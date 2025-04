Comenta Compartir

Es imposible. El desastre de la Administración Judicial que tiene secuestrado al Málaga nos lleva a Primera Federación. Un horror. Se perdió en Huesca, pero ¡ ... cómo se perdió!: aguantando atrás, a pelotazos, sin dar tres pases seguidos, jugando un fútbol de pena, con una alineación defensiva a más no poder... Un desastre. Pero no culpen a Pellicer. Un desquicie la planificación cicatera del 'trío en funciones', que son los peores gestores que ha tenido el Málaga en su historia, incluida la época de Al-Thani. Y lo digo y lo repito. No fichamos a nadie en el mercado de invierno, y así nos va. Tenemos el mismo equipo que ascendió de la Primera regional o como se llame, pero lo hicimos por un milagro del Cautivo, y anoche aunque el Cristo trinitario estaba en la calle fue imposible que repitiera el logro de un solo empate, que se rompió en el minuto 97, ¡por favor!... Nos vamos al fondo del mar, y habrá quien diga encima que lo estamos haciendo muy bien. Estamos al borde del abismo, y cada vez más. El Málaga perdió en Huesca, pero el problema no está en ese gol en el último suspiro, sino en el tremendo (sic) partido de los malagueños, que fue horroroso. Ni tres pases seguidos somos capaces de hacer, ni una ocasión de gol, ni un disparo a la puerta contraria... Pues eso que si el Cautivo no nos hizo el milagro de puntuar en Huesca, que haga el milagro de que mantengamos la categoría.., lo que cada vez está peor. El equipo está hundido, pero sus dirigentes seguirán inventándose celebraciones y diciendo que son fabulosos, y traerán a Tebas, y a quien ustedes quieran... ¡Por Dios! El gran debe de Pellicer fue no haber dimitido cuando pidió refuerzos en el mercado invernal y no le dieron ni agua. No fue justo, y lo estamos pagando todos. Unos dirigentes que no son los dueños, que no han sido elegidos por los socios, están jugando con un club que representa a una gran ciudad y a una gran provincia, y nos llevan al fondo del mar. Nos vamos a los infiernos. Estamos en caída sin red. ¿Pueden irse ya?

