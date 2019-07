PSOE y Podemos se encierran para pactar el reparto del nuevo Gobierno Pedro Sánchez, durante la reunión de la última ejecutiva del PSOE. :: Emilio Naranjo / efe El portavoz de En Comú Podem no descarta que Irene Montero ocupe una vicepresidencia ANDER AZPIROZ MADRID. Lunes, 22 julio 2019, 00:04

PSOE y Podemos apuran las horas antes de la investidura para cerrar un acuerdo de gobierno que no han querido o no han podido negociar en los tres meses que han pasado desde las generales. Los equipos de uno y otro partido se esforzaron ayer en superar el principal escollo, que pasa por definir las carteras que quedarán en manos de dirigentes de la formación morada.

Lo que es seguro es que el PSOE no cederá los que se denominan 'ministerios de Estado', entre los que se encuentran Interior, Justicia o Exteriores. Tampoco atenderá la petición de renunciar a Hacienda, no solo por la importancia de este departamento sino porque está bajo el control de uno de los pesos pesados del Ejecutivo, María Jesús Montero. Tanto que la ministra forma parte junto a Carmen Calvo y Adriana Lastra del equipo que trata de cerrar el acuerdo con Podemos, que a su vez está representado en la mesa de negociación por Pablo Echenique. En cualquier caso, Pablo Iglesias ya señaló hace semanas que el interés de su partido es dirigir ministerios con competencias sociales, lo que despeja en parte el camino. En lo que respecta al resto de carteras, el PSOE también se ha propuesto conservar bajo su control las que considera bandera de sus políticas. Una de ellas es Transición Ecológica, donde la formación morada podría tratar de colocar al diputado de Equo Juan López de Uralde. No obstante, Sánchez mantiene plena confianza en Teresa Ribero. Los socialistas apuestan también por retener las competencias en feminismo, a las que Unidas Podemos también aspira.

Sobre la mesa de negociaciones también está una vicepresidencia que hasta su paso al lado del viernes, Pablo Iglesias quería para sí. Según señaló este domingo en Catalunya Ràdio el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, «hacer vicepresidenta a Irene Montero sería una posibilidad y no debería descartarse».

El programa

Pese a la falta de tiempo ante una investidura que para bien o para mal estará resuelta el jueves, no parece que el acuerdo programático sea un obstáculo insalvable, siempre y cuando PSOE y Podemos sean capaces de aparcar sus diferencias en temas de estado, muy especialmente en lo que concierne a Cataluña. El apoyo de los de Iglesias a un referéndum de autodeterminación o el hecho de que a los dirigentes secesionistas juzgados por el 'procés' les consideren «presos políticos» pueden suponer una losa en una futura coalición.

El PSOE no oculta su preocupación por el posicionamiento de su «socio preferente» en torno al independentismo por mucho que Iglesias haya prometido «lealtad». «No me puedo permitir el lujo de un vicepresidente que hable de presos políticos», advirtió Sánchez el pasado jueves. Que el portavoz parlamentario de En Comú Podem insistiese este domingo en permitir la consulta que el soberanismo reclama tampoco ayuda, ni mucho menos, a eliminar las suspicacias. «Al referéndum evidentemente no renunciamos porque creemos que es la fórmula para salir del callejón sin salida en el que estamos», afirmó Asens.

Si se superan las profundas diferencias sobre Cataluña, el hecho de que exista un acuerdo previo sobre los fallidos Presupuestos, que Sánchez e Iglesias firmaron de forma solemne en Moncloa, allana bastante el camino en lo que respecta a pactar las políticas de un gobierno de coalición progresista.

Que PSOE y Podemos trabajan a fondo para sacar adelante la investidura lo demuestra la discreción con la que están negociando sus equipos. Es algo que no se había visto en los últimos tres meses, en los que ambas formaciones se han cruzado un sinfín de mensajes interesados a través de la prensa o la televisión. «En las últimas semanas hemos utilizado demasiado a los medios de comunicación para hablar entre nosotros, y ahora es el primer momento en el que el PSOE está respetando la discreción que creemos se tiene que producir en este tipo de conversaciones», señaló este domingo Asens.

Por parte socialista, Adriana Lastra y Carmen Calvo son las únicas que han roto el silencio para confirmar las negociaciones y, en el caso de la vicesecretaria general del PSOE, dar por hecho, además, que llegarán a buen puerto. En Podemos el mutismo ha sido también la norma a seguir. En Moncloa ya se auguraba días atrás que el acuerdo sería posible si se lograba romper el hielo -algo que ocurrió con la renuncia de Iglesias a ser ministro-. Eso sí, también se advertía de que, para llegar a buen puerto, los negociadores de ambos partidos deberían encerrarse durante dos días y sin filtraciones de tipo alguno.