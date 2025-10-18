El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias Este enclave, inaugurado hace 25 años, permite ver territorio de Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla y Cádiz

No tiene ni siquiera 700 metros sobre el nivel de mar, pero gracias a su ubicación es uno de los miradores más completos que puede haber en toda Andalucía. No en vano, desde allí se puede ver el territorio de hasta cinco provincias distintas. Este balcón natural, situado en la cumbre de la sierra de la Camorra, se encuentra en el término municipal de Alameda, es decir, en la zona norte de Málaga.

Aunque las vistas de las que disfruta no entienden de tiempo, oficialmente se inauguró como mirador en la parte más elevada de esta sierra en el 12 de mayo 2000. Allí, se erigió una pequeña elevación que permite tener algo más de perspectiva. Concretamente, tiene 686 metros sobre el nivel del mar, es decir, menos de la tercera parte que la cumbre de Sierra Tejeda, más conocida como La Maroma. Pero, gracias a su localización geográfica, no le hacen falta tantos metros para abarcar una gran amplitud de territorio andaluz.

El mirador de la Camorra permite ver en un día claro una panorámica de 360 grados, que incluye enclaves como el Torcal de Antequera, parte del valle del Genil o las lagunas de la Ratosa y de Fuente de Piedra.

Desde allí se divisan también otros pueblos malagueños cercanos, como son Alameda, Fuente de Piedra o Mollina, pero también las tierras de otras cuarto provincias andaluzas: las de Córdoba, Granada, Sevilla y Cádiz. Eso sí, para alcanzar al territorio de algunas de ellas se requiere de días claros. Hay quien apunta también a que desde allí se ve parte de algunas sierras jienenses y almerienses. Es decir, se llegarían a ver todas las provincias andaluzas, salvo Huelva.

Desde lo alto de estas montañas se ven los extensos olivares del norte de Antequera, del noroeste de la vega granadina, de la campiña sevillana, de la Subbética cordobesa o la sierra de Grazalema. Entre otras cumbres, allí se pueden avista las de El Torreón (Cádiz), La Tiñosa (Córdoba), El Terril (Sevilla), El Chamizo, La Maroma y La Torrecilla (Málaga) o El Veleta (Granada). También se llegan a ver en días claros los municipios de Casariche y La Roda de Andalucía, en Sevilla; Archidona, Sierra de Yeguas, Humilladero y Campillos, en Málaga; Montilla, Lucena, Rute, Benamejí y Palenciana, en Córdoba, entre otros.

En la actualidad, hay varios paneles que permiten al visitante identificar los principales lugares de interés que se pueden ver desde allí, una auténtico lección de geografía de la región andaluza.

Cómo llegar

Hasta allí se puede llegar perfectamente en coche, ya que cuenta con una vía asfaltada que sube desde el área recreativa del Parque del Camorrilo. Es una vía sinuosa y estrecha, pero con buen firme. De hecho, es también un lugar frecuentado por los aficionados a la bicicleta de montaña.

Ese mismo camino también se puede hacer a pie, pero resulta más idóneo hacerlo a través de una ruta de senderismo que parte desde el pueblo de Alameda, el itinerario conocido como la Subida a la Cruz. A través de un recorrido bien señalizado y homologado como sendero local, se llega primero a los restos de la antigua morada de un controvertido cura del siglo XIX. Después, se llega junto a la conocida como Cruz de Alameda y, tan sólo unos metros más adelante hasta este mirador. Esta ruta se puede hacer en un poco más de una hora y media desde el pueblo (sólo ida).

Dónde está

