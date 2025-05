Pellicer: «Es un paso hacia delante, pero todavía no está todo hecho»

El Málaga logró frente al Granada la segunda victoria consecutiva (1-0) y dio un paso de gigante hacia la permanencia. Sergio Pellicer admitió que « ... es un paso adelante, pero todavía no está todo hecho. Voy a ir a ver el Almería-Eldense, con eso te lo digo todo. La profesión de entrenador nos obliga a ser optimistas cuando todo va mal y ser pesimistas cuando las cosas van bien. Quedan 12 puntos y tenemos que ir a competir, intentando mostrar el nivel que hemos dado en este partido».

Sobre la actuación de sus futbolistas, posiblemente la mejor de la segunda vuelta y la más meritoria por el rival al que venció, el preparador blanquiazul argumentó que «hicimos una primera parte muy coral. Es cierto que te vas al descanso con sólo 1-0 y en una acción a balón parado y puedes sentir que es un resultado corto. Yo les dije a los chicos que partidos así sólo se valoran si los acabas ganando. Hay jugadores que están dando su mejor versión en el momento más importante de la temporada. Los chicos demostraron mucho atrevimiento, mucho desparpajo. En la segunda parte ellos cambiaron el esquema, a una línea de tres y poniendo dos delanteros centro, y cambiamos a una línea de cuatro cuando entró Carlos (Puga) porque nuestra labor era la de mantenerlos lejos del área. Nos faltó esa precisión en los metros finales para hacer el segundo, pero creo que hay que felicitar a los chicos porque han sabido trasladar la idea al campo. Yo no recibo y me giro, yo sólo puedo ayudar a los futbolistas a que tomen las mejores decisiones, pero las acaban tomando ellos».

Si la jornada pasada se podía decir que se trató del mejor partido de Larrubia, se podría argumentar que fue el mejor encuentro de Izan Merino: «Entendimos que para darle más versatilidad a Antoñito, Larrubia o Lobete, Izan y Luismi nos podían dar más empaque en el centro del campo. Izan es otro que también ha tenido que vivir un proceso a lo largo de esta temporada. Si das este nivel contra jugadores de Primera División como son los futbolistas del Granada, ya se te va a exigir eso siempre. La clave está también en los jugadores que le rodean, porque ayudan a que él saque su mejor versión», comentó Pellicer sobre Merino.

El técnico fue preguntado si considera que su puesto en el banquillo deja de correr peligro, como sí lo hiciera hace alrededor de un mes: «Sería un inconsciente si pensara en el futuro. No he hablado con Loren sobre eso, porque tengo que priorizar el colectivo y dejar mi ego a un lado. Yo quiero seguir viviendo en Málaga cuando deje de entrenar a este club, y quiero seguir saliendo a la calle. Lo de jugar con muchos jóvenes, es una apuesta arriesgada, pero no la tomo por sentirme el más listo de la clase o por quitarme de encima ciertas etiquetas. La tomo porque siento que deberíamos seguir dándole continuidad. Málaga va a una velocidad y debemos ir acorde nosotros a esa velocidad», sentenció.