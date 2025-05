Sergio Pellicer: «Está predestinado que consigamos la salvación en La Rosaleda»

Sergio Pellicer analizó algunos de los errores que cometieron sus pupilos, especialmente en la segunda mitad, y que condujeron a la derrota en Elda: «La ... primera parte se ha igualado en situaciones, aunque es verdad que la segunda mitad, ya desde el inicio, cuando nos jugaban por fuera no llegaban nuestros laterales a las ayudas y nos ha faltado el buscar ese pase hacia delante, que es lo que conseguimos el otro día. En Zaragoza también nos ocurrió, nos quedamos con un jugador menos y creo que estuvimos más sólidos, pero también estuvimos mejor con la pelota».

El preparador del conjunto malagueño destacó el punto de inflexión que supuso la expulsión de Galilea en la primera mitad y admitió que, pese a intentar buscar soluciones tras el descanso, no se pudo revertir la situación: «También es verdad que la necesidad del rival y su intensidad con todo lo que acontece se ha notado. Ellos, con un jugador más, han podido tirar espacios y nosotros hemos pasado a jugar con dos delanteros y tres centrocampistas sabiendo que podía haber un poco de caos o, al menos, es lo que buscábamos para ver si podíamos conseguir ese gol. Lo hemos intentado hasta el final, pero es cierto que el resultado viene muy condicionado por la expulsión y ahí nos ha faltado ser un poco más atrevidos con la pelota».

Pellicer insistió en la falta de peligro que provocó el Málaga en el área rival, pero ensalzó el juego desplegado por sus pupilos en inferioridad numérica: «No hemos sido capaces de encontrar esos jugadores de mitad hacia arriba ni de amenazar la profundidad. Chupete, Lobete y Larrubia no han podido amenazar con profundidad al estar con un jugador menos. Es cierto que nos han agotado, sobre todo en esas segundas jugadas. Ellos han sido muy físicos, se ha jugado más a lo que ellos han querido. Hemos tenido más la pelota antes de la expulsión, aunque haya sido muy poco tiempo. Veíamos que podíamos tener el partido controlado. Son momentos y no hay que buscar ningún tipo de excusa porque hemos demostrado competir a muy buen nivel con un jugador menos».

El entrenador del equipo malaguista reconoció la superioridad del Eldense y achacó parte de la derrota a la falta de fuerzas, especialmente en el tramo final del choque: «Hemos competido, pero el rival ha sido superior y merecedor de la victoria. Han llegado mucho más a puerta y nosotros hemos estado muy escasos porque nos ha faltado cierta energía. Luego hemos sacado a Rafa Rodríguez, pero porque Larrubia no podía más y necesitábamos gente con piernas. Nos ha faltado algo más».

Sobre la jugada de la expulsión de Galilea, Pellicer comentó: «No la he visto. Hay que entender que esto es fútbol. El árbitro ha decidido que Galilea era el último hombre y ahí la regla es clara. No quiero justificarlo, esto es fútbol y estas situaciones se dan a menudo. El otro día vimos en el Almería-Cádiz que se dieron varias situaciones similares». «Tenemos que estar preparados para este final de temporada loco», advirtió.

El técnico castellonense quitó hierro al tropiezo y alentó a su plantilla a levantar la cabeza de cara a los últimos compromisos de la temporada: «Está predestinado que consigamos la salvación en La Rosaleda. Era un día muy importante porque queríamos sellar la permanencia de forma definitiva siendo ambiciosos, pero este resultado no cambia nuestra hoja de ruta. Animo a mis jugadores, que han hecho un esfuerzo brutal, pese a que no hayamos estado acertados, pero hay que dar mérito al rival».

Mientras, el entrenador del Eldense, José Luis Oltra se mostró satisfecho tras la victoria de su equipo y agradeció el apoyo “de la afición” por “haber estado inmensa”. El técnico del Eldense ensalzó la puesta en escena de su equipo: “Hemos hecho un partido muy completo. Mo puedo decir nada más. Hemos generado muchas ocasiones y nos cuesta mucho hacer gol, por eso sufrimos más de la cuenta y estamos donde estamos”.

El entrenador valenciano consideró que el hecho de jugar con un futbolista más no siempre es beneficioso y alabó la capacidad de sus jugadores para sobrellevar una complicada situación anímica desde hace meses: “Es indudable que jugar contra diez mucho tiempo facilita las cosas, pero he de decir dos cosas que para quienes no hayan jugado nunca al fútbol no saben de lo que hablo. Lo primero es que llevamos jugando con una carga emocional enorme desde hace mucho tiempo, incluso antes de llegar yo. Y lo segundo es que, a pesar de que prefiero jugar con uno más y que el partido se te ponga de cara, es una carga y una presión añadida que, además, facilita al rival, aunque no ha sido el caso, ya que ellos no han ido a empatar tras la expulsión, sino a ganar”.

Oltra destacó la fortaleza atrás de sus pupilos y reiteró la dificultad que entraña el jugar con un jugador más: “Hemos estado muy bien en el trabajo defensivo, con mucha concentración e intensidad, pero normalmente una expulsión facilita los roles al rival porque te dan el balón y se encierran atrás. Venimos de ver un partido en el que el Almería juega con nueve jugadores y con once el Cádiz, y el Cádiz no les genera ni la mitad de lo que hemos generado nosotros. No es una crítica al Cádiz porque, insisto, no es fácil. Me gustaría resaltar el trabajo de los jugadores en cuanto a intensidad, concentración e intención. Hemos ganado, que era lo que tocaba. Daba igual cómo y, además, con un partido bastante completo”. “Esto nos permite creer una semana más y seguir, aunque lo tengamos complicado. Hay tres equipos que ya no pueden decir lo mismo. Por lo menos, estamos en la pelea”, finalizó.