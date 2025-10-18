Ana Pérez-Bryan Sábado, 18 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Calle Álamos es una de esas callas que se encuentran justo al otro lado de lo que fueron las murallas de la ciudad. De hecho, ... en algunas excavaciones se ha podido comprobar que el lado par esconde lo que fue el foso de las murallas. Hoy recorremos su calle y lo que significó convertirse en la primera calle donde la alta burguesía puso el punto de mira para residir. Esta es su historia.