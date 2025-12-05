Tradiciones que siguen vivas en el Puente de Diciembre en pueblos de Málaga Las Mayordomas de Guaro, la Cencerrada de Tolox o la matanza del cerdo en Faraján son algunas de las costumbres y fiestas que están asociadas al Día de la Inmaculada

Diciembre irrumpe en Málaga con un puente que, desde hace siglos, enciende tradiciones que en muchos casos siguen muy vivas en los pueblos y aldeas de la provincia. Mientras la ciudad se llena de luces y los belenes empiezan a instalarse, el interior se prepara para una fecha clave: el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, una solemnidad que aquí ha dejado un legado tan diverso como resistente. El puente marca para muchos el comienzo de la Navidad, pero en Málaga es también una celebración de identidad: mayordomas que mantienen oficios antiguos, cencerradas que despiertan leyendas, matanzas, mercados navideños, procesiones solemnes o incluso besamanos. Un patrimonio invernal que sobrevive porque sus vecinos se empeñan en mantenerlo vivo año tras año.

1. Las Mayordomas de Guaro. Siguiendo una tradición que se remonta a 1854, seis chicas jóvenes del pueblo son las encargadas de organizar tanto las dos procesiones de la Virgen de la Inmaculada que se celebran estos días como todo lo relacionado con la imagen. No es solo una devoción: es una responsabilidad juvenil que pasa de generación en generación. Cada año, entre el 7 y el 8 de diciembre, varias chicas de entre 14 y 16 años son elegidas como mayordomas, encargadas de adornar el templo, preparar los cultos y mantener una tradición que hunde sus raíces en el siglo XIX. Una fiesta íntima, elegante y profundamente femenina, en la que el invierno se abre paso entre flores, velas y música.

2. Las Mozas y la Cencerrada de Tolox. En este pueblo de la comarca de la Sierra de las Nieves se celebra una fiesta que conmemora un hecho acontecido en 1539. Según algunos relatos históricos, aquel año se produjo en la villa un levantamiento de la población morisca que fue repelido por el ruido de mujeres de pueblos vecinos, quienes acudieron haciendo sonar caracolas y cencerros para aparentar un ejército, lo que provocó la huida de los rebeldes. Durante la jornada del martes se recreará aquel episodio histórico en la plaza Alta, en lo que se conoce como la Cencerrada. Posteriormente se degustarán algunos productos típicos de esta localidad malagueña. Hoy esta tradición se enmarca dentro de la Fiesta de las Mozas, Fuego y Amor en Tolox.

Ampliar Representación de las Mozas en Tolox.. Ayuntamiento de Tolox

3. Fiesta de la Matanza de Faraján en la víspera de la Inmaculada. En el Alto Genal, en el pueblo de Faraján conviven la devoción mariana y la gastronomía tradicional. Las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, documentadas desde 1814, se celebran entre el 6 y el 8 de diciembre y encuentran su particular antesala en la Fiesta de la Matanza del día 7. Degustaciones, embutidos, recetas de siempre y ambiente vecinal sirven como prólogo a la festividad de la Inmaculada. Esa jornada, el 8 de diciembre, incluye la procesión de la Virgen por la mañana y también una merienda popular con dulces caseros para todos los vecinos y visitantes.

Ampliar Fiesta de la Matanza en Faraján Ayuntamiento de Faraján

4. Feria de Artesanía del Valle del Genal en Benalauría. Se celebra desde 1999 y solo se ha visto interrumpida por la pandemia. Benalauría se vuelca con lo artesanal en una cita donde se pueden comprar desde cucharas de madera elaboradas a mano por un vecino del pueblo hasta conservas y mermeladas ecológicas de La Molienda Verde, empresa local. Además del mercado, habrá muchas actividades relacionadas con la gastronomía y la artesanía durante todo el fin de semana.

Ampliar Feria de Artesanía del Valle del Genal Ayuntamiento de Benalauría

5. Mercados navideños, dulces de convento y otras citas tradicionales. En torno al 8 de diciembre se celebran también muchos mercados navideños. Entre otros, se organiza el de Torrox Costa, uno de los más importantes de la provincia. También habrá citas similares en Alfarnate, Genalguacil, Teba o Gaucín. A ello se une el regreso de la repostería conventual gracias a la Asociación La Carta Malacitana. De la antigua Feria de los Dulces de Convento, que se celebraba cada puente de diciembre en Torremolinos, se ha pasado ahora a una cita en Ronda, concretamente en el Antiguo Convento de Santo Domingo, junto al Puente Nuevo. Mientras tanto, no hay que olvidar que en el Parque de Málaga se celebra la Gran Feria Sabor a Málaga hasta el 9 de diciembre y que este año la Fiesta de la Zanahoria Morá de Cuevas Bajas será el 7 de diciembre (siempre se celebra el primer domingo de diciembre).

Ampliar Dulces de convento en Ronda La Carta Malacitana

6. Del besamanos a las procesiones más solemnes. Son muchos los pueblos malagueños que tienen a la Inmaculada Concepción como patrona o mantienen un vínculo muy especial con ella y su día. Entre estos últimos está Canillas de Aceituno, que cada 8 de diciembre celebra un besamanos a la Virgen de la Cabeza, su patrona.

Ampliar Procesión de la Inmaculada en Sierra de Yeguas Hermandad de San Bartolomé de Sierra de Yeguas.

Pero hay muchos más municipios y núcleos que tienen eventos religiosos estos días, la mayoría procesiones. Entre ellos están Arroyo de la Miel (Benalmádena), Alameda, Sierra de Yeguas, Mijas, Almargen o Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria). En la población veleña de Valle Niza incluso se organiza una feria en torno a la Inmaculada. En Málaga capital, la diócesis celebra la novena de la Inmaculada en los días previos y, la noche del 7 de diciembre, organiza la tradicional vigilia juvenil en el Santuario de la Victoria. El día de la Inmaculada culmina con la misa solemne en la Catedral, uno de los actos más destacados del calendario litúrgico de diciembre.

