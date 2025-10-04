Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Episodio 226 - Los orígenes de la fortuna de Manuel Agustín Heredia

25 min.

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:05

Manuel Agustín Heredia fue catalogado por un prestigioso periódico español como el primer capitalista de España tras su muerte. Llegó a ser el hombres más ... rico del panorama nacional llegando a prestarle dinero al Estado para acometer diferentes proyectos. El origen de su fortuna está ligado a Gibraltar, Vélez Málaga y a una Málaga que supo exprimir para sacar todo su jugo. Esta es su historia.

