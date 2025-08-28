Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita al Corazón Moscatel

Javier Almellones Málaga Jueves, 28 de agosto 2025, 00:24 Comenta Compartir

Moclinejo, Almáchar y El Borge conforman desde hace casi dos años una trilogía turística bajo la marca 'Corazón Moscatel' que se presenta como un destino único y, al mismo tiempo diverso, que gira en torno a un producto tan singular como la pasa. Parte de esa oferta gira en torno a la variedad moscatel de Alejandría, pero también hay otras muchas cosas que hacer en estos tres pueblos de la Axarquía.

Una aldea con toques de Gaudí La pasión de un vecino que ha transformado El Valdés

Gaudí en plena Axarquía y con el telón de fondo del mar. Hay quien no dará crédito a sus ojos, pero El Valdés, aldea de Moclinejo, es una visita obligada en cualquier época del año para los amantes del turismo rural.

Todo empezó con la Casa Museo de la Axarquía, creada por un vecino apasionado del estilo gaudiano, Antonio Montañez. Después, el estilo del arquitecto catalán también se extendió a otros lugares de la aldea. En verano la visita conviene hacerla a primera hora de la mañana o a última de la tarde para hacer más llevaderas la cuestas empinadas de este núcleo rural.

Ratoncito Pérez y Ratita Presumida Los simpáticos roedores que quieren vivir en la Axarquía

Primero fue el Ratoncito Pérez y este verano, la Ratita Presumida. Dos de los roedores más simpáticos para los niños, han decidido tener su propia casa en Moclinejo, un pueblo de la Axarquía que mira al cercano mar desde su casco urbano.

Las casas tanto de uno como de otro están situadas en las calles del pueblo. Hay que darse un paseo por ellas en familia para descubrir con las ayudas de algunas pistas cómo son las viviendas de estos famosos roedores. Las dos han sido diseñadas y hechas realidad por la artista local Chari Ruiz.

Casa Museo de la Pasa El lugar donde se ahonda en las raíces de la moscatel

El cultivo de la moscatel de Alejandría ha definido durante siglos la forma de vida de pueblos como El Borge, Moclinejo y Almáchar. En este último, mientras se espera un nuevo espacio temático, se puede visitar la Casa Museo de la Pasa, situada en el corazón del pueblo en una vivienda tradicional.

Allí no sólo se ven herramientas y enseres relacionadas con la vendimia, el picado de las pasas o la elaboración del vino, sino que también se recrean espacios domésticos como habitaciones y cocinas de muchos vecinos de este pueblo hasta hace tan sólo un puñado de décadas.

Calles con encanto De los jardines de El Forfe a la iglesia de San Mateo

Los últimos días del verano, cuando el aroma de la moscatel se deja notar en esa zona de la Axarquía, merece la pena hacer una incursión para ver cómo anochece en el casco antiguo de Almáchar. Se puede recorrer, en primer lugar, sus calles, un auténtico laberinto que conecta a la iglesia de San Mateo con los Jardines de El Forfe.

El colofón es ir a uno de esos lugares elevados del pueblo que hacen las veces de miradores para contemplar cómo anochece en las calles del pueblo, un deleite par ala vista. La calle Cornellá de Llobregat es una de las más recomendables para llevarse esta imagen en la retina.

Galería del Bandolero Tras los pasos de El Bizco, El Tempranillo o Pasos Largos

Desde el invierno de 2023, El Borge se puede ver una de las colecciones más importantes sobre el bandolerismo. No hay que perdérsela ni en verano.

Navajas y trabucos hechos en los siglos XVIII y XIX, documentos y libros relacionados con la captura de bandoleros u objetos que pertenecieron a algunos de estos personajes forman parte de una de las colecciones más completas dedicadas a ese fenómeno.

Esta exposición permanente cuenta con más de un millar de objetos y documentos, entre los que se encuentran algunos muy valiosos por haber pertenecido a personajes tan temidos como El Bizco de El Borge, Pasos Largos, Tragabuches o el Tempranillo.

Fiestas con sabor Una trilogía gastronómica para despedir el verano

Ampliar Día de la Pasa en El Borge SUR

El final del verano en el Corazón Moscatel viene cargado de fiestas que aluden a la gastronomía y a la agricultura tradicionales de estos tres pueblos.

En la agenda hay que anotar tres citas. Por un lado, el 6 de septiembre, como cada primer sábado de ese mes, se celebra la Fiesta del Ajoblanco en Almáchar. Después, llegarán el domingo 14 la Fiesta de Viñeros en Moclinejo y el 21 el Día de la Pasa en El Borge. Muchas degustaciones y aroma a moscatel para terminar el verano.

Carne en salsa moscatel El plato que cautiva a los paladares más exigentes

Es un plato que hay que probar en sus bares o restaurantes, porque tiene las señas de identidad de estos pueblos. Da igual que se haga con pollo o con cerdo, la carne con la salsa moscatel es una receta obligada cuando se visita la trilogía de pueblos del Corazón Moscatel.

Con vino dulce y pasas moscatel, hoy se pueden encontrar distintas versiones en restaurantes como la Posada del Bandolero, en El Borge, o el bar Reyes, en Moclinejo.

