Insomnio Los consejos de Marie Kondo pueden ayudar a Moreno Bonilla. Y la pasta de Mason PABLO ARANDA Miércoles, 16 enero 2019, 00:57

Moreno Bonilla es el nuevo presidente de la Junta de Andalucía y quiere poner orden. Marie Kondo es una japonesa que se ha hecho rica aconsejando cómo ordenar. Marie Kondo nos enseña a desprendernos de lo inútil pero nosotros venga a alquilar trasteros. Si una camisa no te da la felicidad no la conserves, dice. No tengas más de treinta libros, dice. Como vea mi mesita de noche me da con un libro en la cabeza. En lo de la camisa tiene razón, aunque peor son los jerseys. De las camisas sólo se ven los cuellos, pero los jerseys se ven enteros, como las chaquetas. Hay un término medio entre no tener nada y acumular tanto que necesitas un trastero. Mejor tener menos cosas y asegurarte de que tu nieto es tu nieto. Richard Mason es un multimillonario británico que estuvo casado veinte años y tuvo tres hijos. Tiene 54 años y se divorció en 2007, así que se casó con 22. Ahora tiene otra mujer y ha descubierto que es estéril, él. A lo mejor tiene de fondo de pantalla la foto de sus tres hijos, pero es estéril y lo era antes de tenerlos. Ahora dice que toda su vida ha estado montada sobre una mentira. Bueno, Richard, por lo menos eres multimillonario. Le puso un mensaje a su mujer preguntándole si era el padre de sus hijos y así poder descartar el diagnóstico de esterilidad y la mujer le dijo «diga lo que diga la biología tú eres el padre». La respuesta es sabia.

Marie Kondo a lo mejor habría dicho lo mismo. O quizá le habría planteado si sus hijos le hacen feliz, y si no pues déjalos. Total, ahora depende de él ser o no ser, como lo de la cuestión de Shakespeare (que no es una cuestión sino un dilema). Shakespeare murió más joven que Mason y escribió más libros de los que Kondo podría soportar. Por lo visto sólo uno de sus tres hijos de Mason le habla. No le hablaban antes de todo este lío de la esterilidad. Apellidarse Mason es una carga. Y tener tanta pasta, a ver dónde la metes. Marie Kondo mide un metro y cuarenta y tres centímetros. Y también es rica. Tiene dos hijos que son suyos porque los hijos siempre son de uno, o de una, diga lo que diga Mason, y también porque una mujer sabe de dónde vienen los niños, los suyos, aunque cuando sean adolescentes les pregunte de dónde vienen y los niños le respondan ay, mamá, qué pesada, de por ahí. Yo no podría vivir sólo con treinta libros, pero si me dan a elegir entre tener muchos libros o ser multimillonario elegiría ser multimillonario. Ya buscaría alguna trampa para tener libros. Moreno Bonilla quiere poner orden en la administración andaluza y va a necesitar consejos. Lo peor es que habrá asuntos que no le hagan feliz pero que no puede tirar. Las consejerías que no le hacen feliz se las ha dado a Ciudadanos. Mason se casó otra vez pero no deja de preguntarse quién será el padre biológico de sus hijos. Pobre Mason, tan rico y con insomnio.