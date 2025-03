La derrota más tonta y dura posible

Comenta Compartir

Perder en el último minuto es una trastada (elijan otra palabra más adecuada que ésta, por favor), pero hacerlo en el último segundo y con ... un gol (en un pedazo de remate, por cierto) en propia puerta cuando el balón ya no tenía peligro para tu meta es el no va más. De esta manera el Málaga cosechó la derrota más tonta (y dura) de las que lleva esta temporada, que en esta segunda vuelta se está convirtiendo en un pequeño suplicio, digan lo que digan los que no tendrían nada que decir. Cuando el golazo de Dioni, en el minuto 85, la verdad es que las cosas pintaban bien, porque el Oviedo, en una evidente crisis de ideas, no parecía muy sobrado para volver a batir a Alfonso Herrero, pero claro nadie pensaba que Manu Molina iba a hacer el remate de su vida... ¡contra su propia portería!, precisamente él, uno de los jugadores de la plantilla que mejor toque y dominio del esférico tiene de toda la plantilla.

En mitad de la vorágine del segundo tiempo (en el primero no pasó nada y el aburrimiento fue la norma), viendo el desarrollo del partido, uno recordó una célebre frase de Vujadin Boskov (quien fuera entrenador del Sporting, Madrid y Zaragoza) tras un partido que perdió su equipo en La Rosaleda: «Balones regalados, derrota regalada». Y es que eso fue lo que le pasó al equipo d Pellicer, perdió tantos balones en errores no forzados en medio del campo rival que posibilitó jugadas de peligro de un con junto local que ni se creía los regalos que le hacían sus contrarios. En sendos de ellos vinieron las dos jugadas de los goles que nos sentenciaron. Ojalá no tengamos que lamentar este punto perdido, porque la verdad es que se te queda una cara de majaron que no puedes con ella. Jugada aparte, errores aparte, el empate hubiese sido el marcador justo, pero en el fútbol la justicia viene determinada también por los aciertos, y la cantidad de errores en los pases y en las jugadas de los malaguistas fue para eso, para perder..

