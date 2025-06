Málaga: dos semanas ya sin competición y sin novedades en fichajes

La dirección deportiva del Málaga trabaja con el objetivo de al menos cinco fichajes y para ello deberá hacer hueco como mínimo para cuatro de ... ellas, al haber 24 fichas ocupadas. Sin embargo, dos semanas después de que acabara la competición liguera para el equipo, y a su vez a tres solamente de que arranque la pretemporada, sigue sin haber novedad alguna.

Celosa del secreto en torno a las conversaciones en un grado mayor que en los departamentos homónimos de otros clubes, apenas han trascendido nombres en los medios de comunicación estos días, ni siquiera apuntados desde los conjuntos de origen.

Loren, Capote y el resto de colaboradores tienen un trabajo decisivo por delante, pero se enfrentan a dos complicaciones: una, que la demora en cerrar operaciones puede conllevar que los 'mirlos blancos' se escapen, aludiendo con esta expresión a jugadores libres y con buen rendimiento en los últimos meses, que son los que tienen más 'novias' y, en segundo lugar, la complejidad de rescindir contratos o acordar cesiones con futbolistas que ocupan una de las 24 fichas actuales y de discreto rendimiento en las dos últimas temporadas (los Juan Hernández, Sangalli y Juanpe) o con problemas de lesiones de larga duración (Moussa, Ramón y Haitam).

Que no se hayan dado incorporaciones ni haya fichajes avanzados no implica ni mucho menos que no haya trabajo ni conversaciones con los agentes de candidatos. El club, que no buscará centrales y pretende acudir sólo al mercado de jugadores libres o préstamos (a priori en España o por nacionales que jueguen fuera), trata de poner las miras más altas en relación al pasado verano, y se ha beneficiado en los últimos tiempos de varias 'pedreas' en cuanto a porcentajes de traspasos de exjugadores o por el mecanismo de solidaridad de excanteranos, pero eso a su vez se compensa en parte con pagos obligados por sentencias desfavorables que se arrastran del pasado.