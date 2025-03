Migueli, el 'pegamento' de La Academia del Málaga

Pedro Luis Alonso Málaga Jueves, 27 de marzo 2025, 00:25 Comenta Compartir

Perchelero, malaguista y del 'Chiquito', 'Migueli' siempre tiene que aclarar antes de todo que en realidad no se llama Miguel, pero celebra su santoral... porque coincide con la fecha de su cumpleaños. A José Manuel Luque Bueno le conocen desde muy pequeño de esta forma por el mítico jugador malaguista, y es que casi toda su vida permanece ligada al club de Martiricos, adonde llegó en el año 2000, cuando hacía tareas de utilero en el Tiro Pichón y por mediación de Mariano Santiago. A día de hoy, su figura, rechoncha y alopécica, es de sobra conocida por cualquier empleado del club y futbolista de la cantera: es el pegamento de la Academia, después de muchos años como ayudante de material del equipo juvenil de División de Honor.

«Llevo mi Club Deportivo Málaga desde pequeñito sufriéndolo. Me pasé más de 20 años de socio (su primer carné, de 1978, está en el Museo del Málaga) a través de mi tío Manolo, que nos llevaba a La Rosaleda desde la calle Ancha del Carmen, y tengo mis fotografías con Benítez y Viberti. El primer Málaga que recuerdas es la época de Orozco y Castronovo, y después la de Fernando Popo, Recio, Martín, Canillas, Muñoz Pérez, Brescia...», recita casi de memoria, porque Migueli es de los que ha llorado con las decepciones sufridas con el equipo, incluso ahora como empleado de la entidad.

Ampliar Migueli, durante la charla con este diario. MIGUE FERNÁNDEZ

Casi todos los canteranos que han llegado al primer equipo pasaron antes por el juvenil de División de Honor, al que se incorporó justo tras el éxito de la Copa de Campeones de Cambrils. Viajó por Europa con la Youth League, se coronó en Vera con Sergio Pellicer de entrenador («es un tío serio cuando tiene que serlo, pero luego muy comprensivo y campechano», lo describe), y enumera de corrido el resto de entrenadores con los que ha trabajado como utilero (a diferencia del primer equipo, a este nivel no se responsabilizan de la limpieza de las botas): Juan Más, Rafa Fernández, Manuel Fernández, Tello, David Cabello, Ruano, Dely Valdés, Nacho Pérez, Luis Bueno, Alberto González, Bravo, Iñaki Goitia, Álex Casanova (el actual)...

Además, aporta los nombres de Marcos López, Marcos Rosa y Cristian Sarria como valores de futuro. Su experiencia siguiendo tantas camadas de juveniles, le lleva a tener cierto olfato sobre quién puede llegar, aunque matiza que «cuando un jugador se queda ya a mitad del camino, no es porque sea malo, es porque no le ha venido bien a un equipo o no ha tenido fortuna, no sé cómo explicarlo...».

Ampliar Migueli. MIGUE FERNÁNDEZ.

Migueli superó como todos ese ciclo para olvidar de la pandemia, sin usar la lavandería para los equipos, siendo los jugadores los que tenían que limpiar su propia indumentaria, con esos inacabables test de antígenos nasales, y la herencia actual de colocar nombres a las botellas. Por eso los tiempos actuales le parecen mejores, sobre todo con la inauguración esta campaña de la Ciudad Deportiva en Arraijanal. «Esto es una gran alegría y supone mucha tranquilidad y espacio. Aquí nadie te estorba», comenta quien ha tenido que peregrinar con el juvenil por campos en El Romeral, Carlinda, Coín y hasta el municipal de Guadalmar, cerca de donde está la actual instalación. La mañana es del filial y de su equipo juvenil de División de Honor, y «por la tarde ya empiezan el resto de los equipos: el juvenil de Liga Nacional, cadetes, infantiles, los cadetes femeninos, el Málaga C, que va por la noche...». Para todos ellos Migueli es un referente, una institución, el trabajador más antiguo junto a Miguel Meléndez en la entidad. Humilde como pocos, quiere que también aparezcan en este reportaje los nombres de Carlos Dávila y 'Sabri', que están a cargo de toda la faceta administrativa en La Academia.

Optimismo

¿Y cómo ve al primer equipo? «Espero que de dos a tres años esté en Primera, a poco que se retoquen cositas que se tienen que retocar. Lo normal es que cada año haya mejoría», afirma, y si se le pide nombrar los jugadores que más le han marcado elige a Juanito, Isco, De los Santos y Zárate, y se queda con ese Málaga de Peiró.

Para Migueli su día más feliz fue la victoria ante el Sporting que significó la mejor clasificación liguera de siempre, la cuarta plaza y el billete para la Champions. «Volvíamos de Almería con el equipo en el autobús e íbamos escuchando el partido», recuerda. Y del capítulo de las anécdotas, un sinfín, como la de aquel futbolista gaditano hoy en Segunda que se olvidó las botas en un partido fuera de casa y fue castigado sin jugar, o aquel duelo liguero final ante el Betis peleando por el pase a la Copa de Campeones. «Íbamos perdiendo 4-0, y yo les decía a todos 'tranquilos, que nos vamos a clasificar, que el Córdoba va a marcar', porque dependíamos del resultado del Córdoba-Sevilla, y efectivamente sucedió. Y mira el bombazo que dimos que luego eliminanos al Barcelona, con Cucurella, al Celta, que hacía de anfitrión, y perdimos en la final ante el Real Madrid por 1-0», rememora en la etapa reciente con Dely Valdés, con el pudo abrazarse hace días.

