presea cuenta con marfiles y brillantes en la cruz, obra de los Hermanos Delgado López (Sevilla, 2000).

Aunque la efigie mariana posee varias sayas, este sábado vestirá en su salida extraordinaria la realizada 'ex profeso' para esta conmemoración por el malagueño Salvador Oliver, según diseño de Curro Claros. Esta pieza, bordada en hilo de oro sobre terciopelo color cardenal, persigue un dibujo simétrico, con profusión de elementos vegetales y florales, siguiendo registros ornamentales del palio del trono. La saya, que ya se ha podido admirar en la exposición 'Vestida de sol', que ha acogido el Museo de Málaga días atrás, presenta un diseño con motivos rítmicos, a la manera de los 'candilieri', mediante la organización según un patrón modular repetitivo, espaciados de manera regular para crear un flujo visual. El ritmo es lineal, con cada módulo equidistante, o alternante, donde varía ligeramente el tamaño o la orientación de los motivos. Este diseño incorpora una estricta simetría axial, típica de los motivos clásicos, donde cada motivo se refleja a lo largo de una línea central. Esto refuerza la sensación de orden y armonía.

Ampliar La Virgen de la Trinidad es obra de Francisco Buiza. Cofradía del Cautivo

Asimismo, la obra cuenta con tres pequeñas cabezas de querubines alados en marfil, dos en la sección inferior y una en el centro de la cinturilla, además de la paloma del espíritu santo bordada en plata y contará con incrustaciones de amatistas.

También hay que destacar el manto procesional, obra y diseño de Joaquín Salcedo Canca (2006-2008).

Otras piezas de interés de la Dolorosa son el puñal en plata de ley sobredorada, de los Hermanos Delgado López (Sevilla, 2001); la cruz pectoral en oro, rubíes, zafiros y esmaltes, de Joyería José París y Orfebrería Maestrante (2000), siguiendo el diseño de Salvador de los Reyes; y un rosario en oro, brillantes y cuentas de amatistas, obra de Joyería Cervera (2000). La Virgen luce igualmente la Gran Cruz Laureada de San Fernando, que perteneció al coronel de Regulares Joaquín Rodrigo, así como la Medalla de la Ciudad, concedida por el Ayuntamiento de Málaga en 2004, de la Agrupación de Cofradías, otorgada el mismo año, y la de Andalucía, cedida por los familiares y herederos de Gregorio Sánchez, 'Chiquito de la Calzada' el Lunes Santo de 2018.

En el año 2013 la imagen fue sometida a un proceso de limpieza de su policromía por el restaurador sevillano Enrique Gutiérrez Castilla, que también le sustituyó el candelero.

Su vestidor es Javier Nieto.

Fue coronada canónicamente por el entonces obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto el 21 de octubre de 2000, en la Catedral. El momento de imposición de la presea se produjo a las 13.03 horas. Actuaron como padrinos el presidente de la Agrupación de Cofradías, Clemente Solo de Zaldívar López, y el ministro Provincial de la Orden de la Trinidad, Luis Miguel Alaminos. La imagen presidió la misa pontifical desde un altar situado ante el baldaquino del altar mayor del templo.

El trono

El cajillo del trono de la Virgen de la Trinidad y las barras de palio son los talleres sevillanos de Villarreal (1972), siguiendo el diseño del malagueño Juan Bautista Casielles del Nido. El palio, que estrenó el techo el Lunes Santo de 2015, es obra de Joaquín Salcedo Canca, y en 2019, salieron las bambalinas bordadas completamente, tanto en su zona externa como interna. Su techo mantiene las claves estilísticas ya desarrolladas en el manto de procesión de la Dolorosa, ejecutado por el propio Salcedo en 2008, con la inclusión de una decoración a base de elementos vegetales, azucenas y rosas, símbolo de perfección y que manifiestan la belleza física y espiritual de la Virgen como Madre del Altísimo, y donde no faltan las características ánforas con dragones 'cassiellescos'.

Por su parte, la gloria del palio está basada en una pintura de Murillo de su última etapa, pintada en Cádiz en 1680, titulada La Trinidad celestial y la Trinidad terrenal, que se expone en la actualidad en la National Gallery de Londres. Sin embargo, Joaquín Salcedo quiso aquí hacer un guiño al titular cristífero de la hermandad, introduciendo una variante en el detalle inferior de la obra, al presentar al Niño Jesús que se sitúa entre José y María la Trinidad terrenal vestido de blanco con el escapulario de la orden trinitaria sobre el pecho.

Palio y manto procesional de la Virgen de la Trinidad. R. Rodríguez

En relación a las esquinas de esta pieza, en estos espacios se emplazan las figuras de los cuatro Padres de la Iglesia que contribuyeron a explicar la doctrina de la Santísima Trinidad en el mundo occidental: San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno.

