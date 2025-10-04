El callejón de la Alcuza: tan estrecho que sólo se puede pasar de uno en uno Situado en el casco antiguo de Sayalonga, con unos 55 centímetros de anchura, está considerado entre los más angostos de Andalucía

Hacer una mudanza a través de él tiene que ser una auténtica odisea. El callejón de la Alcuza está considerado como el más estrecho de la Axarquía y, a buen seguro, está entre lo más angostos de Andalucía. En su parte menos ancha, hay 56 centímetros.

No es un monumento ni tiene vistas panorámicas, pero es uno de los lugares más visitados por quienes se acercan a Sayalonga. En su casco antiguo, se puede encontrar este anecdótico rincón. Hasta él se puede acceder a través de la calle Cristo. Como pista sirve la iglesia, que se encuentra en frente.

En los últimos años se ha ornamentado y puesto en valor con adornos de ganchillo, que podrían dar sombra, aunque son escasos los minutos en los que el sol puede incidir sobre el callejón debida a su angostura y a la altura de las paredes que lo cobijan.

Inicialmente, es algo más ancho, pero, poco a poco, se va estrechando hasta llegar a esos referidos 55 centímetros. Esta forma de embudo podría estar detrás del nombre del callejón, ya que con el vocablo 'alcuza', derivado del árabe, alude a una vasija cónica. Esta hipótesis, eso sí, no está ni mucho menos confirmada.

Lo que sí se sabe con certeza es que este tipo de calles estrechas forman parte de la fisionomía de las poblaciones en el antiguo Al-Ándalus. Así lo explica el profesor Valentín Fernández, quien en estos días está terminando un libro sobre los apeos y repartimientos en Sayalonga. «En esa época, no se le daba importancia a las calles nada más que para el paso de un sitio a otro», explica este experto, que es autor de distintos libros de historia medieval. En este sendito, eran muchas más las calles estrechas, que era el fruto de la expansión de las viviendas sobre la vía pública.

Fernández también añade un dato interesante en el caso de este callejón, que ha podido comprobar en el estudio que está realizando para su próxima publicación: El inmueble de la izquierda fue una casa fuerte para que los habitantes se refugiaran en caso de peligro. Así aparece documentalmente y también en fotografías del Archivo Temboury, donde se aprecia una torre.

Este callejón sirve hoy para comunicar la iglesia de Santa Catalina con la calle Piaggine

No hay mucho más información sobre otros callejones de la provincia de Málaga, pero podría darse por hecho que éste es el más estrecho de todos. Eso sí, está muy lejos del pasadizo que es más estrecho del mundo según el Libro Récord de los Guinness. Éste se encuentra en la ciudad alemana de Reutlingen y tiene una anchura de 31 centímetros. En territorio nacional, el callejón más estrello se encuentra en la localidad de Urrués, en Zaragoza, con 41,5 centímetros. Eso sí, el de la Alcuza está muchos más cerca en anchura con el que se considera como el callejón más estrecho de Andalucía, con 50 centímetros en la parte más angosta. Se trata de la calle Zanjilla, en el municipio granadino de Soportújar, conocida hoy como el 'pueblo de las brujas'. Valentín Fernández aporta otro caso más también en la Alpujarra, el de la localidad de Mecinilla.

Este callejón sirve hoy para comunicar la iglesia de Santa Catalina con la calle Piaggine. En este tránsito se pasa junto a la entrada de algunas viviendas, entre ellas la casa natal de Manuel Fernández Mota, hijo predilecto de Sayalonga, al que se le dedicó en su día una sala en el Museo Morisco, que está relativamente cerca de allí.

Desde el callejón de la Alcuza, casi en frente se tiene a la parroquia de Santa Catalina. Y contigua casi a la parroquia se encuentra la ermita de San Cayetano, construida por un morabito, como se pudo comprobar en 2007 tras la aparición de algunas pinturas. Eso sí, además de estos lugares de interés, en Sayalonga no hay que olvidar que se encuentra el Cementerio Redondo, llamado así pero con una atípica forma octogonal. En torno a este camposanto se cuentan leyendas esotéricas, como la del Niño Gitano, pero también teorías sobre una supuesta relación entre el recinto funerario y la masonería. Curiosamente, el cementerio tiene ocho lados, los mismos que la torre campanario de la iglesia de Santa Catalina.

