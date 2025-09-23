Cómo las series han conquistado el mundo
La ficción televisada ha vivido un cuarto de siglo trepidante; 25 años en los que ha ido dominando parcelas y se ha convertido en eje de la cultura
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:31
Que las series no son un invento reciente lo sabe todo el mundo. Tienen casi tantos años como la propia televisión. Pero es cierto que en el último cuarto de siglo estas producciones han alcanzado un estatus que ha trascendido las pantallas para convertirse en centro de conversaciones, objeto de estudio y acicate social. La influencia que han logrado ha provocado que eclipsen a otras propuestas culturales y que generen una industria que no deja de crecer. A medida que este fenómeno sucedía ha cambiado el modo en que la sociedad consume y se relaciona con las series.
Navega por las pestañas y lee la historia, sumérgete en las fechas clave o revive los momentazos más ilustres
Al principio del siglo XXI el panorama televisivo nada tenía que ver con el de ahora. Las cadenas tradicionales americanas acaparaban gran parte de la audiencia, Netflix era simplemente un videoclub virtual, y el número de series que se producían era bastante más bajo que el de ahora. Apenas un puñado de títulos triunfaban en el público y conseguían datos astronómicos, por encima de los veinte millones de espectadores. En el año 2000 destacaban ‘Friends’ y ‘Urgencias’ e iba a comenzar ‘CSI’, otro bombazo que triunfaría durante más de una década de un modo arrollador.
En 2001, los seguidores de ‘Friends’ se introdujeron en la vida de casados de Mónica y Chandler y vieron a Rachel embarazada durante la octava temporada (de las 10 totales)
En 2001, los seguidores de ‘Friends’ se introdujeron en la vida de casados de Mónica y Chandler y vieron a Rachel embarazada durante la octava temporada (de las 10 totales)
En 2001, los seguidores de ‘Friends’ se introdujeron en la vida de casados de Mónica y Chandler y vieron a Rachel embarazada durante la octava temporada (de las 10 totales)
En 2001, los seguidores de ‘Friends’ se introdujeron en la vida de casados de Mónica y Chandler y vieron a Rachel embarazada durante la octava temporada (de las 10 totales)
La revolución se gestaba en un segundo plano y sin que nadie anticipase todo lo que iba a ocurrir: HBO, una cadena por cable con un número moderado de abonados había estrenado con éxito relativo ‘Los Soprano’, una producción sobre mafiosos que demostraba que otro tipo de televisión era posible. En 2001 el mismísimo museo Moma de Nueva York se rinde ante ella y proyectó las dos primeras temporadas, dando una consideración artística a una serie, algo inimaginable unos años atrás. ¿Era un hecho aislado lo de este título? No parecía. Ese mismo canal, HBO, emitía otro título, ‘Sexo en Nueva York’, que lograría en 2001 su propia pica en flandes, al ser la primera serie por cable que obtuvo un Emmy en la categoría de comedia.
Lo que hace HBO comienza a llamar la atención de sus competidores y provoca que otras empresas sigan su camino. El canal FX, también de cable, se lanzó a la búsqueda del público adulto y presenta entre 2002 y 2003 dramas transgresores como ‘The Shield’ o ‘Nip/Tuck’, que también consiguen el respaldo de la audiencia, pese a sus propuestas arriesgadas y nada parecidas a las tramas y tratamientos de las series convencionales de entonces.
La primera vez que se transmitió ‘CSI’ fue el 6 de octubre de 2000 en EE UU y terminó en 2015. Se recuperó en 2021 como ‘CSI: Vegas’
La primera vez que se transmitió ‘CSI’ fue el 6 de octubre de 2000 en EE UU y terminó en 2015. Se recuperó en 2021 como ‘CSI: Vegas’
La primera vez que se transmitió ‘CSI’ fue el 6 de octubre de 2000 en EE UU y terminó en 2015. Se recuperó en 2021 como ‘CSI: Vegas’
La primera vez que se transmitió ‘CSI’ fue el 6 de octubre de 2000 en EE UU y terminó en 2015. Se recuperó en 2021 como ‘CSI: Vegas’
En esa época nació también Showtime, de la que años más tarde partirían exitosos títulos como ‘Homeland’ o ‘Dexter’. ‘Los Soprano’ alcanzó su cuarta temporada y en el estreno bate un nuevo récord, con 13,43 millones de espectadores, con el que empieza a aproximarse a las cifras de las producciones de las televisiones en abierto, donde seguían destacando ‘Friends’, ‘Urgencias’ y ‘CSI’. A esta última le había nacido ya una hermana menor, ‘CSI: Miami’.
Las cadenas generalistas vislumbran un cambio de tendencia en cuanto a los gustos de los espectadores que puede modificar su negocio. Lloyd Braun, entonces director de ABC, estaba dispuesto a dar un golpe sobre la mesa y propuso crear en su canal una serie que fuese una adaptación televisiva de la película ‘Náufrago’ con elementos del ‘reality’ ‘Survivor’. Dio luz verde al episodio piloto que costaría 13 millones de dólares, uno de los presupuestos más caros hasta entonces en la televisión. Las críticas internas hacia ese proyecto le costaron el cargo antes de que se estrenase esta ficción, que no es otra que ‘Perdidos’. Cuando esta se presentó en 2004, él ya no ocupaba su cargo y no vivió en primera persona el éxito que obtuvo.
2004 demuestra que las cadenas generalistas tienen todavía mucho que decir en el mercado televisivo, pese a la relevancia adquirida por las de cable. ABC, además de ‘Perdidos’, estrenó ‘Mujeres desesperadas’ y ‘House’, que consiguieron formidables datos y se mantuvieron en antena varias temporadas.
Los espectadores pudieron seguir las historias de Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria durante ocho años (de 2004 a 2012)
Los espectadores pudieron seguir las historias de Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria durante ocho años (de 2004 a 2012)
Los espectadores pudieron seguir las historias de Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria durante ocho años (de 2004 a 2012)
Los espectadores pudieron seguir las historias de Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria durante ocho años (de 2004 a 2012)
Un año después vio la luz ‘Anatomía de Grey’, que todavía sigue en emisión. Pese a estas alegrías un cambio de ciclo se avecinaba. El fin de dos de las comedias más emblemáticas de todos los tiempos, ‘Friends’ y ‘Frasier’, confirma que se acaba una etapa y ha empezado otra que todavía nadie sabía hasta dónde iba a llegar.
El modo de consumo cambia y las televisiones intentan adaptarse y aprovechar estas dinámicas del espectador. Además, un nuevo enemigo ha entrado en acción: las descargas ilegales que se consiguen en internet y que amenazan los beneficios de las grandes empresas audiovisuales. Para frenar esta fuga de ingresos las series comenzaron a distribuirse de modos distintos. Uno de ellos es a través de DVDs. Algunos títulos lograron tal aceptación en este soporte que incluso obligaron a las cadenas a resucitarlos, como pasó con ‘Padre de familia’, que había sido cancelada en 2001 y retornó en 2005.
‘Padre de Familia’ cumplió en enero de este año 25 años desde que se publicó el primer capítulo de los Griffin
‘Padre de Familia’ cumplió en enero de este año 25 años desde que se publicó el primer capítulo de los Griffin
‘Padre de Familia’ cumplió en enero de este año 25 años desde que se publicó el primer capítulo de los Griffin
‘Padre de Familia’ cumplió en enero de este año 25 años desde que se publicó el primer capítulo de los Griffin
Las reglas del juego variaron. Las series empezaron su expansión y es posible verlas en dispositivos diferentes a la televisión y en el momento del día en que el espectador escoge, no cuando el canal la programa. Bob Iger, consejero delegado de ABC, permitió a Steve Jobs vender episodios individuales de obras propiedad de Disney, como ‘Perdidos’, a través de la tienda iTunes de Apple, lo que supuso un gran negocio en aquel momento y convirtió a esta serie en una de las primeras disponibles online. En 2005, además, nació Youtube, que entre otros contenidos incluía fragmentos de series.
