Episodio 224 - Los secretos del banco de España (II)
25 min.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:37
La sede del banco de España es uno de los edificios más glamurosos y majestuosos de nuestra ciudad. Seguramente también uno de los más desconocidos. ... Hoy damos un paseo por su interior para contarte todos los secretos que esconde.
Referencia del espisodio:- Los secretos del Banco de España en Málaga
Otros episodios relacionados:
- Episodio 83 - Cuando la Alcazaba iba a ser 'tragada' por el puerto
Créditos
UN PODCAST DE ANA PÉREZ-BRYAN Y CURRO FERNÁNDEZ SIBAJA