La candelería, ánforas, arbotantes, cabezas de varal y arco de campana pertenecen al taller de orfebrería de José Brihuega (1987) y la peana, a Orfebrería Maestrante (2005), proyecto de Jesús Castellanos. En el frontal, en la calle central de la candelería, se sitúa un templete con la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de la Comunidad de Madrid, realizada en plata de ley por los talleres de Orfebrería Maestrante (2002).

El trono es llevado por 250 portadores, distribuidos en ocho varales, a los que hay que sumar los miembros del submarino.

La corona de coronación

La corona de coronación de la Virgen de la Trinidad es obra de los talleres sevillanos regentados por los hermanos Ángel, José y Francisco Javier Delgado López (2000).

De estilo neobarroco, realizada en plata sobredorada, marfil y circonitas, la presea presenta un canasto cónico sobre el que circundan ocho pilastras y contrafuertes que soportan una ornamentación barroca. En esta sección se incluyen cartelas, donde aparecen instrumentos de la Pasión, tales como los clavos, martillo, tenazas, la corona de espinas y escaleras. Remata las cartelas un exquisito exorno floral, siendo unas jarras de azucenas el principal adorno de los perchetes, simbolizando la pureza de María y alusivo al templo de la Catedral.

En el centro del canasto se abre una hornacina que aloja a una pequeña figura de marfil que representa la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, obra de Carlos Valle. Del canasto nacen ocho imperiales, ricamente repujados a tres caras cuajadas de decoración barroca, en forma de ménsula con volutas. Del plano inferior queda suspendida una medalla alusiva a Jesús Cautivo, siluetado hasta la cintura. Sobre la unión de los imperiales nace el orbe dorado que deja visible en su frontal al continente europeo y africano y sobre el que se asienta el misterio de la Trinidad en marfil, orlado por una capilla que se ve coronada con el anagrama del Avemaría. Jesús, a la derecha, aparece sentado en actitud de bendecir, con potencias sobre la testa y sujetando una cruz arbórea dorada. Junto a él, a la izquierda, se observa a Dios Padre omnipotente, nimbado con halo triangular, con los brazos extendidos y portando el cetro, en tonalidad áurea. En el centro de la escena vuela la paloma que simboliza al Espíritu Santo.

Ampliar Corona de coronación de la Virgen de la Trinidad. R. Rodríguez

De lado a lado del canasto se abraza la diadema, ricamente trabajada con ornamentación floral calada, con minúsculas rosas. En su interior aparecen cartelas repujadas para representar las letanías lauretanas del Santo Rosario -rosa mística, torre de marfil, torre de David, arca de la alianza, fuente de la salud, puerta del cielo, estrella de la mañana, trono de sabiduría, casa de oro, vaso espiritual, refugio de los pecadores y espejo de la justicia- mientras que en su parte superior se adivinan jarras de azucenas, que hacen su función de flanqueo de los doce rayos flamígeros circundantes en la obra, biselados y de ocho puntas. Sin duda, un completo repertorio mariológico que se combina con aquél otro de evocación cristológica, inscrito en el bonete.

La obra está rematada en su parte central por una vistosa cruz, enriquecida con circonitas y con extremos avenerados. En su centro figura el anagrama de Cristo, 'IHS' –Iesu Hominum Salvator– sobre un tondo orlado por pedrería y haces.

Estrenos

Con motivo del cuarto de siglo de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, se han realizado las siguientes piezas, que ya se dieron a conocer durante la referida exposición 'Vestida de Sol':

• Estandarte de la coronación canónica, proyecto del sevillano Javier Sánchez de los Reyes, con bordados de Salvador Oliver, pintura de Raúl Berzosa, orfebrería de Alberto Quirós y malla calada de Faulker Juan Arjona Padilla. Está realizado en hilo de oro, malla de bolillo, óleo y plata de ley.

Estandarte de la coronación canónica de la Dolorosa de la Trinidad. R. Rodríguez

• Saya del 25.º aniversario, diseñada por Curro Claros, bordada por Salvador Oliver en hilo de oro fino sobre terciopelo color cardenal e imaginería de Valerio Téllez.

• Terno de luto, bordado por el taller de la hermandad, dirigido y diseño de Javier Nieto, mientras que el manto ha sido confeccionado por Jessica Morales.

Saya del 25.º aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad. R. Rodríguez

• Corona de plata en su color, diseño de Curro Claros y ejecutada por Alberto Quirós.

• Diadema, obra diseñada por Francisco Naranjo y realizada por el orfebre Alberto Quirós en plata de ley sobredorada. Se trata de una ofrenda de los hombres y mujeres de trono de la Dolorosa.

• Broche nominal, diseño de Miguel Pacheco y ejecutado por Joyería El Toisón, regalado por el grupo joven de la cofradía. Se trata de una pieza en oro, plata de ley con baño de oro, perlas cultivadas y circonitas.

• Broche, proyecto de Curro Claros y realizado por Alberto Quirós, ofrecido por la banda sinfónica Virgen de la Trinidad. Está ejecutado en plata de ley dorada con engaste de circonitas y rubíes.

