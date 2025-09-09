Cinco planes para disfrutar de lo que queda de verano en Málaga Desde la costa al interior, hay destinos que son especialmente recomendables para estos días de septiembre e incluso para los primeros días del otoño

Javier Almellones Málaga Martes, 9 de septiembre 2025, 00:05 | Actualizado 00:25h. Comenta Compartir

Llega la recta final del verano, con la vuelta al cole y el regreso de muchos de los que han disfrutado de vacaciones durante estos últimos días. Pero, el verano aún no se ha acabado. Todavía se pueden aprovechar dos semanas que oficialmente están dentro de la época estival y que permiten hacer planes y escapadas por la provincia de Málaga para disfrutar de temperaturas más benignas y enclaves más tranquilos. Desde la costa al interior, hay destinos que son especialmente recomendables para estos días de septiembre e incluso para los primeros días del otoño.

1 Una inmersión en el Havaral

Ampliar Chorreras de Balastar en Faraján. J. A.

Quienes busquen un plan tranquilo con algo de sabor a otoño pueden adentrarse en uno de los mejores destinos dentro de la Serranía de Ronda. Es también lo que se conoce hoy como Alto Genal, es decir, el conjunto de pueblos pequeños a los que se puede acceder tanto desde la carretera paisajística Ronda-Algeciras como por la de San Pedro. Parauta, Pujerra, Cartajima, Igualeja, Júzcar, Faraján y Alpandeire ofrecen hoy muchas más posibilidades que hace una década gracias a la puesta en valor de sus respectivos cascos urbanos. Así, Parauta cuenta con el Bosque Encantado, que ya ofrece una de sus mejores caras; Pujerra se ha llenado de decoraciones con crochet; Cartajima tiene un sorprendente recorrido urbano entre murales; y Júzcar es desde hace unos años la Aldea Azul. A ello hay que unir visitas indispensables estos días como una ruta de senderismo por los Riscos de Cartajima y Júzcar, que recuerda al Torcal de Antequera, o por las Chorreras de Balastar, en Faraján. También se pueden hacer visitas interesantes por el legado de Fray Leopoldo en Alpandeire o por el Nacimiento del Genal y el barrio del Albaicín en Igualeja.

2 La Costa del Sol más occidental (Casares y Manilva)

Ampliar Playa de Chullera en Manilva. J. A.

Quienes no quieran renunciar a la playa en estos últimos días del verano tienen una opción especialmente tranquila en la parte más occidental del litoral malagueño. Más allá de Estepona, entre Casares y Manilva aguarda una franja costera diferente, con pocos paseos marítimos y con arenales poco concurridos. Casares tiene apenas dos kilómetros de litoral, pero está compuesto por una serie de playas donde irrumpe la Torre de la Sal (o Salto de la Mora) sobre un peñasco. Por su parte, Manilva cuenta con un territorio costero más diverso, ya que lo mismo cuenta con las playas urbanas de Sabinillas que un puerto deportivo, el de La Duquesa, o un conjunto de playas declaradas como ecológicas. De este modo, se llega hasta el epitafio costero del litoral malagueño, Punta Chullera, donde aguarda uno de los lugares más espectaculares, pero menos conocido de este municipio. Aguas cristalinas, chiringuitos que ofrecen buena relación calidad precio y mucho sosiego para disfrutar de una escapada diferente.

3 Tras los pasos de la moscatel

Ampliar Vista de Almáchar. J. A.

Hay una zona de la Axarquía que ofrece aromas dulces en esta época del año, sobre todo, en la trilogía de pueblos que está formada por Moclinejo, Almáchar y El Borge, que hoy están bajo la marca turística Corazón Moscatel. La uva de esta variedad es protagonista especialmente en esta época del año, cuando las bodegas, los lagares y los paseros de la zona están sacando el mejor partido de esta fruta. En estos días, se pueden visitar estos tres pueblos y hacer una inmersión por la cultura de la moscatel. También hay que tener en cuenta que en lo que queda de verano hay varias fiestas temáticas que giran en torno a esta uva o la gastronomía: Fiesta del Ajoblanco en Almáchar (6 de septiembre), Fiesta de Viñeros en Moclinejo (14 de septiembre) y Día de la Pasa en El Borge (21 de septiembre). A ellas hay que unir otros eventos muy próximos en la zona, como el Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón (20 de septiembre) o la Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón (del 9 al 14 de septiembre).

4 Últimos baños de agua dulce en el Valle del Guadiaro

Ampliar Charca de la Ermita en Estación de Jimera. J. A.

Quienes prefieren las pozas de ríos para despedirse del verano, a pesar de que en estos días pueden estar algo más frías, tienen un recorrido muy recomendable por la parte malagueña del Valle del Guadiaro. Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera son los tres municipios que hoy pueden presumir de tener algunas de las piscinas fluviales -y de fácil acceso- en la provincia de Málaga. En Benaoján, será un desafío enfrentarse a las gélidas aguas del Charco Frío, a los pies de la Cueva del Gato. Por su parte, en la Estación de Jimera aguardan las charcas de la Ermita y de la Llana, que están entre sí a una distancia de algo más de dos kilómetros. Por último, en Cortes de la Frontera aguardan las pozas de las Pepas, de la Zúa y del Moro. Estos baños de agua dulce se pueden complementar a visitas de gran interés en la zona, como la Cueva de la Pileta, en Benaoján, o la Casa de Piedra, en Cortes de la Frontera.

5 De Antequera a Archidona

Ampliar Visitas teatralizadas en Archidona. J. A.

Visitas guiadas, fiestas temáticas y buena gastronomía aguardan en el binomio que forman Antequera y Archidona. Estas dos ciudades malagueñas más allá de rivalizar se pueden complementar como un buen destino para los últimos días del verano. Además de ser dos municipios turísticos en los que hay muchos lugares de interés, como el conjunto de los Dólmenes, la Peña de los Enamorados, el Torcal, la Plaza Ochavada o el castillo de Archidona, también tienen una agenda interesante para estos días. Así, en Antequera todavía sigue el ciclo Luz de Luna para ver la ciudad y su entorno cuando se pone el sol. Por su parte, Archidona cuenta con una cita muy interesante para poner el colofón a este verano, su Zambra Morisca, una fiesta temática ambientada en Al-Ándalus (del 19 al 21 de septiembre). Estos días también se pueden aprovechar para disfrutar de la gastronomía. Hay restaurantes de gran calidad en ambas ciudades donde se pueden probar mucho más que porra. Además, también se pueden comprar productos tradicionales como el mollete.

Comenta Reporta un error