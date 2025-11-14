El Amplificador · 14 de noviembre
Sudán y Nigeria, los «conflictos olvidados» que retratan al mundo
Dos países africanos muy diferentes, Sudán y Nigeria, han reclamado recientemente la atención de los corresponsales internacionales, que urgen a que no pasemos por alto sus conflictos
Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:02
Dos países que no tienen mucho que ver, pero que son noticia reciente por los conflictos violentos en sus territorios. Sudán y Nigeria, protagonistas ... de una actualidad que no suele dedicarles atención ni espacio. De la mano de Zigor Aldama, nuestro analista internacional, intentamos entender qué pasa, quién más está implicado, cómo se mueven los mensajes y por qué nos cuesta tanto evitar que sigan llamándose conflictos olvidados.
Créditos
Ilustración Leticia Aróstegui
Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia