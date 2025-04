Pellicer: «Esta victoria nos sirve para creer en que este es el camino»

El Málaga logró un triunfo vital en La Rosaleda frente al Castellón. Para Sergio Pellicer, técnico del cuadro blanquiazul, estos tres puntos «sirven para creer. ... Tanto el propio equipo en la idea que tenemos como para estrechar lazos entre la afición y esta plantilla. Cuando ganas, consigues confianza y autoestima. Creo que hemos recuperado esa magia de La Rosaleda, y sabemos que el objetivo pasa por aquí. Cuando acaba un partido así, creo que todos rejuvenecemos un poco. Creo que se lo hemos puesto difícil a uno de los equipos más físicos del fútbol español, nosotros también hemos sabido sufrir».

De la actuación estelar de David Larrubia y del resto de los futbolistas, Pellicer reconoció que «este partido es el mejor de David Larrubia desde que le hice debutar con 17 años. Y además contra futbolistas muy físicos. Acelerando y desacelerando. Pero también con habilidad, eso tiene que estar ahí para hacerlo. Está jugando en la misma posición que antes, sólo que ahora le hemos dado más libertad. Pero creo que todos han hecho un partido fantástico, tengo que felicitar a los chicos por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho. Han dado todos un paso importante hacia adelante».

«En mi puesto no puedo estar tranquilo. Creo que sería un graso error no pensar en algo más allá del que tenemos el sábado contra el Granada. Hemos comprobado ya que eso no es bueno. Primero vamos a ser realistas, ha sido un paso muy importante pero queda mucho. Estamos sufriendo de más en esta segunda vuelta, pero creo que, salvo en momentos contados como el partido en Albacete o contra el Cádiz, hemos merecido más. Pero es cierto que nos cuesta ganar, los datos están ahí. Tenemos que tener vigilado el aspecto emocional, y tener más calma. Los equipos que mantienen la calma y saben sufrir en este tramo son los que acaban consiguiendo sus objetivos», comentó el preparador blanquiazul sobre si piensa que el Málaga selló la permanencia con la victoria frente al Castellón.

Pellicer realizó un amplio análisis sobre el sistema empleado frente al Castellón y las decisiones con respecto a los cambios: «En Eibar cambiamos la estructura de nuevo a una línea de cuatro, pero lo único que cambia era que bajaba un lateral y en bloque bajo uno de los extremos se metía por dentro para que los carrileros ganaran altura, que lo han hecho. Durante esta temporada, hemos sufrido mucho en las transiciones tras pérdida. Sobre los cambios, como el de Manu, estaba haciendo un muy buen partido, de muchos esfuerzos, pero creía que en ese momento Luismi nos podía dar más empaque. Manu o Dioni están haciendo un temporadón pero creíamos que por el perfil del rival y sus jugadores, con el momento de partido, lo mejor era apostar por lo que hemos hecho», sentenció el técnico.