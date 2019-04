BENDODO LE GANA LA BATALLA A DE LA TORRE De la Torre y Bendodo, en la presentación de la lista del PP. :: germán pozo JAVIER RECIO Domingo, 21 abril 2019, 00:03

Se esperaba con atención la lista del PP al Ayuntamiento de Málaga. Más que nada para saber si había alguien que fuera ungido como el sucesor de Francisco de la Torre, que es posible que pronto recupere su nombre de pila, Paco. Lo suele hacer en campaña. La verdad es que el alcalde ya tiene edad para que hubiera un sustituto en cartera. Es más, lo intentó al señalar como alcaldable al actual primer edil de Estepona, José María García Urbano, que como el de Málaga no es precisamente un hombre de partido. Tal para cual. Pero el PP dijo que nones, que esto no es una monarquía delatorriana y que la soberanía para hacer las listas reside en el partido. Elías Bendodo, eterno número 2, le ha ganado la partida al alcalde, ya que en la lista de los populares no se vislumbra ningún sucesor claro. Y ese era su gran objetivo. Que quedara todo atado. Ni bien ni mal. Aunque su figura política está alcanzando mayor protagonismo por su acertado trabajo en la Junta de Andalucía, donde se está convirtiendo en un referente no ya autonómico, sino nacional, el futuro es muy incierto y nunca se sabe si va a necesitar un hueco como el próximo candidato a la Alcaldía de Málaga, que sin duda ha sido una de sus grandes aspiraciones hasta su llegada a la Consejería de Presidencia. Bendodo puede llegar a ser ministro, pero para eso necesita primero que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno. El fichaje estrella de De la Torre es Susana Carillo, una auténtica desconocida para el gran público. Su fichaje recuerda al de Elvira Maeso, que tras una legislatura en la Casona del Parque no ha repetido. La maniobra del presidente provincial del PP obliga a De la Torre, salvo causa de fuerza mayor, a estar los cuatro años, aunque difícilmente permanecerá el primer edil en esa situación si finalmente no consigue revalidar la Alcaldía de Málaga. Se ve que el candidato popular no midió bien la fortaleza que han adquirido en estos meses Juanma Moreno y el propio Bendodo, ya que se han convertido en los dirigentes de la institución más importante que gobierna a día de hoy el PP. Y eso se ha notado en el órdago que lanzó sin éxito De la Torre. Pero no todo ha sido una derrota política para el candidato popular. Además del fichaje de la número 2, ha aupado a Teresa Porras hasta el puesto número 3, pese a que la concejala no es del todo del agrado de la dirección popular. Hay que tener en cuenta que Bendodo no ha defendido de manera vehemente a Porras tras ser citada a declarar como investigada. Algunas fuentes incluso apuntan a que al presidente provincial no le hubiera importado que ni siquiera fuera en esta lista electoral o que incluso hubiera tenido que dimitir para salvar el pacto de gobierno pasado y sobre todo el que puede llegar tras el 26M con Ciudadanos. Pero Porras parece tener siete vidas en política. Y cada vez va escalando más puestos. Que se lo pregunten a Carlos Conde, actual portavoz que aspiraba a estar en el podio de la candidatura. El también concejal de Economía, más bendodista que delatorrista, se ha tenido que llevar una decepción, sobre todo, después del esfuerzo que ha realizado en los últimos meses para merecerlo. Pero la política es así. La alegría de uno, de una en este caso, provoca la desazón en otro. Tampoco tiene que estar para tirar cohetes María del Mar Martín Rojo, a la que el alcalde no ha guardado un sitio en la lista. Se le ha apagado su estrella política, pese a que en su día se vendió como un gran fichaje procedente de la Confederación de Empresarios de Málaga. Lo cierto es que esta mujer no ha hecho deméritos para que se justifique este despido sin duda improcedente. Otra de las novedades es el que podría denominarse bendodista confeso Avelino Barrionuevo, que tras ser descabalgado de la lista al Congreso de los Diputados va a debutar en el Ayuntamiento de Málaga. Su inclusión se barajaba los días previos, pero en un puesto más adelantado al décimo que le ha guardado el alcalde. Pomares sigue teniendo el favor del primer edil, que sin duda confía en que se archive finalmente el 'caso Villas del Arenal', donde el concejal de Urbanismo también está citado como investigado. En el mundillo político y por qué no decirlo en el periodístico, se le da una importancia supina a la elaboración y presentación de las candidaturas pese a que la realidad demuestra que la mayoría de los electores no tienen ni idea de quiénes son los integrantes de las mismas, salvo algunas excepciones. Los que se la juegan de verdad son los que dan la cara en los carteles. Esa es la verdadera batalla a la que se enfrenta De la Torre.