Ebro S800: una de las mejores opciones precio/espacio que viene con apellido español

Antonio Contreras Málaga Lunes, 21 de abril 2025, 11:13

Si os digo Ebro probablemente a los más jóvenes no os suene más que al río. Si os digo Motor Ibérica S.A, mucho menos. El resto, de seguro, conocerán la marca. Y es que la firma española Ebro consiguió ganarse su hueco en el mercado desde su aparición en Barcelona allá por 1954. Maestros de máquinas agrícolas y vehículos industriales, como tractores o camiones, Ebro fue una de esas firmas que contribuyó con fuerza a la motorización de nuestro país, hasta el punto de convertirse en una de las principales firmas de vehículos agrícolas e industriales en el país en la década de los sesenta y setenta. A pesar de su fuerza en las décadas pasadas, los años ochenta y la apertura de fronteras a los productos extranjeros puso en jaque a la firma, hasta el punto de afrontar una grave crisis que le llevó a la venta. Fue una marca efímera, de apenas treinta y tres años de duración, ya que en 1987 fue absorbida por Nissan. Sin embargo, sus tres décadas de vigencia dejaron un importante legado y una huella profunda en la industria automotriz de España.

Ahora, casi cuarenta años después del cierre de sus puertas, la firma renace de nuevo como un fabricante de automóviles de uso particular gracias a la colaboración del grupo Chery. En SUR hemos tenido la oportunidad de probar su segundo modelo (y actual buque insignia) gracias a Grupo Nieto Automoción: el Ebro S800, un D-SUV de siete plazas que se postula como una de las opciones más interesantes en relación espacio/equipamiento/precio.

Diseño a la europea

Ampliar Ebro S800. Antonio Contreras

El Ebro S800 está concebido con un propósito claro: agradar al mercado europeo. Su juego de formas, la elección de líneas y proporciones bebe directamente de las que ya encontramos en los diseños del viejo continente, creando un empaque que, de seguro, a muy pocos les desagradará. en el frontal gana mucho protagonismo su parrilla (con clara inspiración en alguna que otra firma alemana) y los faros completamente en LED. Los parecidos con su hermano pequeño, el S700, son más que patentes aquí delante, pero en realidad utiliza un frontal distinto, con unos faros que se unen con la parrilla, un paragolpes de nuevo diseño y una firma lumínica más horizontal.

En la vista lateral quedan muy presentes las enormes medidas de este Ebro S800, un segmento D puro y duro que se va a los 4.725 milímetros de largo, 1860 de ancho, 1.705 de alto y una distancia entre ejes de 2.710 milímetros. Una batalla que sirve como anticipo de su buena habitabilidad. El lateral es limpio, con pocas líneas de tensión, manetas enrasadas que mejoran la aerodinámica, cromados en los marcos de las ventanillas y pasos de rueda en plástico negro sin pintar para intentar acentuar esa presencia de todocamino, aunque ya os adelanto que se trata de un vehículo concebido para circular por caminos asfaltados en todo momento.

En la trasera hay un elemento que llama la atención por encima del resto… esas cuatro salidas de escape que, para sorpresa de todos, son reales. Mucha horizontalidad aquí detrás, con unos pilotos traseros unidos por una tira led y ausencia de líneas verticales. La parte superior de la luneta trasera se remata con un alerón que recoge el antiniebla trasero.

Nuevo rival a batir

Ampliar Interior Ebro S800. Antonio Contreras

La firma española se ha unido al gigante chino Chery, beneficiándose del músculo tecnológico y de componentes de la compañía. El resultado es un coche que, lejos de mirar desde abajo al resto de los rivales del mercado, se postula como de los nuevos enemigos a batir en relación calidad precio. El interior está muy bien logrado, tanto por calidad de materiales como de construcción, con ausencia absoluta de grillos. Empezando por el maletero, nos encontramos con tres posibles medidas, dependiendo de si colocamos tres, dos o una sola fila de asientos. Con tres filas de asientos disponibles, el maletero se queda en unos escuetos 177 litros. Suficiente para guardar algunas maletas de mano. Si abatimos la tercera fila la capacidad crece hasta los 889 litros de capacidad (medida que se hace hasta el techo), siendo un maletero con capacidad prácticamente para todo. Y, si nos da por dejarlo biplaza, esta capacidad crece hasta los 1930 litros.

La tercera fila de asientos, que en muchos coches son de uso exclusivo para niños, podrían llegar a utilizarla adultos de estatura media, con buen espacio para rodillas y hombros, aunque algo justo para la cabeza. La entrada es algo complicada y contamos con salidas de aireación incluso en la tercera fila. Son esta clase de detalles las que lo dejan como una de las opciones más equipadas en su gama de precios.

