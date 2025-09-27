Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Episodio 225: el Malagueño que tuvo 38 hijos

20 min.

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:05

Se llamaba José Gutiérrez y tuvo 38 hijos. Esta historia está llena de curiosidades porque esos hijos los tuvo con dos mujeres y la primera ... de ella, dio a luz a veintidós de ellos en poco más de una decena de partos. Rescatamos esta historia y la de los hijos de Carranque en esta entrega junto al profesor Fernando Alonso.

Episodio 225: el Malagueño que tuvo 38 hijos

