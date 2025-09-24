Mollete de cochinillo: uno de los bocadillos más famosos para quienes desayunan en el polígono de Antequera El origen de este bocadillo está en el restaurante Las Adelfas, que lo tiene como una de sus especialidades desde 1995

Javier Almellones Málaga Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:58 Comenta Compartir

Hay quien acude por primera vez y al verlo en la carta se lleva una sorpresa. Incluso puede que lo descarte por no verlo adecuado para la primera comida del día. Pero, el mollete de cochinillo del restaurante de Las Adelfas no es lo que anuncia su nombre. No lleva carne de un lechón asado ni mucho menos, pero tiene numerosos adeptos entre quienes desayunan habitual u ocasionalmente en el polígono industrial de Antequera.

Antes de llegar a la ciudad monumental, conocida por los Dólmenes o por el Efebo, hay quien para a desayunar en este restaurante, que abrió sus puertas el 11 de marzo de 1995. Y casi tan antiguo como el establecimiento es el mollete de cochinillo, aunque el ingrediente principal es realmente magreta de cerdo. «No sé por qué razón se le empezó a llamar cochinillo, pero así ha quedado hasta hoy», explica Belén Pozo, que regenta el negocio junto a sus hermanas María Jesús y Eva. Las tres son la segunda generación de este restaurante pionero en el polígono antequerano. Lo abrieron al público sus padres, Ana Molina, ya jubilada, y Francisco Pozo, que todavía está muy presente en el negocio familiar.

Ampliar El restaurante Las Adelfas está abierto desde 1995.

El mollete de cochinillo tiene, además de la reseñada magreta, un toque especial gracias al alioli que se le añade. «Lo hacemos casero y es lo que le da un toque diferente y muy especial», explica Belén. Tomate y queso ligeramente fundido, con el mollete típicamente antequerano hecho a la plancha, hacen de éste uno de los desayunos favoritos en este polígono industrial.

La fama de este bocadillo ha hecho que otros restaurantes de la zona lo hayan metido también en su carta de desayunos. Basta pasar por La Nave -donde le añaden lechuga- o Romeral, ubicados relativamente cerca de Las Adelfas, para poder pedir el mollete de cochinillo, con ese mismo nombre, que todavía induce a error a los nuevos clientes, pero que no suele defraudar. «Hay algunos que preguntan o que ponen caras raras al ver que ésa es una de nuestras especialidades para desayunar, pero no les decepciona», explica la copropietaria de Las Adelfas.

Ampliar Mollete de cochinillo en La Nave, en Antequera. J. A.

En este restaurante llevan ya tres décadas haciendo desayunos. Con la jubilación hace dos años de la cocinera y madre de las hermanas Pozo, la familia decidió dejar de servir menús y centrarse en la primera comida del día. «Así nos va muy bien, porque tenemos mucha clientela, sobre todo gracias al boca a boca», explica Belén. De hecho, muchos clientes llegan directamente preguntando por el mollete de cochinillo, porque «así se lo han recomendado».

Pero además de este bocadillo con magreta de cerdo, alioli, queso y tomate, en Las Adelfas también tienen otras muchas opciones elaboradas con productos derivados del cerdo como el lomo en manteca, la zurrapa o los chicharrones blancos. «Todo eso es casero», añade Belén Pozo. No sólo se pueden pedir en molletes sino también en otros tipos de panes, como el de 'viena'. Incluso cuentan con opciones de soja, integrar o sin gluten.

Dónde comerlo y cómo llegar:

Restaurante Las Adelfas

Restaurante La Nave

Venta Romeral

Temas

Restaurantes

Gastronomía

Antequera

Comenta Reporta un error