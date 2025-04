El Málaga, mes y medio en caída libre

Desde el partido de Almería, el 1 de marzo, el Málaga no levanta cabeza. Primero perdió dos partidos, aunque ganó al desahuciado Ferrol, y después ... completó otros tres encuentros con signo negativo. Un mes y medio nefasto, una fase de seis encuentros que han condenado al equipo blanquiazul a un gran sufrimiento para los aficionados y también internamente. Parece una caída libre que no se detiene, con el agravante de que está recibiendo goles decisivos al final de los partidos, algo que daña un poco más en este instante la debilitada moral de los hombres de Sergio Pellicer.

En este mes y medio dilapidó la ventaja y, sobre todo, dio todas las opciones a ciertos rivales que comenzaron a reaccionar, como fue principalmente el Eldense, que se reforzó al máximo en busca de la permanencia. El Málaga tiene la zona de descenso ahora a tres puntos de distancia, a un partido, lo que agudiza especialmente la crisis deportiva por la que atraviesa el equipo blanquiazul. Para colmo, las bajas y hasta la suerte le están perjudicando (o dándole la espalda), lo que lastra su trayectoria y lo obliga a conseguir un marcador positivo en el siguiente partido, en este caso en la visita a Eibar.

Pellicer, en un intento de neutralizar las ausencias y también arropar defensivamente al equipo, hizo su primer gran movimiento en Huesca al cambiar el sistema de juego, apostando finalmente por tres centrales, cinco defensas y un delantero. De entrada le salió bien, pues sorprendió a su rival, que estaba desubicado y con muchas dudas, pero no aprovechó sus opciones para adelantarse en el marcador y el cuadro aragonés comenzó a reaccionar poco a poco hasta encontrar la manera de frenar la maraña blanquiazul y buscar, además, la manera de llegar con peligro a la meta de Alfonso Herrero. El resultado más justo quizás hubiera sido el empate, como ya se preveía en el minuto 97, pero una gran jugada local y el desajuste defensivo visitante permitieron a Javi Pérez rematar completamente solo para marcar y hacerse con la victoria.

Para Eibar, sin embargo, el Málaga perderá ese factor sorpresa, lo que obligará al equipo a centrarse en otros aspectos del juego en los que pudiera superar a su rival, que es la única solución factible para seguir luchando por alejarse del descenso. El técnico deberá encontrar a sus mejores hombres para este momento. Está haciendo muchos cambios, algunas veces obligado por las bajas, y ciertos futbolistas sin el ritmo de juego necesario por sus prolongada inactividad se están viendo ante la responsabilidad de responder al máximo nivel de un día para otro. Es muy complicado.

Tampoco queda claro cuál será la apuesta en el ataque. ¿Chupete seguirá siendo el elegido? El entrenador lo tiene muy claro, pues el canterano le aporta la lucha que busca con la defensas (fijo en el once en los últimos compromisos), mientras que luego ofrece minutos a su máximo goleador, Dioni, y también utiliza al final, como en Huesca, a Baturina. Estas combinaciones, en cualquier caso, no están funcionando. Es cierto que falta algún delantero al primer equipo, como era previsible tras la salida de Castel, pero la dirección deportiva no consiguió encontrar un sustituto.

Y Pellicer, que internamente sigue estando respaldado, tendrá también que lidiar en estos siete partidos definitivos, auténticas finales, con otro asunto complicado, el 'caso Antoñito'. El jugador ha firmado ya con el Newcastle, como confirmó este periódico. Acaba contrato y, como se preveía, no renovará por el Málaga. ¿Qué hará el entrenador? Seguramente nada, pues tendrá que contar con él para luchar por la salvación, pues el joven extremo es de los destacados del equipo blanquiazul, el segundo máximo goleador y el mejor asistente.

El Málaga no volverá a jugar hasta el lunes que viene. Antes conocerá los marcadores de sus rivales directos. El Eldense, por ejemplo, visitará al Ferrol el sábado. En el caso de ganar, igualará a puntos con los hombres de Sergio Pellicer, que ya no tienen más margen. No entrarían en el descenso por el 'goal-average' general, pero dos semanas después el cuadro blanquiazul jugará en tierras alicantinas, en Elda.