En la segunda fila de asientos empezamos a encontrar muchísimo más espacio y concesiones a la comodidad. Además de contar con salidas de aireación, contamos con asientos calefactables, tomas usb, asiento regulable en profundidad y con respaldo reclinable, reposabrazos central… absolutamente nada que echarle en falta. Además, los materiales utilizados para las puertas, están igual de cuidados que los utilizados en la fila delantera.

Una vez colocados en la posición del conductor (cuyo asiento retrocede para facilitar la entrada) nos percatamos que es la clase de suv que no abraza a sus ocupantes, si no que los coloca por encima del coche. Algo lógico teniendo en cuenta la filosofía de este vehículo. Es un habitáculo muy bien construido con plásticos blandos en la parte superior y distintos revestimientos a lo largo de la parte media del salpicadero, puertas y túnel central. Los asientos son muy cómodos y el del copiloto viene con función de masaje.

Si hablamos de equipamiento, a este coche hay poco, por no decir nada, que echarle en falta. Contamos con 24 Adas de serie incluso en las versiones de acceso, Head-Up Display, carga inalámbrica con refrigeración para el teléfono, control de crucero adaptativo, luces largas adaptativas, asientos calefactados y ventilados, techo solar panorámico y una larguísima ristra de extras. El gran protagonista aquí delante es su enorme pantalla de 15,6 pulgadas, a la cual tendremos que acudir para prácticamente todo, desde controlar la climatización a regular los retrovisores.

Etiqueta C y próximamente también 0

Ampliar Ebro S800. Antonio Contreras

Para mover al conjunto EBRO ofrece una única solución mecánica por el momento, aunque muy pronto llegará también una versión híbrida enchufable con etiqueta 0 y 300 caballos, el 1.6 Tgdi (sus parecidos con el motor de Hyundai comienzan y terminan en la nomenclatura. Este motor está desarrollado por el grupo Chery) gasolina sin ningún tipo de hibridación. Se trata de un cuatro cilindros en línea turbocomprimido con bloque y culata de aluminio, capaz de ofrecer 147 caballos a 5.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 275 Newton metro de 1.750 a 2.750 vueltas. Al no contar con ninguna clase de hibridación en el motor el coche viene con etiqueta C. Este motor envía toda la fuerza al eje delantero a través de una caja de cambios automática de doble embrague y siete relaciones que no ofrece posibilidad de control manual.

Según ciclo WLTP, el consumo mixto es de 7,8 litros cada cien kilómetros. La realidad es algo superior, aunque podremos movernos alrededor de los ocho litros y medio en un uso promedio.

Animal de autovía

Ampliar Ebro S800. Antonio Contreras

Al volante del Ebro S800 nos damos cuenta de un aspecto primordial desde el primer segundo: este es un vehículo que apuesta todo al confort. Cada elemento que forma parte de la experiencia de conducción está supeditada a hacer de la misma una experiencia tranquila, sosegada y lo más cómoda posible. La posición de conducción es alta y dominante, con una muy buena visión de todo lo que nos rodea. Las piernas y brazos van ligeramente flexionados, buscando una posición natural y relajada. La dirección, incluso en sus modos más duros (al activar el modo sport se endurece ligeramente) es muy suave, asistida y filtrada. Apenas transmite qué ocurre entre las gomas y el asfalto.

Lo mismo ocurre con la suspensión, con un tarado blando que, en situaciones de muchas curvas permite los balanceos de la carrocería, haciendo notar las inercias de un conjunto que se va a los 1748 kilos. Esto, que a priori podría parecer un aspecto negativo, no lo es en absoluto, pues no es un vehículo con aspiraciones deportivas. En su contra, este tarado permite llevar un vehículo que se comporta con suavidad y con muy buena capacidad de filtrado en carretera abierta. Estamos ante un animal de autovía, un vehículo pensado para que en los viajes largos ninguno de sus ocupantes llegue con fatiga al destino y viajen de la manera más cómoda posible.

En ciudad, el vehículo es todo lo cómodo y útil que puede ser un coche de más de 4,7 metros de largo. La caja de cambios es muy suave y suele entender qué pretende hacer el conductor a la hora de engranar. El vehículo cuenta, además, con un nivel de aislamiento sobresaliente, tanto en entornos urbanos como en carretera abierta, un claro indicador de la buena calidad de construcción del habitáculo.

Precios

Ampliar Interior Ebro S800. Antonio Contreras

El Ebro S800 tiene un precio de partida de 36.990 euros al contado, a los que habrá que sumar dos mil euros más para la versión Luxury. Si decides financiar, en el momento de realizar la prueba existe una oferta que deja al coche en un precio de salida de 32.990 euros. Todos los Ebro vienen con siete años de garantía o 150.000 kilómetros, lo que debería solventar la tranquilidad de sus compradores. Además, la firma cuenta con un almacén central en España con más del noventa por ciento de las piezas de repuesto disponibles en apenas veinticuatro horas en la península.