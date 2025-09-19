El 'boom' de visitantes del Museo del Málaga Recibió a más de 25.000 personas el curso anterior, con un incremento del 50% sobre la campaña precedente, y ya aporta un cuarto de millón al presupuesto del Málaga

Los museos de los clubes de fútbol son un ámbito al alza. Forman parte de una nueva vertiente del turismo, el deportivo. La gente amante del deporte a menudo aprovecha la estancia en una ciudad para visitar el estadio y las vitrinas del equipo del lugar (y si pueden ir a un partido, también, claro está). En el caso del Barcelona y el Real Madrid, sus museos reciben más de un millón de visitantes anuales, que los convierten en algunos de los recintos culturales más visitados de España. El del Málaga está viviendo un 'boom' mayúsculo en cuanto a visitantes se refiere: tuvo la temporada pasada , desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, 25.000 visitas (el doble que el curso anterior, unos 12.500), que a un 'ticket' medio de 10 euros (la entrada vale 12 para los adultos y siete para los niños entre 4 y 14 años) supone un ingreso de 250.000 euros, y la idea es que esa cantidad sea bastante mayor para este ejercicio.

A diferencia de lo que ocurre si uno acude a un museo al uso, las visitas y los 'tours' se deben hacer con la presencia de un guía: debido a la alta afluencia de extranjeros que a lo largo del año visitan Málaga (según las estimaciones del personal del club de Martiricos, alrededor del 80 por ciento de los que hacen este recorrido son personas foráneas), los guías ofrecen la visita en español y en inglés.

Ampliar La sección de la temporada del Málaga en Champions. Migue Fernández

Un núcleo importante de personas que vienen al museo durante el año son los colegios. Acaba de empezar la temporada para los infantes, pero desde el club explican que a partir de octubre reciben unas cinco visitas semanales de escuelas, una constante que se mantiene hasta el final del curso escolar y el deportivo.

El número de visitantes nacionales, confirma el personal del museo, aumenta considerablemente durante la Semana Santa o las vacaciones navideñas (las festividades importantes en el país), pero dicen que muchos de los que hacen este 'tour' suelen venir de Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca o Italia (este periodista recuerda cuando hace escasos meses vio a una persona haciendo la visita con la camiseta del Borussia Dortmund).

El objetivo ahora es que vengan los malaguistas, ya que es una sección que realmente va para ellos. En cada campaña de abonados de los últimos años se incluyen descuentos para hacer la visita al 'Museo and Tour', en aras de fidelizar a esos más de 26.000 seguidores blanquiazules. Dicen que se trata de una experiencia completamente distinta a la de acudir a La Rosaleda cada dos fines de semana, y aseguran que están trabajando para convertirlo en una más inmersiva, un aspecto clave que marca la diferencia, más allá de la historia de los clubes o los trofeos que allí se puedan exhibir.

Las zonas del museo

Lo primero que se ve durante la visita son los cuadros de todos los premios 'Siempre Fuerte' del artista José Luis Puche, quien también diseña los brazaletes que portan los futbolistas cada partido, que homenajean los diversos pueblos de la provincia.

Ampliar Algunos de los trofeos y copas del Málaga durante los años 20, 30 y 40. Migue Fernández

Después se encuentra la zona de los trofeos. En un atril individual se encuentra la Intertoto que ganó el Málaga y que le dio acceso a la UEFA, donde caería en los cuartos de final frente al Boavista portugués, pero eliminando en el camino al Leeds United. También hay varios de los demás titulos veraniegos que ha alzado el club, como su Costa del Sol o el Ramón de Carranza como los más grandes y majestuosos.

La joya de la corona, indudablemente, es la sección dedicada a la temporada en la que el equipo de Martiricos jugó la Champions League. Camisetas del Málaga y de los cinco rivales a los que se midió aquel curso en Europa (Zenit, Anderlecht, Milán, Porto y Borussia Dortmund).

La zona más reciente es la del ascenso a Segunda División de 2024. Incluye un mural con fotos emblemáticas de aquella campaña, de la celebración de la promoción y diversos artículos relevantes como las botas de Antoñito y de Roberto, los guantes de Alfonso Herrero, el brazalete que llevó Genaro y el trofeo que recibió posteriormente Pellicer de mejor entrenador del Grupo 2 de Primera RFEF.

Hay otra parte que rinde culto a deportistas malagueños de otras disciplinas: Carolina Navarro, Damián Quintero o Sole López; otra dedicada al Femenino o al Genuine, mostrando también todos sus títulos, que no son pocos; a la selección española y los futbolistas blanquiazules que han sido internacionales absolutos o la de hitos, récords y detalles de jugadores (el más llamativo es una carta escrita a mano del delantero Ruud van Nistelrooy, en la que se despedía del Málaga y del fútbol, argumentando que le hubiera encantado jugar competición europea con el equipo pero que sentía que debía retirarse).

Por último, un pasillo con una línea del tiempo desde 1904 hasta la actualidad, que distingue las diversas etapas del club con camisetas emblemáticas de los jugadores de cada época, trofeos (como el del primer ascenso a Primera) y demás objetos de cada época.