La cadena ABC dio un paso más allá con la estrategia con ‘Perdidos’ y puso los episodios disponibles en ‘streaming’ en su página web tras la emisión lineal, siendo la primera que realizaba una práctica que luego se volvió habitual. A medida que este visionado fue creciendo se le denominó televisión no lineal y las cadenas decidieron tener en cuenta sus cifras. ‘Perdidos’ abrió frentes de los que después se aprovecharon otros títulos que llegaron más tarde, como interactuar con la audiencia a través de internet y proponer extensiones más allá de la televisión con los podcast dedicados a cada capítulo. En 2006 comenzó a fraguarse una de las aventuras televisivas que mayor impacto han causado en lo que llevamos de siglo y que le deben mucho al camino que inició ‘Perdidos’. David Benioff y D. B. Weiss se reunieron con George R. R. Martin para proponerle una adaptación audiovisual de su saga literaria más famosa, ‘Canción de hielo y fuego’, que más tarde se convertiría en ‘Juego de tronos’.
La relevancia de títulos surgidos en cadenas en abierto no evita que las que llegan de los canales por cable continúen llamando la atención. Ni mucho menos. El final de ‘Los Soprano’ en HBO en 2007 fue un acontecimiento, que provocó reacciones airadas y acaparó el interés de todos los medios. Ese mismo año la presentación de Don Draper, dentro del universo ‘Mad Men’, generó impacto incluso en la moda, demostrando la enorme influencia que las series estaban adquiriendo.
A los canales por cable se les unieron las plataformas, dispuestas a sacar tajada de este nuevo negocio que estaba floreciendo. Amazon había lanzado un servicio de vídeo en EE UU llamado Amazon Unbox. Y Netflix emprendió en ese mismo país un servicio similar para ser usado a través de ordenadores personales.
En 2008 Netflix agregó nuevas opciones para acceder al catálogo por ‘streaming’: consolas de videojuegos, televisores inteligentes, tabletas… Su intención era ganar fuerza y rearmarse para lograr el favor de los usuarios. Otras plataformas se preparaban para dar batalla, como Amazon Unbox que pasó a denominarse Amazon Video on Demand.
En 2009 terminó ‘Urgencias’ tras 15 temporadas. La que había sido la serie más vista durante años se despidió ante 16 millones de espectadores. En 2010 la que echa el cierre es ‘Perdidos’, que en su desenlace congregó a 13,5 millones de espectadores. El desenlace se siguió de forma simultánea en 59 países, algo que resultaba insólito para la época pero que se anticipó a una práctica que se convertiría en habitual. Las descargas ilegales y la consolidación de internet obligan a los canales a plantear propuestas globales, como estrenos y pases a la vez en todo el mundo.
Los presupuestos para productos televisivos alcanzan cifras inéditas hasta ese momento solo reservadas para películas de cine. En 2010 HBO empezó la emisión de ‘Boardwalk Empire’, producida por Martin Scorsese y cuyo capítulo piloto costó la vertiginosa cifra de 18 millones de dólares. Hasta 30 millones se gastaron para poner en marcha ‘Juego de Tronos’, que se estrenó en 2011. Que haya mucho dinero detrás no implica un éxito asegurado. Ese mismo año vio la luz ‘Terra Nova’, cuyo presupuesto ascendía a 20 millones de dólares y que se canceló tras el episodio 13. Estaba producida por Steven Spielberg, lo que confirmó el desembarco de profesionales de prestigio en otras ramas audiovisuales interesados en la televisión.
Las cadenas echan mano de éxitos de antaño para ampliar sus catálogos. 21 años después de finalizar su emisión original en CBS, la clásica telenovela ‘Dallas’ regresó en 2012 a TNT, con varios de los miembros del elenco original. El hecho de que estén surgiendo cada vez más canales desencadenó movimientos de esta índole. Otro ejemplo: la compañía Prospect Park adquirió la licencia para producir y emitir en un sitio web nuevos episodios de ‘All My Children’ y ‘One Life to Live’, que habían sido canceladas en ABC.
Netflix fue ganando terreno y consolidando su modelo de negocio. En 2013 superó a HBO en número de suscriptores. Ese mismo año lanzó su primera serie de ficción propia, ‘House of cards’, basada en una producción británica y protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright. Los 13 capítulos de los que se compuso la temporada inicial se estrenaron a la vez, para que el espectador organizase el modo en que quiere verlos. Esta práctica, que fue copiada más tarde por otros operadores, distorsionó el modo de consumo en televisión y dio lugar a nuevas experiencias, como los maratones o los atracones. Estos dos últimos términos se usaban en otros menesteres, pero el auge de las series causó modificaciones incluso de índole lingüística.
La oferta de canales aumentó y necesitaban fortalecer sus catálogos. Esta proliferación tuvo otras consecuencias, como por ejemplo que cada vez fuese más complejo obtener las cifras de audiencia que se lograban en el pasado. Hay excepciones, como la comedia ‘The Big Bang Theory’, que sigue llamando la atención de 20 millones de espectadores.
E iba a ser la serie más vista en EE UU los cinco años siguientes...
En 2015 el Festival de Toronto se abrió a la exhibición de series e inauguró la sección ‘Prime time’. El cine no atraviesa su mejor momento y los proyectos audiovisuales que más dieron que hablar son los televisivos. Esta cita fue la primera de muchas otras que acabaron haciendo ‘premieres’ de títulos que no estaban destinados a la pantalla grande. El trasvase de profesionales del cine a la televisión es más que frecuente. En 2014 el escritor Nic Pizzolatto provocó entusiasmo con la primera temporada de ‘True Detective’, protagonizada por la estrella de Hollywood Matthew McConaughey.
Se emitió en la cadena estadounidense CBS del 24 de septiembre de 2007 al 16 de mayo de 2019, con 12 temporadas y 279 episodios
Se emitió en la cadena estadounidense CBS del 24 de septiembre de 2007 al 16 de mayo de 2019, con 12 temporadas y 279 episodios
Se emitió en la cadena estadounidense CBS del 24 de septiembre de 2007 al 16 de mayo de 2019, con 12 temporadas y 279 episodios
Se emitió en la cadena estadounidense CBS del 24 de septiembre de 2007 al 16 de mayo de 2019, con 12 temporadas y 279 episodios
La importancia de las series llegó a todas las esferas. El 14 de marzo, un día antes de que HBO emitiera el episodio final del documental ‘The Jinx’ su protagonista, Robert Durst, fue arrestado, ante la investigación abierta por esta producción. Un audio que se incluía en ese capítulo lo implicaba en las muertes que se relataban en la serie.
Netflix va a por todas dispuesta a convertirse en referente de la industria. Para que su catálogo sea más atractivo en 2015 compró ‘Friends’ para que sus usuarios pudiesen volver a verla cuantas veces quisieran. También rescató otra serie del pasado, ‘Padres forzosos’, que terminó en 1995, pero esta vez para realizar un ‘spin-off’ llamado ‘Madres forzosas’, en el que varios miembros del elenco original retomaron sus papeles. Por otro lado el famoso director Peter Morgan emprendió en esta plataforma el ambicioso proyecto de contar en una serie la vida de Isabel II de Inglaterra, lo que fue ‘The Crown’.
Su principal rival, HBO, también se rearmó y se hizo en 2016 con los derechos del programa infantil ‘Barrio Sésamo’, que abandonó la cadena en la que había estado 45 años, PBS. Además fichó a Sorrentino para dirigir ‘The Young Pope’, protagonizada por Jude Law y que deslumbró en Venecia.
Amazon Prime, lejos todavía de estas, sedujo a Woody Allen para que dirigiese su primera serie. A estas se sumaron nuevos operadores, como Youtube, que se animó a producir sus propias ficciones, y Disney, que también quiso contar con su propio servicio en streaming.
Disney llegó pisando fuerte. En noviembre de 2017 confirmó que estaba desarrollando varias series relacionadas con el universo ‘Star Wars’. El mercado de las series era jugoso por muchas razones (por la relevancia, por los beneficios que proporciona…) y los operadores sacaron la chequera para reclutar grandes nombres y generar titulares. Amazon se gastó 250 millones de dólares en los derechos de ‘El señor de los anillos’ para hacer una nueva adaptación. La producción de la primera temporada llegó a los 400 millones y no logró el éxito esperado. Fue quizá el primer gran síntoma de que quizá la burbuja se estaba hinchado demasiado. Aun así los golpes de efecto no cesaron. Netflix ofreció a David Lynch carta blanca para que rodase una nueva temporada de ‘Twin Peaks’ (que se proyectó en Cannes) y HBO abrió las puertas a Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que se reinventaron con éxito como productoras de sus propias series y sorprendieron con ‘Big Little Lies’.
A finales de 2017 Netflix adquirió los derechos para transmitir en todo el mundo la española ‘La casa de papel’ y distribuyó con gran éxito las dos primeras partes. La serie había pasado por Antena 3 con datos regulares y la plataforma le dio una segunda oportunidad de oro. Un año después Netflix anunció que se había convertido en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma en toda su historia, por la que la renovó para una nueva temporada. La producción logró además un Emmy internacional.
‘La casa de papel’ estaba pensada para tener solo dos partes, pero debido a su enorme éxito, terminó contando con cinco
‘La casa de papel’ estaba pensada para tener solo dos partes, pero debido a su enorme éxito, terminó contando con cinco
‘La casa de papel’ estaba pensada para tener solo dos partes, pero debido a su enorme éxito, terminó contando con cinco
‘La casa de papel’ estaba pensada para tener solo dos partes, pero debido a su enorme éxito, terminó contando con cinco
El atuendo de los miembros de la banda de El Profesor reinó en las fiestas de disfraces pero además adquirió un significado en clave social, como estandarte de las clases más bajas en contra de los que controlan el dinero y los negocios. El valor simbólico de algunas tramas provocó otros movimientos sociales. Un caso especialmente significativo es el de ‘El cuento de la criada’, basada en la novela de Margaret Atwood y protagonizada por Elisabeth Moss. El 23 de julio de 2018 Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, visitó Filadelfia y fue recibido por un bloque de mujeres vestidas con túnicas de color rojo escarlata y grandes sombreros blancos que oscurecían sus rostros. El atuendo de ‘El cuento de la criada’ se convirtió en un símbolo feminista.
El 28 de mayo de 2018 HBO estrenó la que está considerada como la última gran serie de la edad de oro de la televisión, ‘Succession’. Giraba en torno a una familia en la que sus miembros rivalizaban entre sí para heredar el cargo del patriarca. Crítica y público se volcaron con ella durante cuatro temporadas, algo inusual en una televisión en la que cada vez era más común que las propuestas que entrasen en la conversación social fuesen miniseries. El público, cada vez más impaciente, se decantaba por obras cortas, como ‘Chernobyl’. El eco que conseguían las series y los que trabajan en ellas era un arma de doble filo y ninguna cadena deseaba jugar con su imagen ante una sociedad cada vez más políticamente correcta. El 29 de mayo de 2018 ABC canceló la serie ‘Roseanne’ (que también había regresado a televisión) después de que su protagonista, Roseanne Barr, hiciera un comentario racista en Twitter. Ese mismo año se ofreció la última temporada de ‘House of cards’, protagonizada por Robin Wright y con Kevin Spacey fuera del reparto, tras las acusaciones de mala conducta sexual.
La última que se sumó a la fiesta de las series fue Apple TV, en la que íbamos a ver series de Jennifer Aniston, M. Night Shyamalan, Justin Theroux, Harrison Ford, Ben Stiller, Gary Oldman o Corin Farrell. Mientras esto sucede HBO perdió una de sus principales bazas, ‘Juego de tronos’ y desde entonces andamos huérfanos de experiencias colectivas. También finalizó ‘The Big Bang Theory’, y con ella el formato ‘sit-com’, que durante décadas pobló las parrillas y ahora ha caído en desuso.
Tanto las series que afrontaban la recta final de sus rodajes como otras que estaban a punto de empezar a grabar, tuvieron que suspender sus planes ante la pandemia global causada por el coronavirus en 2020. En Estados Unidos, algunas producciones se hicieron eco de la situación de salud que vive el mundo. La cadena en abierto CBS emitió un capítulo de ‘All Rise’ en el que todos sus protagonistas interactuaban desde sus casas por vía telemática usando herramientas como FaceTime y Zoom. Se convirtió así en la primera serie del ‘prime time’ estadounidense en adaptar la actualidad a la ficción. Los confinamientos provocaron que Netflix cerrase el año con más de 203 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que supuso un aumento del 22% con respecto al año anterior. Por su parte Disney anunció que varios meses después de su lanzamiento tenía más de 86.8 millones de suscriptores.
La caída de los ingresos, por la pérdida de suscriptores tras los confinamientos, hizo que las plataformas ideasen nuevas formas de mantener beneficios y se rindiesen a la publicidad. Operadores como Netflix, Disney o Prime Video (así se rebautizó Amazon) incluían paquetes en los que se programa publicidad, pareciéndose cada vez más a las cadenas tradicionales. Se acabaron las ofertas, el compartir contraseñas y los catálogos infinitos. Las empresas no estaban dispuestas a que sus cuentas no cuadrasen y esto hizo variar la experiencia de los usuarios de series.
Después de años en que la producción de títulos no paraba de subir en Estados Unidos en 2023 la cifra disminuye. No hay público para tanto título. Cadenas y plataformas comenzaron a contenerse, detuvieron proyectos y replantearon sus fórmulas.
Algunas variaron sus objetivos y estrategias y otras incluso su nombre. La fusión de Warner y Discovery acarreó medidas en ambas empresas y en otras que dependían de ella, como HBO, durante siglos joya de la corona y que abrió nueva etapa convertida en Max. El fin de las siglas más importantes de los últimos años en la televisión americana evidenció un cambio de etapa.
Las series siguen gustando, lo que cuesta más es que generen tanto expectación como antes y sobre todo que acaparen la conversación. Solo se salva alguna excepción, como ‘Mi reno de peluche’, basada en hechos reales y que sorprendió en 2024 gracias al boca-oreja. Otro título singular ha sido ‘Adolescencia’, estrenada este mismo año y que ha sido objeto de debate en toda clase de escuelas y ha llegado al parlamento. El ritmo que proponen algunas plataformas es complejo de seguir y el interés por ver absolutamente todo decae. La experiencia colectiva se pierde en esta otra realidad.
La conquista de las series en este cuarto de siglo ha sido lenta pero segura. Describimos, año a año, los hitos que han provocado que la ficción conquiste terrenos más allá del audiovisual: cómo Netflix pasó de ser un videoclub virtual a gestionar el entretenimiento de medio planeta, cómo HBO cambió el modo en que se contaban las historias, cómo dejamos de ver ficciones en el salón familiar para verlas solos en el teléfono mientras acudimos al trabajo.
2000
Netflix prácticamente acaba de inaugurarse (se creó en 1997) y funciona como un videoclub virtual, en el que los clientes eligen películas, a través de una plataforma en línea, y éstas se entregan por correo postal.
En la televisión tradicional triunfan series como‘Urgencias’, en la NBC, que en aquel año estrenó la séptima temporada y conseguía más de 20 millones de espectadores.
HBO, primer canal de televisión por cable y satélite que no usaba la red de difusión terrestre de televisión habitual, cuenta con un número bajo de suscriptores y se promociona con el siguiente lema: «No es televisión, es HBO».
En esa cadena se acababa de estrenar ‘Los Soprano’. El 16 de enero se emite el primer capítulo de la segunda temporada y obtiene récord de espectadores, para ser una serie que se emite por cable: 7,64 millones.
Las cadenas generalistas siguen su propio camino. El 24 de mayo se ofrece el episodio 'True Love' de ‘Dawson crece’ (The WB), que va a pasar a la historia por ser la serie que incluyó el primer beso gay romántico de la historia de la televisión.
El 6 de octubre CBS estrena otro título que iba a pasar a la posteridad, ‘CSI’, franquicia forense que supuso un giro al género policíaco al incorporar el punto de vista de los investigadores forenses. Fue vista por 17.3 millones de espectadores.
2001
El MoMA proyectó durante el mes de marzo las dos primeras temporadas de ‘Los Soprano’ ante el inminente estreno de la nueva tanda de capítulos, lo que demostró la valoración artística que se le daba a esta obra audiovisual. Es una consideración que nunca se le había dado a un trabajo hecho para televisión.
HBO sigue tratando de distinguirse con golpes de efecto poco habituales en la tele.
En septiembre lanza ‘Hermanos de sangre’, coproducida por Steven Spielberg (que no participaba en un proyecto televisivo desde ‘Cuentos asombrosos’ en los años 80) y por Tom Hanks (que para entonces ya había ganado dos Oscar).
Contaba además con un presupuesto de 120 millones de dólares, el más ambicioso hasta entonces para un producto de estas características.
El 27 de septiembre la CBS hace un giro inesperado en su programación. Confía en la fortaleza de una de sus series y decide mover ‘CSI’ a la noche del jueves, para competir con el ‘reality’ ‘Survivor’, formato imbatible hasta entonces. Los forenses lograron acabar con su dominio y con el liderazgo de la cadena NBC.
En este momento, ‘CSI’ se convierte en la segunda serie más vista de la televisión solo superada por ‘Friends’, que regresa de su descanso veraniego el 27 de septiembre.
El primer episodio de la temporada 8 de ‘Friends’ está dedicado a «la gente de Nueva York», puesto que se emitió tras el 11S. El capítulo fue visto por 24,5 millones de espectadores. La serie eliminó de sus cortinillas entre secuencias todas las referencias a las torres gemelas.
El 1 de noviembre los espectadores de Fox asisten a la primera hora del primer caso que se emite de ‘24’, uno de los títulos que mejores críticas recibe tanto por su argumento como por su estructura.
El 4 de noviembre ‘Sexo en Nueva York’, de HBO, gana el Emmy a mejor comedia. Es la primera serie por cable que consigue vencer en esta categoría.
2002
Lo que hace HBO comienza a llamar la atención. El canal FX, también de cable, se lanza a la búsqueda del público adulto y presenta en marzo el drama policial ‘The Shield’, que se convirtió en su primer éxito.
El 13 de mayo nace eMule, un programa que sirve para intercambiar archivos por internet. No se imaginaba aún los usos que se le darían.
El 2 de junio HBO inicia la emisión ‘The Wire’ que, aunque después haya pasado a la historia de la series, no tuvo una audiencia nada relevante.
El reparto de ‘Friends’, consciente de los enormes datos de audiencia que consiguen, logra que cada uno de sus seis integrantes cobre un millón de dólares por episodio, lo que se tradujo como el salario más alto en televisión por un capítulo de media hora.
El 15 de septiembre el primer capítulo de la temporada 4 de ‘Los Soprano’ bate un nuevo récord, con 13,43 millones de espectadores, y empieza a estar a la altura de las producciones de las televisiones en abierto.
El éxito de ‘CSI’ propicia el lanzamiento de una nueva franquicia, ‘CSI: Miami’.
Nace Showtime On Demand, otro canal por cable para ver películas y series bajo demanda.
2003
FX, otro canal que trata de emular la estrategia de HBO, lo consigue con la provocadora ‘Nip/Tuck’, que comenzó sus emisiones en julio.
Lloyd Braun, director de ABC, propone crear una serie que fuese una adaptación televisiva de la película ‘Náufrago’ con elementos del ‘reality’ ‘Survivor’.
Dio luz verde al episodio piloto que costaría 13 millones de dólares, uno de los presupuestos más caros hasta entonces en la televisión. Las críticas internas hacia ese proyecto le cuestan el cargo antes de que se estrene esta ficción, que no es otra que ‘Perdidos’.
2004
El 6 de mayo 52 millones de personas convirtieron el final de ‘Friends’ en el quinto más visto de la historia de la televisión estadounidense, después del de ‘Seinfeld’ en 1998.
Otro clásico dice adiós ese año. El 13 de mayo se emite el final de ‘Frasier’ (NBC), ante 34 millones de espectadores.
El 19 de septiembre ‘Los Soprano’ gana el Emmy a mejor serie dramática. Es la primera ficción por cable que lo consigue en esa categoría.
El 22 de septiembre ABC da la campanada con el estreno de ‘Perdidos’ y sin su promotor ya en la cadena.
El 3 de octubre, 21 millones de espectadores ven ‘Mujeres desesperadas’, otro exitoso estreno de ABC, dispuesta a demostrar el músculo que conserva la televisión en abierto.
Las ventas récord de DVDs de la serie ‘Padre de familia’, que había sido cancelada en 2001, provoca que Fox la resucite y encargue una nueva temporada y los altos índices de audiencia convencen a Fox de traerlo de vuelta en 2005.
2005
La Recording Industry Association of America exigió a la compañía MetaMachine que cese la actividad de eDonkey, programa de descargas P2P. eDonkey dejó de funcionar en septiembre del mismo año.
Bob Iger, consejero delegado de ABC, permite a Steve Jobs vender episodios individuales de series propiedad de Disney, como ‘Perdidos’, a través de la tienda iTunes de Apple, lo que supuso un gran negocio en aquel momento y convierte a esta serie en una de las primeras disponibles online. La estrategia permite que nuevos espectadores se unan a la audiencia de la ficción, que comienza a convertirse en un fenómeno.
Las ventas de DVD en Estados Unidos alcanzan los 13.900 millones de euros y suponen el 64% del mercado del vídeo doméstico, en parte por el auge de la venta de temporadas de series en este formato.
Tres exempleados de PayPal crean Youtube, que entre otros contenidos incluye fragmentos de series.
Europa comienza su apagón analógico.
El 21 de agosto HBO emite el que está considerado uno de los mejores finales de todos los tiempos, el de ‘A dos metros bajo tierra’.
El equipo creativo de ‘Perdidos’, tras comprobar las discusiones que la serie provoca a través de internet, lanza Thefuselage.com, que contiene un foro donde los fans pueden comunicarse con otros y compartir teorías. Además se publica un podcast oficial de la serie, algo inédito en la época.
Fox, tras el éxito de ‘Perdidos’, se atreve a emitir otra serie que exige continuidad al espectador, ‘Prison Break’.
2006
ABC da un paso más allá con su estrategia con ‘Perdidos’ y pone los episodios de ‘Perdidos’ disponibles en ‘streaming’ en su página web tras la emisión lineal, siendo la primera serie que realiza una práctica que luego se ha vuelto habitual. A medida que este visionado fue creciendo se le denomina televisión no lineal y las cadenas empiezan a tener en cuenta sus cifras.
En junio los reproductores de blu-ray se ponen a la venta y con él las películas y series en ese formato.
El 7 de septiembre Amazon lanza un servicio de vídeo en EE UU llamado Amazon Unbox.
David Benioff y D. B. Weiss se reúnen con George R. R. Martin para proponerle una adaptación audiovisual de su saga literaria más famosa, ‘Canción de hielo y fuego’.
2007
El 23 de mayo se muestra el primer ‘flash forward’ de ‘Perdidos’, en el final de la tercera temporada, dejando a la audiencia totalmente confundida.
El 10 de junio, con un fundido a negro, se cierra ‘Los Soprano’. La centralita de HBO se colapsa con las llamadas de suscriptores que creen que el servicio se ha caído y no han podido ver el final de la serie.
El 19 de julio conocemos a Don Draper. Se estrena ‘Mad Men’, en AMC, un canal desconocido. El proyecto había pasado por los despachos de HBO, que descartó producirla.
El 5 de noviembre se inicia la huelga de guionistas en Hollywood que durará hasta el 12 de febrero de 2008 con la intención de que se aumentase la compensación monetaria para los que escriben las series y películas en los estudios más grandes.
Netflix inicia su servicio de vídeo bajo demanda en los Estados Unidos, exclusivamente para ser usado a través de ordenadores personales.
2008
FX lanza una campaña bajo el eslogan 'There Is No Box', en clara referencia a HBO con la que compite en mercado.
El 20 de enero AMC estrena ‘Breaking Bad’, tras ser rechazada por HBO o FX. La primera temporada contó con dos episodios menos de los previstos por la huelga de guionistas, algo que después han agradecido los creadores porque les permitió replantear puntos de la historia.
El 9 de marzo, finaliza en HBO ‘The Wire’, una serie que pese a la fama posterior durante su emisión siempre tuvo bajos índices de audiencia.
El 4 de septiembre Amazon Unbox pasa a denominarse Amazon Video on Demand.
Netflix agrega nuevas opciones para acceder al catálogo por ‘streaming’: consolas de videojuegos, televisores inteligentes, tabletas…
David Benioff y D. B. Weiss terminan de escribir el que será el episodio piloto de la que será su próxima serie, ‘Juego de Tronos’.
2009
El 2 de abril ‘Urgencias’ termina tras 15 temporadas.
El 31 de agosto Walt Disney Company adquiere Marvel Entertainment.
2010
Hulu nace como servicio de suscripción, que incluía temporadas completas de programas y acceso sin demora a nuevos episodios.
El 23 de mayo se emite el final de ‘Perdidos’, que reunió a 13,5 millones de espectadores. El episodio se ve de forma simultánea en 59 países.
Aparece la última versión estable de eMule (0.50). En aquella época, los torrents ya habían tomado el relevo en cuanto a software de descarga P2P.
El 19 de septiembre, producida por Martin Scorsese y emitida por HBO, comienza ‘Boardwalk Empire’, que se ambienta en la época de la Ley Seca en Estados Unidos. Su episodio piloto, dirigido por el propio Scorsese, costó la vertiginosa cifra de 18 millones de dólares.
2011
Netflix inicia operaciones por primera vez fuera de los Estados Unidos y Canadá, ofreciendo su catálogo por streaming en la región de América Latina y el Caribe.
El 22 de febrero Amazon vuelve a cambiar el nombre de su plataforma para llamarse Amazon Instant Video. Agregó el acceso a 5.000 películas y programas de televisión para los miembros de Amazon Prime.
El 7 de marzo Charlie Sheen es despedido de ‘Dos hombres y medio’.
El 14 de abril ABC cancela dos de sus dramas diurnos más longevos, ‘All My Children’ y ‘One Life to Live’, ambos con más de 40 años de emisión.
El 17 de abril HBO estrena con éxito ‘Juego de Tronos’, basada en las novelas de George R. R. Martin.
El 7 de julio la compañía Prospect Park adquiere la licencia para producir y emitir nuevos episodios de ‘All My Children’ y ‘One Life to Live’ en un sitio web.
El 26 de septiembre ve la luz el episodio piloto de ‘Terra Nova’, que había costado 20 millones de dólares. Producida por Steven Spielberg, la serie no logró cuajar entre el público y se canceló tras el episodio 13.
2012
El 19 de febrero ‘Los Simpson’ presenta su episodio número 500 y se convierte en la serie con mayor número de capítulos en emisión.
Las cadenas echan mano de éxitos de antaño para ampliar sus catálogos. 21 años después de finalizar su emisión original en CBS, la clásica telenovela ‘Dallas’ regresa a TNT, con varios de los miembros del elenco original.
El 24 de junio Aaron Sorkin, creador de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, regresa a televisión con ‘The Newsroom’ en HBO.
El 4 de septiembre Amazon firma un acuerdo con el canal de televisión por suscripción Epix para presentar películas en su servicio de streaming, en un movimiento para competir con Netflix.
El 4 de noviembre CBS Corporation, que durante años se ha negado a compartir su contenido con servicios de streaming, firma un acuerdo de licencia con el servicio de suscripción Hulu Plus.
Walt Disney alcanza un acuerdo con George Lucas para comprarle su estudio de cine Lucasfilm por 4.050 millones de dólares.
2013
El 1 de febrero Netflix lanza su primera serie de ficción, ‘House of cards’. Estrena los 13 episodios a la vez.
Netflix supera a HBO en número de suscriptores.
En noviembre Amazon estrena las comedias ‘Alpha House’ y ‘Betas’, exclusivas para Prime Instant Video.
2014
El 12 enero HBO sorprende con ‘True Detective’, producción protagonizada por Woody Harrelson y Matthew McConaughey, que causa sensación entre la audiencia.
NBC cancela una nueva comedia que iba a protagonizar Bill Cosby, tras las acusaciones de violación y abuso sexual contra el cómico.
2015
En enero ‘Transparent’ se convierte en el primer programa producido por Amazon Studios en ganar un premio importante, el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical.
El 8 de febrero 'Better Call Saul', el ‘spin-of’ de ‘Breaking Bad’ en AMC, bate el récord de ‘The Dead Zone’ en 2002 como mejor estreno en una cadena por cable al lograr atraer a 6.9 millones de espectadores
El 21 de junio la segunda temporada de ‘True Detective’, con nuevo reparto y caso, es recibida con frialdad.
El 14 de marzo, un día antes de que HBO emitiera el episodio final del documental ‘The Jinx’ su protagonista, Robert Durst, es arrestado, ante la investigación abierta por esta producción. Un audio que se incluye en ese capítulo parece implicarlo en las muertes que se relatan en la serie.
El 7 de abril, coincidiendo con el estreno -en simultáneo en un centenar de países- de la quinta temporada de ‘Juego de Tronos’, HBO lanza HBO Now, un nuevo servicio de suscripción de video a pedido que ofrece contenido del canal premium.
Amazon Video elimina la palabra ‘instant’ de su nombre.
El Festival de Toronto se abre a la exhibición de series e inaugura la sección ‘Prime time’.
A finales de 2015, Disney lanza un servicio de streaming en el Reino Unido llamado DisneyLife para meterse en el mercado de las plataformas de video.
Youtube se une a la tendencia de las grandes plataformas de streaming de no limitarse a difundir los contenidos de otros, sino de producir sus propias series.
Netflix compra ‘Friends’ para incluirla en su catálogo, lo que confirma el tirón que sigue teniendo este título entre los consumidores de series.
2016
El 26 de febrero Netflix vuelve a rescatar una serie del pasado y estrena ‘Madres forzosas’, continuación de ‘Padres forzosos’, que terminó en 1995. Varios miembros del elenco original retoman sus papeles.
El 12 de mayo CBS anuncia oficialmente la cancelación de ‘CSI: Cyber’ después de dos temporadas. Se pone fin así a una franquicia que ha durado 16 años.
El popular programa infantil ‘Barrio Sésamo’ deja la cadena en la que ha estado 45 años, PBS, y ficha en exclusiva por HBO.
El 4 noviembre Netflix estrena ‘The Crown’, creada por Peter Morgan
Grandes directores de cine siguen sumándose al mundo de las series. Sorrentino estrena ‘The Young Pope’ en HBO. Se presenta en el festival de Venecia.
El 28 de septiembre ‘Modern Family’ incluye en su reparto a un niño de ocho años transgénero, el más joven que ha aparecido nunca en una serie de televisión, al que interpreta el actor Jackson Millarker, como amigo de Lily.
El 30 de septiembre Woody Allen estrena su primera ficción para televisión, ‘Crisis de seis escenas’ en Amazon Prime.
Netflix ofrece sus contenidos a todo el mundo y utiliza exclusivamente servidores en la nube.
2017
El 19 de febrero Nicole Kidman y Reese Witherspoon producen su primera serie, ‘Big Little Lies’, de la que también son protagonistas.
El 19 de febrero se estrena ‘The good fight’, ‘spin off’ de ‘The good Wife’. La victoria de Trump en enero para ocupar la Casa Blanca obligó a cambiar el guion del primer capítulo.
El 31 de marzo se lanza en Netflix ‘Por 13 razones’, que multiplica las búsquedas de Google relacionadas con el suicidio en los Estados Unidos. La plataforma se ve obligada a agregar advertencias antes de algunos episodios.
El 31 de julio varias compañías denuncian hackeos de piratas informáticos. En el caso de HBO se accede a episodios inéditos de series como ‘Ballers’ y guiones de ‘Juego de tronos’.
El 19 de noviembre Jeffrey Tambor renuncia al papel de Maura Pfefferman en la serie ‘Transparent’ tras cuatro temporadas, después de recibir varias acusaciones sexuales, incluida la de un miembro del elenco transgénero.
El 25 de diciembre Netflix adquiere los derechos para transmitir en todo el mundo la española ‘La casa de papel’ y distribuye con gran éxito las dos primeras partes.
El boom de las series resucita ‘Twin Peaks’ y el 21 de mayo se estrena ‘Twin Peaks: The Return’, creada por Mark Frost y David Lynch, que da continuidad a la serie del mismo nombre producida por la cadena ABC entre 1990 y 1991.
El 25 de mayo el festival de Cannes acoge por primera vez dos proyectos televisivos, el pase de lo nuevo de ‘Twin Peaks’ y el estreno de 'Top of the Lake', creada por Jane Campion.
En noviembre Disney confirma que está desarrollando varias series relacionadas con el universo ‘Star Wars’.
Amazon compra los derechos de ‘El señor de los anillos’ por 250 millones de dólares para hacer una nueva adaptación de ellos. La producción de la primera temporada cuesta 400 millones y no logra el éxito esperado.
2018
El 23 de julio, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, visita Filadelfia y es recibido por un bloque de mujeres vestidas con túnicas de color rojo escarlata y grandes sombreros blancos que oscurecían sus rostros. El atuendo de ‘El cuento de la criada’ se ha convertido en un símbolo feminista.
El 28 de mayo, HBO estrena la que está considerada como la última gran serie de la edad de oro de la televisión, ‘Succession’.
El 29 de mayo, ABC cancela la serie ‘Roseanne’ (que también había regresado a televisión) después de que su protagonista, Roseanne Barr, hiciera un comentario racista en Twitter sobre Valerie Jarrett, asesora principal del expresidente Obama. Las nueve temporadas anteriores de la serie original se retiran de plataformas.
Netflix anuncia que ‘La casa de papel’ se ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma en toda su historia, por la que la renueva para una nueva temporada.
‘La casa de papel’ recibe el premio Emmy internacional.
El 2 noviembre se estrena la última temporada de ‘House of cards’, protagonizada por Robin Wright y con Kevin Spacey fuera del reparto, tras las acusaciones de mala conducta sexual.
El auge de las plataformas provoca que las ventas de DVD supongan apenas el 10% del total del mercado.
2019
El 12 de noviembre Disney + inicia sus emisiones en Estados Unidos y Canadá.
El 17 noviembre Olivia Colman se convierte en Isabel II en ‘The Crown’.
La miniserie ‘Chernobyl’ desata gran controversia en Rusia.
Netflix desembolsa 100 millones de dólares por seguir manteniendo ‘Friends’ en su catálogo. La exorbitante cifra se debe a que consigue ser la más vista del catálogo mes tras mes.
El 1 de noviembre debuta Apple TV+, un servicio de streaming tipo OTT de televisión web y vídeo bajo demanda por suscripción (sin publicidad), desarrollado y operado por Apple. Fue anunciado por Steve Jobs meses antes.
El 19 de mayo HBO emite el último episodio de ‘Juego de Tronos’, que lo ven 19,3 millones de espectadores
Termina ‘The Big Bang Theory’ y con ella la única superviviente al formato clásico de ‘sit-com’.
2020
Netflix añade la opción de alterar la velocidad de reproducción de vídeo.
Eden Productions, la compañía liderada por Richard Plepler, exconsejero delegado de HBO que llevó a la cadena a su época de oro, ficha por con Apple TV Plus.
Tanto las series que afrontaban la recta final de sus rodajes como otras que estaban a punto de empezar a grabar, tienen que suspender sus planes ante la pandemia global causada por el coronavirus.
En Estados Unidos, algunas producciones se hacen eco de la situación de pandemia en sus tramas o se disponen a hacerlo.
La cadena en abierto CBS emite un capítulo de ‘All Rise’ en el que todos sus protagonistas interactúan desde sus casas por vía telemática usando herramientas como FaceTime y Zoom. Se convierte así en la primera serie del ‘prime time’ estadounidense en adaptar la actualidad a la ficción.
Netflix elimina de su catálogo títulos como ‘Little Britain’ y ‘Come Fly With Me’ por contener gags con personajes con la cara pintada de negro.
Netflix cierra 2020 con más de 203 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que supone un aumento del 22% con respecto al año anterior. Es la primera vez en la historia que supera los 200 millones. Los confinamientos ayudan al aumento de usuarios de plataformas.
HBO arrebata a Netflix la exclusividad de ‘Friends’ y se la lleva a su catálogo para aumentar así sus audiencias.
El 10 de diciembre, Disney anuncia que un año después del lanzamiento de Disney+, tiene más de 86.8 millones de suscriptores.
2021
La Justicia española confirma la absolución de los creadores de SeriesYonkis y PeliculasYonkis, dando por finalizado el mayor juicio por piratería en el país.
La empresa matriz Amazon entró en negociaciones para adquirir el estudio de Hollywood Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).
2022
Imelda Staunton se convierte en Isabel II en ‘The Crown’
En abril, se reporta que Netflix ha perdido alrededor de 200.000 suscriptores, provocando una caída de acciones del 25%.
Disney comunica que ya cuenta con 221,1 millones de suscripciones en todo el mundo, frente a los 220,67 millones de Netflix.
Disney anuncia que planea lanzar una versión de Disney+ de bajo coste con publicidad.
El 20 septiembre, se lanza una nueva plataforma, SkyShowtime. Sus contenidos son producciones de Universal, DreamWorks, Sky, Nickelodeon, Showtime y Paramount Pictures.
El 1 de noviembre Netflix lanza su plan de suscripción con publicidad. Lo hizo primero en Canadá y México para, en los días siguientes, extenderse a otros países.
2023
Netflix empieza la implementación de la prohibición de cuentas en distintos hogares.
El 1 de mayo se inicia una nueva huelga de guionistas.
Warner anuncia que no producirá más temporadas de ‘Barrio Sésamo’ para su emisión en HBO.
2024
Amazon comienza a incluir dos minutos de anuncios en cada serie o película.
HBO pierde su nombre y pasa a llamarse Max.
2025
Disney anuncia el cierre del canal infantil Disney Channel tras 27 años en emisión.
La serie ‘Adolescencia’ sacude en todo el mundo el debate sobre la seguridad juvenil online. El parlamento británico aprueba que se proyecte en institutos públicos.
Max da marcha atrás y vuelve a llamarse HBO Max.
En los últimos años hemos asistido a bodas sangrientas, aparatosos accidentes y funestas muertes. Han ocurrido tras la pantalla pero nos han afectado tanto que las recordamos como si las hubiésemos vivido en persona o se tratase de seres cercanos a nosotros. Repasamos algunas de las tramas que más nos han impactado en este cuarto de siglo. El listado, por supuesto, está repleto de espóileres.
2000
17 de febrero
La estudiante de Medicina Lucy Knight y el doctor John Carter son apuñalados por un paciente mentalmente inestable
3 de mayo
Los hermanos Salinger se gradúan de la escuela secundaria
17 de mayo
El presidente Bartlet es atacado por dos pistoleros mientras da una conferencia en la Universidad de Georgetown
8 de junio
Carrie Bradshaw se entera de que Big se va a casar
6 de octubre
Nick Stokes y Warrick Brown resuelven su caso número 100 y alcanzan el nivel 3 de CSI
12 de octubre
Rory Gilmore comienza a estudiar en Hartford
5 de noviembre
Un grupo de trabajo del FBI se dedica a buscar a Mulder, que ha sido abducido por extraterrestres
3 de diciembre
Después de una noche de fiesta en Babylon, Brian conoce a un adolescente llamado Justin con el que iniciará una relación sexual que irá más allá
2001
18 de marzo
La doctora Melfi sufre una violación cuando va a recoger el coche al garaje
17 de mayo
Monica y Chandler se casan
20 de mayo
Buffy muere sacrificándose para salvar a su hermana Dawn
3 de junio
Nathaniel Fisher sufre un accidente de coche
18 de junio
Xena, la princesa guerrera, es asesinada y decapitada por un ejército de samuráis
30 de septiembre
Sydney Bristow descubre que en realidad no trabaja para la CIA sino para una organización terrorista
16 de octubre
Clark Kent y Lana Lang se conocen
6 de noviembre
La Unidad Antiterrorista (UAT) llama a Jack Bauer para que trate de evitar una amenaza de asesinato contra el candidato presidencial David Palmer
2002
12 de marzo
El detective Vic Mackey mata a un traficante llamado Crowley durante una redada
9 de mayo
El doctor Mark Greene fallece como consecuencia de un tumor cerebral
12 de mayo
Sydney Bristow descubre que su madre está viva y es una espía rusa buscada por la CIA
20 de mayo
Ally McBeal anuncia que dimite como socia del bufete porque va a llevarse a su hija Maddie a Nueva York
2 de junio
Jimmy McNulty comienza a investigar la organización de narcotráfico de Barksdale
13 de junio
Rachel y Ross son padres de Emma
23 de septiembre
Megan Donner se reincorpora al equipo de CSI: Miami para investigar un accidente de avión en el Parque Nacional de los Everglades
8 de diciembre
Tony y Carmela Soprano deciden separarse
2003
26 de enero
Sydney y Jack Bristow se enfrentan al nuevo director de SD-6 y acaban con la organización
14 de mayo
Dawson Leery recibe la llamada de un importante director de cine
15 de mayo
Rachel y Joey se besan
22 de julio
Christian Troy acepta operar a un narcotraficante colombiano que necesita una nueva cara para escapar de la justicia
3 de agosto
Jack Berger deja a Carrie Bradshaw mediante un post-it
5 de agosto
Ryan Atwood es adoptado por la acaudalada familia de los Cohen
22 de septiembre
Charlie Harper recibe la visita de su hermano Alan, recién divorciado, y de su sobrino Jake, que han decidido trasladarse para vivir con él en su casa de Malibú
2 de noviembre
George Bluth es detenido por fraude corporativo
2004
15 de febrero
Carrie Bradshaw deja Nueva York y se va a París
6 de mayo
Monica y Chandler se trasladan a las afueras de Nueva York
13 de mayo
El doctor Frasier deja el programa de radio que dirigía en Seatle para irse a Chicago
22 de septiembre
El vuelo 815 de Oceanic Airlines se estrella
3 de octubre
Mary Alice Young se suicida en su casa en Wisteria Lane
2005
15 de febrero
El doctor House reconoce su adicción al Vicodin
24 de marzo
Un equipo de documentalistas llega a la oficina de Dunder Mifflin en Scranton para filmar a los empleados y aprender sobre cómo es su día a día
26 de marzo
El doctor Who vuelve a actuar después de conocer que una dependienta ha sido atacada por unos maniquíes de plástico
24 de julio
Nate Fisher sufre un derrame cerebral
21 de agosto
Claire Fisher se traslada a Nueva York para trabajar como fotógrafa
29 de agosto
Michael Scofield entra en la Penitenciaría Estatal de Fox River para liberar a su hermano, Lincoln Burrows
19 de septiembre
Ted Mosby conoce a Robin Scherbatsky en el pub MacLaren's
2006
8 de mayo
Michael Scofield y siete presos más se escapan de la Penitenciaría Estatal de Fox River
14 de mayo
La administración Bartlet abandona la Casa Blanca
18 de mayo
Grace Adler se reconcilia con Will Truman e inicia una nueva vida con su exmarido, Leo, al que le confiesa que está embarazada
22 de mayo
Jack Bristow muere tras ser disparado por Arvin Sloane en la tumba de Rambaldi. Más tarde Sydney Bristow se venga y dispara a Sloane
23 de mayo
El doctor House recibe un disparo de un paciente
11 de octubre
El ejecutivo Jack Donaghy intenta imponer cambios en el programa de televisión de sketchs cómico The Girlie Show
2007
28 de marzo
Nikki Fernández y su amigo Paulo mueren en circunstancias misteriosas en una isla en el Océano Pacífico Sur
23 de mayo
Charlie avisa a Desmond de que el barco que llega a la isla no es el de Penny
3 de junio
La doctora Melfi deja de pasar terapia a Tony Soprano
24 de septiembre
Leonard Hofstadter y Sheldon Cooper conocen a su nueva vecina Penny
18 de octubre
Don Draper presenta la nueva rueda de diapositivas de Kodak
2 de diciembre
Un tornado llega a Wisteria Lane y destruye hogares y vidas
2008
20 de enero
Walter White visita a Jesse Pinkman en su casa y le propone que se conviertan en compañeros para producir metanfetamina
24 de febrero
Muere Omar Little, asesinado en una tienda de ultramarinos
2 de marzo
Walter White se rapa la cabeza y se presenta como Heisenberg
16 de marzo
Cedric Daniels deja el departamento policial de Boston para volver a ejercer como abogado
7 de septiembre
Bill Compton llega a Bon Temps
9 de septiembre
Un avión internacional aterriza en el Aeropuerto de Boston con todos sus pasajeros y tripulación muertos, víctimas de una misteriosa toxina
2009
24 de mayo
Walter White es testigo de cómo Jane Margolis se asfixia con su propio vómito
20 de septiembre
Guy MacKendrick es atropellado por una cortadora de césped en las oficinas de la agencia de publicidad Sterling Cooper
22 de septiembre
Alicia Florrick vuelve a trabajar como abogada después de que su marido sea destituido y encarcelado
23 de septiembre
Los Dunphy conocen a Lily, la hija adoptada en Vietnam por Mitchell y Cameron
8 de octubre
Pam Beesly y Jim Halpert, de la empresa papelera Dunder Mifflin, se casan ante las cataratas del Niágara
13 de diciembre
Dexter Morgan encuentra a su mujer, Rita, muerta en la bañera
2010
20 de mayo
El viudo de una paciente entra armado en el hospital Seattle Grace para vengarse por la muerte de su mujer
23 de mayo
Jack Shepard, antes de morir en una isla en el Océano Pacífico Sur, se reencuentra con el perro Vincent
27 de mayo
Jack Bauer se convierte en fugitivo después de enfrentarse a los rusos
25 de julio
La policía investiga una serie de muertes aparentemente suicidas y Sherlock Holmes se interesa en el caso por la peculiaridad de esos decesos
5 de septiembre
Don y Peggy pasan la noche en la oficina cruzándose confidencias mientras trabajan en la campaña de Samsonite
26 de septiembre
Birgitte Nyborg es nombrada primera ministra de Dinamarca
31 de octubre
El ayudante del sheriff, Rick Grimes, del condado de King en Georgia, se despierta de un coma descubriendo un mundo invadido por zombis
2011
19 de mayo
Michael Scott abandona Dunder Mifflin
12 de julio
Ned Stark es decapitado
2 de octubre
El sargento Nicholas Brody es rescatado tras ocho años como prisionero de guerra en Afganistán
5 de octubre
La familia Harmon se muda a una casa en Los Ángeles para superar una crisis familiar provocada por un aborto involuntario y una infidelidad
