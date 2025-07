Verdadero o artificial

El Málaga va a comenzar la Liga 25-26 por todo lo alto. Y con marcado acento guipuzcoano porque, en una especie de 2x1, la ... Inteligencia Artificial ha resuelto en su primer sorteo que Éibar y Real Sociedad B sean los dos primeros visitantes de La Rosaleda y, además, en plena feria de agosto, un motivo más para que las calles se llenen de aficionados donostiarras en fechas vacacionales. Falta más de un mes para ese comienzo liguero y los malaguistas más intensos ya echan cuentas sobre lo bueno y lo malo de esos dos partidos seguidos en casa; arrancar lanzado con seis puntos o, de principio coger la cola ante dos equipos muy asequibles.

No va a ser, la que viene, una temporada cualquiera porque algo me dice que podría ser la primera de una nueva época. Nos hallamos tan confundidos ahora que no sabemos si este Mundial de Clubes pertenece a la temporada que acabó o a la que va a empezar. Se da la circunstancia de que a la vista están varías innovaciones importantes dentro del organigrama de nuestro fútbol. Empezamos por el sorteo de los calendarios en el que, según he leído, ha intervenido ya la Inteligencia Artificial, sin descartarse que cualquier día pueda sorprender un entrenador facilitando una alineación resuelta por IA. 'Cosas veredes'...

Por otro lado, tendremos nuevo presidente de la RFEF, que ojalá dure más que sus últimos antecesores en el cargo. Y la gran noticia, el bombazo: relevo en la cúpula arbitral. Es como si un superior hubiese dicho eso de «todos a la calle». Entre descendidos, jubilados (entre ellos Mario Melero, el único malagueño de Primera) y algún sancionado, las bajas son tantas como las altas cubrir con un nuevo presidente al frente de un CTA que tantos quebraderos de cabeza viene dando.

Así, parece que estamos a las puertas de una nueva época. Todo sabe a nuevo. Hasta los clubes se afanan en estrenar o modernizar sus estadios, los equipos presentan camisetas conmemorativas y la posibilidad, o la amenaza, de que la IA se cuele de rondón en las cosas del fútbol. Y será preciso distinguir entre lo verdadero y lo artificial.