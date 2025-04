Murillo: «Cuando he visto el balón entrar, he sentido una euforia que te cagas» «Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa en los que tenemos que salir a morir», declaró Manu Molina tras el partido

Jorge Garrido Málaga Martes, 22 de abril 2025, 00:07 Comenta Compartir

La titularidad de Diego Murillo en Ipurua fue sorprendente incluso para el propio futbolista. «No me esperaba que fuera a ser titular», señaló el defensa. ... No obstante, su gol, además de tratarse de un testarazo de bella factura, era vital para el Málaga, ya que significaba el 1-1. El zaguero confesó que «llevábamos toda la semana trabajando eso. Entré con todo lo que tenía y ha ido para dentro. Cuando la he visto entrar, he sentido una euforia que te cagas. Y encima nos daba el 1-1».

Acerca del encuentro, Murillo comentó que «es un punto muy importante para nosotros, pero también nos vamos jodidos porque creemos que nos merecíamos los tres puntos, pero mejor eso que no llevarnos nada. Quiero darle las gracias a todos los desplazados, que siempre notamos su apoyo. Ahora volvemos a casa, que sabemos que con nuestra gente somos doce en vez de once. Con ganas de sumar de tres». También habló para los medios del club Manu Molina. El centrocampista del Málaga valoró muy positivamente el empate: «La clasificación está muy apretada y todo lo que saquemos ahora nos va a venir bien. La suerte se busca y la hemos buscado. El punto que hemos conseguido es un punto de inflexión. Estamos contentos con este punto porque le sacamos ahora cuatro puntos al descenso. Tenemos ahora dos partidos seguidos en casa en los que tenemos que salir a morir. Sabemos lo que ha sufrido la afición, lo que vivió el Málaga hace dos años con ese descenso. Y ahora lo tenemos en nuestras manos, dependemos de nosotros mismos».