9 de octubre
Gus Fring muere después de que explote una bomba colocada en la silla de ruedas de Héctor Salamanca
27 de noviembre
Rick Grimes mata a Sophia Peletier, que se ha convertido en una zombie, para salvar al resto del grupo
4 de diciembre
El primer ministro británico es obligado a mantener una relación zoofílica con un cerdo retransmitida por televisión
2012
29 de abril
Hannah Horvath descubre que tiene el Virus del Papiloma Humano y sospecha que su exnovio de la universidad, Elijah, pudo habérselo contagiado
27 de mayo
Joan Holloway acepta acostarse con un ejecutivo de Jaguar a cambio de convertirse en socia de la agencia Sterling Cooper Draper Price
2 de septiembre
Hank Schrader descubre que su cuñado Walter White es Heisenberg
30 de septiembre
Debra descubre quién es en realidad su hermano Dexter Morgan
4 de noviembre
Lori Grimes muere mientras le practican una cesárea para salvar a su bebé
28 de noviembre
Matthew y Mary Crawley se casan en el castillo de Downton Abbey
2013
30 de enero
Los Jennings reciben nuevos vecinos
13 de mayo
Ted Mosby conoce a la que será la madre de sus hijos en una estación de tren
2 de junio
Se celebra la boda roja
23 de junio
Don Draper lleva a sus hijos a la casa donde se crió en Pensilvania
11 de julio
Piper Chapman se entrega a la prisión de Litchfield para cumplir una condena de 15 meses por un delito cometido en el pasado
24 de noviembre
Brian Griffin muere atropellado por un automóvil y los Griffin adoptan un nuevo perro familiar, Vinny
15 de diciembre
Brian Griffin resucita. Stewie regresa al pasado y lo salva de ser atropellado por el coche
2014
5 de enero
John Watson y Mary Morstan se casan
5 de febrero
Morton L. Pfefferman, un profesor de universidad de ciencias políticas retirado, decide contar a su familia que se identifica como mujer
9 de febrero
Rust Cohle y Marty Hart se acercan a un sospechoso llamado Reggie Ledoux, un cocinero de metanfetamina que podría estar involucrado en el asesinato de Dora Lange
15 de febrero
Frank Underwood es nombrado presidente de Estados Unidos
23 de marzo
Will Gardner muere en un tiroteo
20 de abril
Joffrey Baratheon muere durante su banquete nupcial
7 de mayo
Matthew Crawley sufre un accidente
2015
17 de mayo
A Don Draper se le ocurre el emblemático anuncio 'Hilltop' de Coca-Cola
5 de junio
Ocho personas de diferentes partes del mundo conectadas mental y emocionalmente se encuentran y huyen en una barca
14 de junio
Jon Nieve es apuñalado por sus propios hombres de la Guardia de la Noche, liderados por Bowen Marsh y Cersei Lannister es sometida al paseo de la vergüenza en Desembarco del Rey tras confesar su adulterio
24 de junio
El hacker Elliot Alderson es reclutado por un misterioso grupo llamado fsociety
2016
1 de mayo
Melisandre trae de nuevo a la vida a Jon Snow
19 de junio
Ramsay Bolton y Jon Snow se enfrentan en la batalla de los bastardos
15 de julio
Will Byers es capturado por un monstruo del Upside Down
20 de septiembre
Jack y Rebecca Pearson pierden a uno de sus trillizos, y deciden adoptar a Randall, un bebé negro abandonado en una estación de bomberos
21 de octubre
Kelly autoriza la eutanasia de Yorkie para vivir con ella en una realidad simulada llamada San Junipero
2017
5 de marzo
Hannah Horvath descubre que está embarazada
31 de marzo
Clay Jensen recibe una caja con cintas grabadas por Hannah Bake
26 de abril
June Osborne es atrapada cuando intenta huir con su familia a Canadá después de que Estados Unidos se haya convertido en la República de Gilead
2 de mayo
El Profesor recluta a una joven experta en atracos y a otros siete delincuentes para llevar a cabo un gran asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
27 de agosto
El dragón Viserion destruye el muro que separa los Siete Reinos de las tierras salvaje
28 de septiembre
Will Truman y Grace Adler se reencuentran después de 11 años
2018
25 de abril
Defred y otras criadas son llevadas al Fenway Park donde se las hace creer que serán ahorcadas
27 de mayo
Eve Polastri tiene un tenso encuentro con Villanelle
8 de octubre
Jimmy McGill comienza a firmar documentos como Saul Goodman
12 de octubre
La familia Crain se reúne en Hill House durante el funeral de Nell Crain
2019
18 de marzo
El sacerdote de Fleabag descubre que ella puede hablar con el público
25 de marzo
Fleabag se lía con su sacerdote
19 de mayo
Jon Snow regresa a la guardia de la noche
19 de julio
El Profesor vuelve a reunir a su banda para atracar el Banco Central de España
4 de agosto
Rue Bennett recae en las drogas
1 de noviembre
Mitch Kessler es despedido del programa ‘The Morning Show’ por conducta sexual inapropiada
12 de noviembre
Un cazarrecompensas mandaloriano acepta un trabajo para capturar a un individuo en
el planeta helado de Pagodon
2020
26 de marzo
Esty Shapiro audiciona en Berlín para una beca de música
2 de junio
Connell Waldron acepta trasladarse a Nueva York para un programa de escritura creativa
7 de junio
Arabella Essiedu intenta reconstruir los acontecimientos de una noche en la que fue drogada y agredida sexualmente
23 de octubre
Beth Harmon vence a Vasily Borgov en un torneo de ajedrez
18 de diciembre
Luke Skywalker llega a bordo de un Ala-X al planeta donde la Resistencia está construyendo su nueva base
2021
16 de mayo
El detective Colin Zabel muere al recibir un disparo en la cabeza por parte del sospechoso de secuestrar a unas jóvenes
14 de agosto
Ted Lasso es contratado por la dueña del AFC Richmond para dirigir su equipo de fútbol inglés
15 de agosto
El gerente de un resort de lujo en Hawái muere cuando es apuñalado accidentalmente por un cliente
17 de septiembre
Seong Gi-hun acepta participar en una misteriosa competencia infantil para ganar un gran premio en efectivo y resolver así sus problemas financieros
9 de diciembre
Carrie Bradshaw se queda viuda
2022
18 de febrero
Helly Eagan entra a trabajar a Lumon Industries
23 de junio
Carmen ‘Carmy’ Berzatto vuelve a casa, a Chicago, para dirigir la casa de bocadillos Italian beef de su familia
2 de octubre
Rhaenyra y Daemon Targaryen se casan
11 de diciembre
Tanya McQuoid muere accidentalmente mientras intenta escapar de un yate en el mar Jónico después de descubrir que su esposo, Greg, la había traicionado y estaba involucrado en un complot para asesinarla y heredar su fortuna
2023
15 de enero
La pandemia global del hongo Cordyceps ha devastado la civilización humana
23 de febrero
La Jefa de Cirugía en el Grey Sloan Memorial, Meredith Grey, abandona su puesto porque acepta una oferta de trabajo en Boston
9 de abril
Muere Logan Roy
28 de mayo
Tom Wambsgans, nombrado director ejecutivo de Waystar Royco
2024
14 de enero
Ocho científicos desaparecen de una estación de investigación en Ennis, Alaska, durante la noche polar
11 de abril
Donny Dunn, un aspirante a humorista que trabaja en un bar de Londres, invita a una bebida a una mujer desconsolada llamada Martha Scott
23 de abril
Blackthorne logra sacar su barco del agua
2025
13 de marzo
Jamie Miller es arrestado por el asesinato de una compañera de clase
20 de abril
Abby Anderson busca vengar a su padre y asesina a Joel Miller
27 de junio
Seong Gi-hun se sacrifica para salvar a un bebé en un juego infantil mortal
14 de agosto
Carrie Bradshaw asume que no necesita una pareja para ser feliz
Créditos
-
Redacción y recopilación Mikel Labastida
-
Formato y coordinación Sara I. Belled
-
Diseño y gráficos Leticia Aróstegui y Sara I. Belled
-
Maqueta y desarrollo Belén Almendros, Javier Guevara y Raúl Rivas
