Custodia compartida Sólo en uno de cada cinco divorcios se aplica la custodia compartida PABLO ARANDA Málaga Miércoles, 2 octubre 2019, 08:39

El año pasado se casaron en Málaga 5.638 parejas y se divorciaron 3.718. Si lo que ha unido Dios lo separa el hombre antes del primer año, deberían devolverse los regalos, pues encima la gente va casándose unas cuantas veces y no puede ser. La mayoría de los divorcios no corresponden a matrimonios celebrados ese mismo año, pues más de la mitad llevaba una década juntos. La de información que se obtiene conviviendo diez años con alguien y la altura que hay que tener para no vomitarla por ahí afuera, siempre y cuando no responda a un comportamiento delictivo. La mitad de las parejas que se divorciaron no tenía hijos. Hay ex parejas ejemplares pero en muchos casos lo último que desea la persona que se divorcia es mantener cualquier relación con su ex.

Suele esperarse que los niños y niñas se casen y tengan hijos y cuando no es así puede generarse una frustración absurda. Suele esperarse y allá vamos, dando por hecho que nos casaremos pero no que nos divorciaremos, y no estamos preparados para gestionar una crisis de tales dimensiones sin hacer daño, sin sufrir más de la cuenta y pensando en lo mejor para los hijos si tu pareja entra dentro de la mitad que ha tenido descendencia. En uno de cada tres divorcios con hijos en España se aplica la custodia compartida, algo impensable hace una década (cuando se casaron muchos de los que ahora se están divorciando). En Málaga, sin embargo, la custodia compartida se aplica sólo en uno de cada cinco divorcios. Para aplicarse la custodia compartida deben estar de acuerdo papá y mamá (excepto en Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, que cuentan con leyes que preferentemente establecen la custodia compartida). Hay padres que no han cambiado pañales jamás, que no han acudido a una tutoría, que no han llevado a sus hijos al pediatra, y ahora, en caso de haber obtenido la custodia compartida, deben empezar a hacerlo o pedir a la abuela del hijo, o a la tía, que se encargue de las tareas de las que antes se encargaba la madre. La pensión es otro asunto importante. También hay padres que han cambiado pañales, acudido a tutorías y llevado a sus hijos al pediatra tanto como la madre, y muchos de ellos pasan a estar con sus hijos fines de semanas alternos y la tarde de los miércoles. Es muy difícil explicar el dolor que provoca pasar una semana sin ver a tu hijo una y otra vez sólo porque una persona prefiera no tener contacto contigo. También la impotencia de una madre tratando de conciliar, con la empresa poco favorable y con pocos medios. Es necesario avanzar en algo tan obvio como compartir tareas y cuidados, responsabilidades y derechos, y también en aplicar medidas que no se ensañen con ninguno de los miembros de la familia cuando asumen su cuota de responsabilidad. Cada familia es un mundo, incluso las felices son diferentes, y que me perdone Tolstói, y cualquier cambio de equilibrio altera el tipo de felicidad o de infelicidad. La felicidad quizá está sobrevalorada, pero la infelicidad, sin duda, infravalorada. ¿Tan difícil es que todos, y todas, nos pongamos en el lugar de los demás?