Episodio 227 - La fotografía antigua de Málaga con Javier Ramírez

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:10

Javier Ramírez tiene la historia fotográfica de Málaga a fuego en su cabeza. Este historiador ha sido durante años el director del CTI (Centro de ... Tecnología de la Imagen), un lugar donde han mimado de manera ejemplar las instantáneas que retratan Málaga y su gente a lo largo de la historia. Sobre su trabajo y la evolución de Málaga en la historia, hablamos en este podcast.

