Gazpachos y ajoblancos que se hacen en Málaga: la mayoría no los encontrarás en supermercados En pueblos como Benalauría, Pizarra o Casabermeja hay pequeñas empresas que embotellan estas sopas frías idóneas para consumir en verano

Javier Almellones Málaga Lunes, 21 de julio 2025, 00:21

Los lineales refrigerados de los supermercados están repletos en verano e incluso antes de muchas opciones para consumir gazpacho y salmorejo -rara vez, ajoblanco- listos para consumir. Es una forma cómoda de consumir estas sopas frías saludables, aunque rara vez se encuentran referencias de las distintas empresas malagueñas que también las elaboran en la actualidad.

A diferencia de las anteriores, respaldadas por grandes empresas de alimentación, las de la provincia se pueden encontrar en pequeños establecimientos, muchos de ellos tradicionales, o incluso se pueden adquirir a través de tiendas on line. Muchos se elaboran en pueblos relativamente pequeños, con una materia prima de mucha calidad y procesos nada industriales. Incluso algunos de esos gazpachos están certificados como ecológicos. Hoy generan empleo en pueblos como Benalauría, Pizarra, Casabermeja, Casarabonela o Benamocarra.

1 Casarabonela Gazpacho El Hortelano

Ampliar Gazpacho El Hortelano.

Lleva casi una década elaborándose con materia prima procedente de la Sierra de las Nieves, en especial, de productos del pueblo de Casarabonela. Su color lo delata. Más del ochenta por ciento de su contenido es puro tomate. Es la fórmula que allá por 2016 decidió comercializar Sebastián Gómez, propietario de la tienda Alimentación de Temporada (Las Lagunas, Mijas). Con su propio registro sanitario, su receta se vende en botellas de un litro desde entonces por un precio de 3,90 euros. A diferencia de otros gazpachos, éste no lleva ni pepino ni pan. El primero, porque para su creador no es fundamental y el segundo, porque entiende que su inclusión responde más bien a épocas pasadas, donde se aprovechaba el pan duro en una economía de subsistencia. Además, al no llevar este ingrediente, su gazpacho fresco El Hortelano, es apto para celíacos. Hoy se venden en su propia tienda (Alimentación de Temporada) pero también en algunos supermercados cercanos de Las Lagunas. También en algunos establecimientos de Casarabonela, de donde es el propietario y buena parte de la materia prima donde se elabora. A través de Frutas y Verduras Eladio, también puede llegar a distintos restaurantes de la provincia de Málaga.

2 Pizarra La Gazpachería Malagueña

Ampliar Productos de La Gazpachería Malagueña.

Es uno de los más veteranos de esta lista, ya que se elabora desde 2012. Todo empezó en el Soho de Málaga, pero desde allí decidieron trasladarse a los pies de la sierra de Gibralmora, en el pueblo de Pizarra. En la actualidad, elaboran tres productos en distintos formatos: gazpacho, ajoblanco y porra. Este último reivindica la denominación más malagueña frente al salmorejo. En los tres casos, se buscan fórmulas que combinen una materia de gran calidad con una fórmula que se adapte a la mayoría de los paladares. Se venden normalmente en botellas de un litro o medio en el caso del ajoblanco y del gazpacho. Los lugares de venta más comunes en la provincia de Málaga son asadores de pollo y otros establecimientos de comida lista para calentar en casa y saborear.

3 Benalauría La Molienda Verde

Ampliar Gazpacho ecológico de La Molienda Verde.

Es el único ecológico de esta lista y también uno de los que más años lleva haciéndose con la misma fórmula. También se diferencia del resto en que no se distribuye en fresco. Se trata del gazpacho que llevan dos décadas elaborando en La Molienda Verde, una cooperativa de Benalauría, en la Serranía de Ronda. Sólo se elabora con ingredientes naturales, como tomate, pepino, pimiento, aceite de oliva, vinagre, ajo, agua y un poco de zumo de limón. Se vende en bote de cristal de medio litro a un precio medio de 3 euros, tanto en tiendas on line como en algunos de sus puntos de venta en Málaga, como tiendas de productos ecológicos y artesanales, o en su sede en Benalauría.

4 Casabermeja El Lugar

Ampliar Gazpacho y ajoblanco de la marca El Lugar.

Hace al menos una década que se comercializan desde Casabermeja gazpachos y ajoblancos bajo la marca El Lugar, denominación que responde al nombre como los vecinos denominan a este pueblo malagueño. Esta denominación comercial es de la empresa familiar Elaborados Cenachero, que dio un salto de calidad hace cuatro años desde unas nuevas instalaciones en una nave de la localidad. En la actualidad, elaboran formatos de un litro y de medio tanto de gazpacho como de ajoblanco, ambos frescos. En los dos casos, se intenta hacer la mejor receta posible, que pasa por los ingredientes tradicionales y un proceso de elaboración que los ponga en valor. Además, este año han empezado también con la porra, aunque de momento, de una forma progresiva. Hoy se pueden encontrar en la red de establecimientos de Cash El Nogal, en Casabermeja y el entorno, pero también hay cada vez más puntos de venta tanto en Málaga como en otros municipios de la provincia.

5 Benamocarra Doña Amelia

Ampliar Crema de ajoblanco Doña Amelia.

Técnicamente es una crema untable, pero, entre sus muchos usos, este producto puede ser la base perfecta para hacer un ajoblanco al gusto. Basta sólo añadirle agua fría al gusto para conseguir la textura y la consistencia que se quiera. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del gazpacho, el ajoblanco se elabora precisamente haciendo primero una masa con almendra, pan, ajo, aceite de oliva virgen extra y sal y añadiéndole después el agua. En este caso, Rafael Téllez, propietario de esta empresa familiar de Benamocarra parte de la receta de su bisabuela Amelia; de ahí la denominación de la marca. En menos de un año, este producto ha conseguido distribuirse no sólo en buena parte de la comarca de la Axarquía sino también en otros puntos de la geografía malagueña.