Cómo las series han conquistado el mundo

La ficción televisada ha vivido un cuarto de siglo trepidante; 25 años en los que ha ido dominando parcelas y se ha convertido en eje de la cultura

25 años

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:31

Que las series no son un invento reciente lo sabe todo el mundo. Tienen casi tantos años como la propia televisión. Pero es cierto que en el último cuarto de siglo estas producciones han alcanzado un estatus que ha trascendido las pantallas para convertirse en centro de conversaciones, objeto de estudio y acicate social. La influencia que han logrado ha provocado que eclipsen a otras propuestas culturales y que generen una industria que no deja de crecer. A medida que este fenómeno sucedía ha cambiado el modo en que la sociedad consume y se relaciona con las series.

Créditos

  • Redacción y recopilación Mikel Labastida

  • Formato y coordinación Sara I. Belled

  • Diseño y gráficos Leticia Aróstegui y Sara I. Belled

  • Maqueta y desarrollo Belén Almendros, Javier Guevara y Raúl Rivas

