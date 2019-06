Viaje a la India desconocida a través de un objetivo

«Si hay un país que desprecia a la mujer, ese es la India», dice Cristina García Rodero (Puertollano, 1949), que no dudó en colgarse su cámara y reflejar la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, una de las zonas más pobres de la India. Durante un mes y medio, la reconocida fotógrafa española visitó hospitales, centros de acogida de mujeres, talleres, escuelas y casas, con el objetivo de dar voz a estas comunidades y crear la exposición 'Tierra de sueños' que se puede visitar hasta el próximo 18 de julio en las terrazas del Puerto Deportivo de Marbella.

Un total de 40 fotografías componen esta exposición, que muestran la India más desconocida a través del objetivo de García Rodero. « Fue un reto, ya que la India no es nada fácil, hay una luz dura, esta zona es muy árida», comentó la fotógrafa, que alabó la calidad humana de los habitantes del lugar. «La gente es muy agradecida, y me dieron todo lo que eran capaces de darme, no tuve ningún problema en fotografiar, era una continua generosidad. Fue un placer poder estar con ellos».

El mundo femenino tiene una especial relevancia en esta exposición, con fotografías que muestran a mujeres que acaban de dar a luz o niños al cuidado de sus madres.

La exposición

El proyecto es fruto del trabajo de García Rodero junto a la Fundación La Caixa –dentro de su programa 'Arte en la calle'– y la Fundación Vicente Ferrer. «Es necesario que nos unamos y podamos sacar adelante una de las zonas mas pobres de la India. He intentado contar parte de esta labor con mis fotografías», subrayó García Rodero, y recordó que el nombre de la exposición hace referencia a Vicente Ferrer. «Fue un soñador que hoy es capaz de ayudar a tres millones de personas a salir de la pobreza».

Aunque esta exposición estará de manera permanente en la calle, también cuenta con visitas guiadas, que se realizarán los sábados a las 18.00 horas y los domingos a las 12.00 horas, sin reserva previa. Para visitas de grupos se necesitará cita previa, llamando al 900 80 11 37.

La inauguración de la exposición también contó con la presencia de Carmen Díaz, directora general de Cultura del Ayuntamiento; Rubén Hidalgo, director del Área de Negocio de Caixabank; Juan Carlos Barroso, delegado de la Fundación Bancaria La Caixa en Andalucía y Melilla, y Rafael Carmona, responsable de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.