Tras una vida como abogado ambientalista, enfrentándose a grandes corporaciones, ahora Robert Kennedy Jr es una de las caras más reconocibles y discutidas del ... gobierno Trump. Poniendo a la comunidad científica en alarma, el sobrino de JFK ha cancelado la financiación para las vacunas de ARN mensajero y ahora ha puesto el foco sobre el Paracetamol, sin ningún estudio serio que respalde su decisión y con varios en contra.